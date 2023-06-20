https://sputniknews.com.tr/20230620/sirplar-kosova-sinir-kapilarini-gecise-kapatti-1072649598.html

Sırplar, Kosova sınır kapılarını geçişe kapattı

Sırplar, Kosova sınır kapılarını geçişe kapattı

Sırp göstericiler, Kosova ile Sırbistan arasındaki en büyük geçiş noktası olan Merdare, Jarinje ve Brnjak sınır kapılarını barikat kurarak ulaşıma kapattı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T12:54+0300

2023-06-20T12:54+0300

2023-06-20T12:54+0300

dünya

sırbistan

kosova

sınır kapısı

protesto gösterisi

protesto

kapatma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1b/1071652236_0:127:2441:1500_1920x0_80_0_0_1deb763dd039d1f42b8b749c308918e9.jpg

Sırbistan ile Kosova arasında günlerdir yaşanan gerilim artıyor. Geçtiğimiz hafta Sırp polisler tarafından 3 Kosovalı polisin gözaltına alınmasının ardından, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırp ürünlerinin Kosova'ya girmesini yasaklamıştı. Dün gece saatlerinde ise Sırp göstericiler, Kosova ile Sırbistan'ı birbirine bağlayan Merdare, Jarinje ve Brnjak sınır kapılarını barikatlarla geçişe kapattı.Kosova Dışişleri Bakanlığı’ndan uyarıKosova Dışişleri Bakanlığı tarafından olaylara ilişkin yapılan açıklamada, kuzey bölgelerinde Sırpların devam eden protestoları nedeniyle 3 sınır kapısından otobüs, kamyon ve otomobillerin geçmesinin güvenli olmadığı belirtildi. Bakanlık, halka Kosova’nın kuzeyindeki diğer iki sınır noktası olan Mutivode ve Dheu i Bardh geçişlerini kullanmaları ve Kuzey Makedonya üzerinden geçişlerini sağlamalarını tavsiye etti.

https://sputniknews.com.tr/20230620/natodan-kosova-ve-sirbistana-diyalog-cagrisi-1072637478.html

sırbistan

kosova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sırbistan, kosova, sınır kapısı, protesto gösterisi, protesto, kapatma