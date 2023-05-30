https://sputniknews.com.tr/20230530/turk-hava-yollari-thy-satiliyor-baslikli-haberler-gercegi-yansitmiyor-1071811736.html
Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor
Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 'Türk Hava Yolları (THY) satılıyor' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T22:54+0300
2023-05-30T22:54+0300
2023-05-30T22:55+0300
türkiye
thy
türk hava yolları (thy)
yahya üstün
haber
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'Türk Hava Yolları (THY) satılıyor' başlıklı haberlerle ilgili açıklama yapan THY Basın Müşaviri Üstün haberlerin doğru olmadığını belirtti.Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herhalde 10'uncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur. Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230530/iletisim-baskanligindan-umit-ozdagin-iddialarina-yalanlama--1071797392.html
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thy, türk hava yolları (thy), yahya üstün, haber
thy, türk hava yolları (thy), yahya üstün, haber
Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor
22:54 30.05.2023 (güncellendi: 22:55 30.05.2023) Abone ol
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 'Türk Hava Yolları (THY) satılıyor' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
'Türk Hava Yolları (THY) satılıyor' başlıklı haberlerle ilgili açıklama yapan THY Basın Müşaviri Üstün haberlerin doğru olmadığını belirtti.
Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herhalde 10'uncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur. Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.