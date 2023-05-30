https://sputniknews.com.tr/20230530/turk-hava-yollari-thy-satiliyor-baslikli-haberler-gercegi-yansitmiyor-1071811736.html

Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor

Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 'Türk Hava Yolları (THY) satılıyor' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T22:54+0300

2023-05-30T22:54+0300

2023-05-30T22:55+0300

türkiye

thy

türk hava yolları (thy)

yahya üstün

haber

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063197698_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8bd9e3a6c1322b7784787f83d62c9f63.jpg

'Türk Hava Yolları (THY) satılıyor' başlıklı haberlerle ilgili açıklama yapan THY Basın Müşaviri Üstün haberlerin doğru olmadığını belirtti.Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herhalde 10'uncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur. Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230530/iletisim-baskanligindan-umit-ozdagin-iddialarina-yalanlama--1071797392.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

thy, türk hava yolları (thy), yahya üstün, haber