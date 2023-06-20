https://sputniknews.com.tr/20230620/rusya-suriyeli-siginmacilar-sorununun-cozumu-icin-ekonominin-ve-guvenligin-normallesmesi-gerekiyor-1072674466.html

Rusya: Suriyeli sığınmacılar sorununun çözümü için ekonominin ve güvenliğin normalleşmesi gerekiyor

Rusya: Suriyeli sığınmacılar sorununun çözümü için ekonominin ve güvenliğin normalleşmesi gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriyeli sığınmacı sorununun çözümü için Suriye ekonomisinin yeniden inşası ve terör varlığının ortadan... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T22:04+0300

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2023-06-20T22:04+0300

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Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakan yardımcılarının Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ile ilgili Astana’da düzenlenen dörtlü toplantısına katılan Bogdanov, gazetecilere yaptığı açıklamada Suriyeli sığınmacı sorununun çözümü için Suriye ekonomisinin yeniden inşası ve terör varlığının ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.Bogdanov, “Sığınmacı sorununun çözümü, yalnızca terörist varlığının ortadan kaldırılmasını, güvenlik durumunun normalleşmesini gerektirmeyip, aynı zamanda ekonominin ve altyapının, şehirlerin ve köylerin restorasyonu gibi ekonomik konuları da içeriyor” diye konuştu.Bu yöndeki tüm çalışmaların ortak çabalarla ve uluslararası toplumu dahil ederek yapılması gerektiğine dikkat çeken Bogdanov, bu bağlamda Suriye'nin ilişkileri normalleştirme sürecinde olduğu Arap ülkelerinin desteğini umduğunu ifade etti.‘ABD, Kürtlerin Suriye hükümeti ile müzakere etmesini engelliyor’Bogdanov, ABD'nin Kürtlerin Suriye hükümetiyle müzakere etmesini engellediğini söyledi.Rus diplomat, “Amerikalılar elbette orada kendi yönetimi olan bir tür mini yarı devlet örgütleyen bir dizi Kürt örgütünü destekliyor. Bu kesinlikle kabul edilemez. Elbette biz Kürtlerin sorunlarının diyalog yoluyla çözülmesinden yanayız. Fakat ne yazık ki Amerikalıların bununla ilgilenmediğini ve Kürt müttefiklerine, Şam ile diyalog kurmalarına izin vermediklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.20-21 Haziran tarihlerinde Astana görüşmelerinin 20. turunun düzenlendiği toplantıya garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran’ın yanı sıra muhalefet temsilcileri ve BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen katılıyor. Görüşmelerde ayrıca, terörle mücadele, insani durum ve sığınmacıların dönüşü sorununun ele alınması planlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230620/rusya-turkiye-suriye-ve-iran-astanada-ankara-sam-iliskilerinin-normallestirilmesini-gorusuyor-1072662732.html

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suriye, rusya, mihail bogdanov, suriyeli sığınmacılar, türkiye, astana, iran