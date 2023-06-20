https://sputniknews.com.tr/20230620/sirplar-kosova-sinir-kapilarini-gecise-kapatti-1072649598.html
Sırplar, Kosova sınır kapılarını geçişe kapattı
Sırplar, Kosova sınır kapılarını geçişe kapattı
Sırp göstericiler, Kosova ile Sırbistan arasındaki en büyük geçiş noktası olan Merdare, Jarinje ve Brnjak sınır kapılarını barikat kurarak ulaşıma kapattı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T12:54+0300
2023-06-20T12:54+0300
2023-06-20T12:54+0300
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kapatma
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Sırbistan ile Kosova arasında günlerdir yaşanan gerilim artıyor. Geçtiğimiz hafta Sırp polisler tarafından 3 Kosovalı polisin gözaltına alınmasının ardından, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırp ürünlerinin Kosova'ya girmesini yasaklamıştı. Dün gece saatlerinde ise Sırp göstericiler, Kosova ile Sırbistan'ı birbirine bağlayan Merdare, Jarinje ve Brnjak sınır kapılarını barikatlarla geçişe kapattı.Kosova Dışişleri Bakanlığı’ndan uyarıKosova Dışişleri Bakanlığı tarafından olaylara ilişkin yapılan açıklamada, kuzey bölgelerinde Sırpların devam eden protestoları nedeniyle 3 sınır kapısından otobüs, kamyon ve otomobillerin geçmesinin güvenli olmadığı belirtildi. Bakanlık, halka Kosova’nın kuzeyindeki diğer iki sınır noktası olan Mutivode ve Dheu i Bardh geçişlerini kullanmaları ve Kuzey Makedonya üzerinden geçişlerini sağlamalarını tavsiye etti.
https://sputniknews.com.tr/20230620/natodan-kosova-ve-sirbistana-diyalog-cagrisi-1072637478.html
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sırbistan, kosova, sınır kapısı, protesto gösterisi, protesto, kapatma
sırbistan, kosova, sınır kapısı, protesto gösterisi, protesto, kapatma
Sırplar, Kosova sınır kapılarını geçişe kapattı
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Sırp göstericiler, Kosova ile Sırbistan arasındaki en büyük geçiş noktası olan Merdare, Jarinje ve Brnjak sınır kapılarını barikat kurarak ulaşıma kapattı.
Sırbistan ile Kosova arasında günlerdir yaşanan gerilim artıyor. Geçtiğimiz hafta Sırp polisler tarafından 3 Kosovalı polisin gözaltına alınmasının ardından, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırp ürünlerinin Kosova'ya girmesini yasaklamıştı.
Dün gece saatlerinde ise Sırp göstericiler, Kosova ile Sırbistan'ı birbirine bağlayan Merdare, Jarinje ve Brnjak sınır kapılarını barikatlarla geçişe kapattı.
Kosova Dışişleri Bakanlığı’ndan uyarı
Kosova Dışişleri Bakanlığı tarafından olaylara ilişkin yapılan açıklamada, kuzey bölgelerinde Sırpların devam eden protestoları nedeniyle 3 sınır kapısından otobüs, kamyon ve otomobillerin geçmesinin güvenli olmadığı belirtildi.
Bakanlık, halka Kosova’nın kuzeyindeki diğer iki sınır noktası olan Mutivode ve Dheu i Bardh geçişlerini kullanmaları ve Kuzey Makedonya üzerinden geçişlerini sağlamalarını tavsiye etti.