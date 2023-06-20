https://sputniknews.com.tr/20230620/thynin-bazi-italya-seferleri-iptal-edildi-1072635748.html

THY'nin bazı İtalya seferleri iptal edildi

THY'nin bazı İtalya seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki grev nedeniyle yarın İtalya'nın Milano ve Bergamo kentlerinden İstanbul'a yapılması planlanan bazı seferlerinin karşılıklı... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T00:16+0300

2023-06-20T00:16+0300

2023-06-20T00:16+0300

türkiye

thy

türk hava yolları (thy)

milano

erteleme

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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, yarınki "TK 1873 İstanbul-Milano", "TK 1874 Milano-İstanbul", "TK 1895 İstanbul-Milano", "TK 1896 Milano-İstanbul" seferleri ile AnadoluJet'in "TK 7794 Sabiha Gökçen-Bergamo" ve "TK 7796 Bergamo-Sabiha Gökçen" uçuşları yapılamayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230530/turk-hava-yollari-thy-satiliyor-baslikli-haberler-gercegi-yansitmiyor-1071811736.html

türkiye

milano

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thy, türk hava yolları (thy), milano, erteleme