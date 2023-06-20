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THY'nin bazı İtalya seferleri iptal edildi
THY'nin bazı İtalya seferleri iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki grev nedeniyle yarın İtalya'nın Milano ve Bergamo kentlerinden İstanbul'a yapılması planlanan bazı seferlerinin karşılıklı... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
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türk hava yolları (thy)
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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, yarınki "TK 1873 İstanbul-Milano", "TK 1874 Milano-İstanbul", "TK 1895 İstanbul-Milano", "TK 1896 Milano-İstanbul" seferleri ile AnadoluJet'in "TK 7794 Sabiha Gökçen-Bergamo" ve "TK 7796 Bergamo-Sabiha Gökçen" uçuşları yapılamayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230530/turk-hava-yollari-thy-satiliyor-baslikli-haberler-gercegi-yansitmiyor-1071811736.html
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thy, türk hava yolları (thy), milano, erteleme
thy, türk hava yolları (thy), milano, erteleme

THY'nin bazı İtalya seferleri iptal edildi

00:16 20.06.2023
© THYTHY uçağı
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© THY
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Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki grev nedeniyle yarın İtalya'nın Milano ve Bergamo kentlerinden İstanbul'a yapılması planlanan bazı seferlerinin karşılıklı iptal edildiğini belirtti.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, yarınki "TK 1873 İstanbul-Milano", "TK 1874 Milano-İstanbul", "TK 1895 İstanbul-Milano", "TK 1896 Milano-İstanbul" seferleri ile AnadoluJet'in "TK 7794 Sabiha Gökçen-Bergamo" ve "TK 7796 Bergamo-Sabiha Gökçen" uçuşları yapılamayacak.
Türk Hava Yolları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
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Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor
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