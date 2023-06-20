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Rusya, Türkiye, Suriye ve İran, Astana'da Ankara-Şam ilişkilerinin normalleştirilmesini görüşüyor
Rusya, Türkiye, Suriye ve İran, Astana'da Ankara-Şam ilişkilerinin normalleştirilmesini görüşüyor
Rusya, Türkiye, Suriye ve İran Dışişleri Bakan Yardımcılarının Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin dörtlü toplantısı Astana'da... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T16:09+0300
2023-06-20T16:09+0300
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Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, görüşmelere Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan ve İran'dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asker Hacı katılıyor.Daha önce 10 Mayıs'ta Moskova’da gerçekleşen dört ülkenin dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının düzenlenmesi için bakan yardımcıları mayıs ayı başlarında Moskova'da bir araya gelmişti.Moskova’daki görüşmenin ardından bakanlar, Şam ile Ankara arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için bir yol haritası taslağı hazırlama konusunda anlaşmaya varmıştı.Ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yol haritasının öncelikli konularını belirlemişti. Bunlar arasında, Suriye hükümetinin ülke genelinde kontrolünü yeniden sağlama, Suriye-Türkiye sınırının güvenliğini sağlama, sınır ötesi saldırı ve terörist sızma olasılığını ortadan kaldırma sorununun çözümü yer alıyor.Astana'daki görüşmede taraflar, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunu görüşmeye devam ediyor.20-21 Haziran tarihlerinde Astana görüşmelerinin 20. turunun düzenlendiği toplantıya garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran’ın yanı sıra muhalefet temsilcileri ve BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen katılıyor. Görüşmelerde ayrıca, terörle mücadele, insani durum ve sığınmacıların dönüşü sorununun ele alınması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230620/rusya-federal-gumruk-servisi-ticarette-abnin-yerini-cin-hindistan-turkiye-ve-azerbaycan-aldi-1072657167.html
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suriye, rusya, türkiye, astana, iran, zirve, görüşme, moskova, şam
suriye, rusya, türkiye, astana, iran, zirve, görüşme, moskova, şam

Rusya, Türkiye, Suriye ve İran, Astana'da Ankara-Şam ilişkilerinin normalleştirilmesini görüşüyor

16:09 20.06.2023
© Sputnik / Министерство обороны РФ / Multimedya arşivine gidinTürkiye- Rusya- Suriye- İran
Türkiye- Rusya- Suriye- İran - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© Sputnik / Министерство обороны РФ
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Rusya, Türkiye, Suriye ve İran Dışişleri Bakan Yardımcılarının Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin dörtlü toplantısı Astana'da yapılıyor.
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, görüşmelere Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan ve İran'dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asker Hacı katılıyor.
Daha önce 10 Mayıs'ta Moskova’da gerçekleşen dört ülkenin dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının düzenlenmesi için bakan yardımcıları mayıs ayı başlarında Moskova'da bir araya gelmişti.
Moskova’daki görüşmenin ardından bakanlar, Şam ile Ankara arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için bir yol haritası taslağı hazırlama konusunda anlaşmaya varmıştı.
Ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yol haritasının öncelikli konularını belirlemişti. Bunlar arasında, Suriye hükümetinin ülke genelinde kontrolünü yeniden sağlama, Suriye-Türkiye sınırının güvenliğini sağlama, sınır ötesi saldırı ve terörist sızma olasılığını ortadan kaldırma sorununun çözümü yer alıyor.
Astana'daki görüşmede taraflar, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunu görüşmeye devam ediyor.
20-21 Haziran tarihlerinde Astana görüşmelerinin 20. turunun düzenlendiği toplantıya garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran’ın yanı sıra muhalefet temsilcileri ve BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen katılıyor. Görüşmelerde ayrıca, terörle mücadele, insani durum ve sığınmacıların dönüşü sorununun ele alınması planlanıyor.
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