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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230620/rusya-disisleri-bm-rusya-ziraat-bankasinin-swifte-baglanmasi-konusunda-yardimci-olamiyor-1072676228.html
Rusya Dışişleri: BM, Rusya Ziraat Bankası’nın SWIFT’e bağlanması konusunda yardımcı olamıyor
Rusya Dışişleri: BM, Rusya Ziraat Bankası’nın SWIFT’e bağlanması konusunda yardımcı olamıyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Birleşmiş Milletler’in (BM) 9 Haziran günü Cenevre’de yapılan son görüşmede, tahıl anlaşmasının uzatılması... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T22:40+0300
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ukrayna krizi
rusya
birleşmiş milletler (bm)
swift
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Verşinin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Üç sorun çok önemli. Bunlar amonyak ihracatının yeniden başlatılması, tarım araçları için yedek parçaların tedariki ve Rosselhozbank’ın (Rusya Ziraat Bankası) yeniden SWIFT’e bağlanması. Ne yazık ki, son istişarelerde, BM hiçbir şey yapamayacaklarını itiraf etti. Hatta hiçbir umudun olmadığını söylediler” ifadelerini kullandı.“Bu çok üzücü” diyen Verşinin, “Çünkü partnerlerin çabalarından dolayı ne kadar minnettar olsak da palyatif çözümler, tek kerelik işlemler sorunları çözmüyor, çünkü ihtiyaç duyulan mali işlemler akışı elle yaptığınızdan yüzlerce kat daha güçlü” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230615/iranin-rusya-buyukelcisi-dolarin-ve-swift-sisteminin-hakimiyetinden-kurtulmak-gerekiyor-1072506447.html
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rusya, birleşmiş milletler (bm), swift
rusya, birleşmiş milletler (bm), swift

Rusya Dışişleri: BM, Rusya Ziraat Bankası’nın SWIFT’e bağlanması konusunda yardımcı olamıyor

22:40 20.06.2023
© EPASWIFT
SWIFT - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© EPA
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Birleşmiş Milletler’in (BM) 9 Haziran günü Cenevre’de yapılan son görüşmede, tahıl anlaşmasının uzatılması için Rusya’nın sürdüğü beş temel koşuldan üçünün çözümü için hiçbir şey yapamadığını itiraf ettiğini kaydetti.
Verşinin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Üç sorun çok önemli. Bunlar amonyak ihracatının yeniden başlatılması, tarım araçları için yedek parçaların tedariki ve Rosselhozbank’ın (Rusya Ziraat Bankası) yeniden SWIFT’e bağlanması. Ne yazık ki, son istişarelerde, BM hiçbir şey yapamayacaklarını itiraf etti. Hatta hiçbir umudun olmadığını söylediler” ifadelerini kullandı.
“Bu çok üzücü” diyen Verşinin, “Çünkü partnerlerin çabalarından dolayı ne kadar minnettar olsak da palyatif çözümler, tek kerelik işlemler sorunları çözmüyor, çünkü ihtiyaç duyulan mali işlemler akışı elle yaptığınızdan yüzlerce kat daha güçlü” diye ekledi.
İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
EKONOMİ
İran'ın Rusya Büyükelçisi: Doların ve SWIFT sisteminin hakimiyetinden kurtulmak gerekiyor
15 Haziran , 20:07
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