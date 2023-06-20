https://sputniknews.com.tr/20230620/fsb-gizli-askeri-bilgileri-ukraynanin-talimatiyla-yabanci-istihbaratcilara-ileten-sahsi-yakaladik-1072647981.html
FSB: Gizli askeri bilgileri Ukrayna’nın talimatıyla yabancı istihbaratçılara ileten şahsı yakaladık
FSB: Gizli askeri bilgileri Ukrayna’nın talimatıyla yabancı istihbaratçılara ileten şahsı yakaladık
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin güneyindeki Nalçik kentinde gizli askeri bilgileri ele geçirip yabancı ülkelerin istihbarat servislerine... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T12:10+0300
2023-06-20T12:10+0300
2023-06-20T12:10+0300
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rus istihbarat teşkilatı (fsb)
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
şüpheli
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkilileri, Rusya’yla ilgili gizli askeri bilgileri ele geçirip yabancı bir ülkenin istihbaratçılarına ilettiğinden şüphelenilen 44 yaşındaki Ukrayna vatandaşı bir şahsın Nalçik kentinde yakalanıp gözaltına alındığını duyurdu.FSB’nin açıklamasında, “Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu sürerken, şüpheli, Ukrayna Ulusal Güvenlik Servisi’nin talimatları doğrultusunda Rusya Federasyonu’nun güvenliğine karşı kullanılması adına gizli askeri bilgileri ele geçirip yabancı bir istihbarat servisinin çalışanına vermiştir” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230620/natodan-kosova-ve-sirbistana-diyalog-cagrisi-1072637478.html
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fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), ukrayna, ukrayna krizi, rusya, şüpheli
fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), ukrayna, ukrayna krizi, rusya, şüpheli
FSB: Gizli askeri bilgileri Ukrayna’nın talimatıyla yabancı istihbaratçılara ileten şahsı yakaladık
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin güneyindeki Nalçik kentinde gizli askeri bilgileri ele geçirip yabancı ülkelerin istihbarat servislerine aktardığından şüphelenilen bir Ukrayna vatandaşını gözaltına aldı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkilileri, Rusya’yla ilgili gizli askeri bilgileri ele geçirip yabancı bir ülkenin istihbaratçılarına ilettiğinden şüphelenilen 44 yaşındaki Ukrayna vatandaşı bir şahsın Nalçik kentinde yakalanıp gözaltına alındığını duyurdu.
FSB’nin açıklamasında, “Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu sürerken, şüpheli, Ukrayna Ulusal Güvenlik Servisi’nin talimatları doğrultusunda Rusya Federasyonu’nun güvenliğine karşı kullanılması adına gizli askeri bilgileri ele geçirip yabancı bir istihbarat servisinin çalışanına vermiştir” denildi.