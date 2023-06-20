https://sputniknews.com.tr/20230620/turist-vizesiyle-almanyaya-gidenler-is-bulursa-kalabilecek-1072651029.html

Almanya'da yeni dönem: Turist vizesiyle gidenler iş bulursa kalabilecek

Almanya'da yeni dönem: Turist vizesiyle gidenler iş bulursa kalabilecek

Almanya'da vasıflı işçilerin ülkeye göçünü kolaylaştırmayı hedefleyen yasa değişikliği bu hafta parlamentoda görüşülecek. Düzenlemeye göre Almanya'ya turist... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T13:19+0300

2023-06-20T13:19+0300

2023-06-20T13:21+0300

almanya

dünya

hubertus heil

sosyal demokrat parti (spd)

yeşiller ve hür demokrat parti (fdp)

nitelikli işgücü göçü yasası

turist vizesi

schengen

schengen bölgesi

dijital schengen vizesi

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Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) parlamento grup başkanları Katja Mast, Irene Mihalic ve Johannes Vogel, yaptıkları açıklamada yasa tasarısının bu hafta mecliste oylanacağını bildirdi.Asgari brüt gelir ayda 3 bin 500 euroya düşürüldüNitelikli İşgücü Göçü Yasası’nda yapılacak değişiklikle Mavi Kart ile Almanya’ya gelecek üniversite mezunlarından istenilecek asgari brüt gelir ayda 3 bin 500 euroya düşürüldü. 29 Mart itibariyle iltica başvurusunda bulunmuş kişiler, iş bulmaları durumunda istihdam piyasasına dahil olabilecek.Turist vizesiyle ülkeye girenler çalışma izni alabilecekAlmanya’ya turist vizesiyle gelenler bir iş bulmaları durumunda ülkelerine gitmelerine gerek kalmadan çalışma izni alabilecek. Çalışma Bakanı Hubertus Heil, yasa tasarısının vasıflı işgücünün güvence altına alınmasına önemli bir katkısı olacağını belirtti. Bakanlar Kurulu 29 Mart’ta, Çalışma ve İçişleri Bakanlıklarınca hazırlanan yasa tasarını kabul ederek meclise sevk etmişti.Almanya, hangi mesleklere öncelikli olarak ihtiyaç duyuyor?İçişleri Bakanı Nancy Faeser de açıklamasında “Bu, refahımızı güvence altına almak, bir iş merkezi olarak güçlü bir Almanya ve modern göç ülkesi için çok iyi bir haber. Bu şekilde, yerli potansiyelden daha iyi yararlanmamızı ve ekonomimizin yıllardır acilen ihtiyaç duyduğu vasıflı işçileri ülkeye getirmeyi sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.Faeser, nitelikli işçilerin hızlı bir şekilde Almanya’ya gelebilmelerini ve işe başlayabilmelerini istediklerini belirterek, “Bürokratik engelleri kaldırmak istiyoruz. Eğer insanlar mesleki deneyimlerini ya da kişisel potansiyellerini beraberlerinde getirirlerse, iş piyasamızda bir yer edinmelerini mümkün kılacağız” değerlendirmesinde bulundu.Almanya’da hasta ve yaşlı bakımı, sıhhi tesisat, diş sağlığı, inşaat ve altyapı mühendisliği ile inşaat malzemesi üretiminde acil nitelikli personele ihtiyaç duyuluyor.

https://sputniknews.com.tr/20230620/yeni-asgari-ucretle-hepsi-degisti-kidem-tazminati-issizlik-maasi-gss-primi-1072648072.html

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almanya, hubertus heil, sosyal demokrat parti (spd), yeşiller ve hür demokrat parti (fdp), nitelikli işgücü göçü yasası, turist vizesi, schengen, schengen bölgesi, dijital schengen vizesi, nancy faeser