https://sputniknews.com.tr/20230620/rusya-disisleri-bm-rusya-ziraat-bankasinin-swifte-baglanmasi-konusunda-yardimci-olamiyor-1072676228.html

Rusya Dışişleri: BM, Rusya Ziraat Bankası’nın SWIFT’e bağlanması konusunda yardımcı olamıyor

Rusya Dışişleri: BM, Rusya Ziraat Bankası’nın SWIFT’e bağlanması konusunda yardımcı olamıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Birleşmiş Milletler’in (BM) 9 Haziran günü Cenevre’de yapılan son görüşmede, tahıl anlaşmasının uzatılması... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T22:40+0300

2023-06-20T22:40+0300

2023-06-20T22:40+0300

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Verşinin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Üç sorun çok önemli. Bunlar amonyak ihracatının yeniden başlatılması, tarım araçları için yedek parçaların tedariki ve Rosselhozbank’ın (Rusya Ziraat Bankası) yeniden SWIFT’e bağlanması. Ne yazık ki, son istişarelerde, BM hiçbir şey yapamayacaklarını itiraf etti. Hatta hiçbir umudun olmadığını söylediler” ifadelerini kullandı.“Bu çok üzücü” diyen Verşinin, “Çünkü partnerlerin çabalarından dolayı ne kadar minnettar olsak da palyatif çözümler, tek kerelik işlemler sorunları çözmüyor, çünkü ihtiyaç duyulan mali işlemler akışı elle yaptığınızdan yüzlerce kat daha güçlü” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230615/iranin-rusya-buyukelcisi-dolarin-ve-swift-sisteminin-hakimiyetinden-kurtulmak-gerekiyor-1072506447.html

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