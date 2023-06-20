https://sputniknews.com.tr/20230620/fsb-gizli-askeri-bilgileri-ukraynanin-talimatiyla-yabanci-istihbaratcilara-ileten-sahsi-yakaladik-1072647981.html

FSB: Gizli askeri bilgileri Ukrayna’nın talimatıyla yabancı istihbaratçılara ileten şahsı yakaladık

FSB: Gizli askeri bilgileri Ukrayna’nın talimatıyla yabancı istihbaratçılara ileten şahsı yakaladık

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin güneyindeki Nalçik kentinde gizli askeri bilgileri ele geçirip yabancı ülkelerin istihbarat servislerine... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T12:10+0300

2023-06-20T12:10+0300

2023-06-20T12:10+0300

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ukrayna krizi

rusya

şüpheli

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkilileri, Rusya’yla ilgili gizli askeri bilgileri ele geçirip yabancı bir ülkenin istihbaratçılarına ilettiğinden şüphelenilen 44 yaşındaki Ukrayna vatandaşı bir şahsın Nalçik kentinde yakalanıp gözaltına alındığını duyurdu.FSB’nin açıklamasında, “Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu sürerken, şüpheli, Ukrayna Ulusal Güvenlik Servisi’nin talimatları doğrultusunda Rusya Federasyonu’nun güvenliğine karşı kullanılması adına gizli askeri bilgileri ele geçirip yabancı bir istihbarat servisinin çalışanına vermiştir” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230620/natodan-kosova-ve-sirbistana-diyalog-cagrisi-1072637478.html

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fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), ukrayna, ukrayna krizi, rusya, şüpheli