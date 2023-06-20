https://sputniknews.com.tr/20230620/thynin-bazi-italya-seferleri-iptal-edildi-1072635748.html
THY'nin bazı İtalya seferleri iptal edildi
THY'nin bazı İtalya seferleri iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki grev nedeniyle yarın İtalya'nın Milano ve Bergamo kentlerinden İstanbul'a yapılması planlanan bazı seferlerinin karşılıklı... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T00:16+0300
2023-06-20T00:16+0300
2023-06-20T00:16+0300
türkiye
thy
türk hava yolları (thy)
milano
erteleme
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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, yarınki "TK 1873 İstanbul-Milano", "TK 1874 Milano-İstanbul", "TK 1895 İstanbul-Milano", "TK 1896 Milano-İstanbul" seferleri ile AnadoluJet'in "TK 7794 Sabiha Gökçen-Bergamo" ve "TK 7796 Bergamo-Sabiha Gökçen" uçuşları yapılamayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230530/turk-hava-yollari-thy-satiliyor-baslikli-haberler-gercegi-yansitmiyor-1071811736.html
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thy, türk hava yolları (thy), milano, erteleme
thy, türk hava yolları (thy), milano, erteleme
THY'nin bazı İtalya seferleri iptal edildi
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Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki grev nedeniyle yarın İtalya'nın Milano ve Bergamo kentlerinden İstanbul'a yapılması planlanan bazı seferlerinin karşılıklı iptal edildiğini belirtti.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, yarınki "TK 1873 İstanbul-Milano", "TK 1874 Milano-İstanbul", "TK 1895 İstanbul-Milano", "TK 1896 Milano-İstanbul" seferleri ile AnadoluJet'in "TK 7794 Sabiha Gökçen-Bergamo" ve "TK 7796 Bergamo-Sabiha Gökçen" uçuşları yapılamayacak.