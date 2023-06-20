https://sputniknews.com.tr/20230620/rusya-disisleri-bm-rusya-ziraat-bankasinin-swifte-baglanmasi-konusunda-yardimci-olamiyor-1072676228.html
Rusya Dışişleri: BM, Rusya Ziraat Bankası’nın SWIFT’e bağlanması konusunda yardımcı olamıyor
Rusya Dışişleri: BM, Rusya Ziraat Bankası’nın SWIFT’e bağlanması konusunda yardımcı olamıyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Birleşmiş Milletler’in (BM) 9 Haziran günü Cenevre’de yapılan son görüşmede, tahıl anlaşmasının uzatılması... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T22:40+0300
2023-06-20T22:40+0300
2023-06-20T22:40+0300
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Verşinin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Üç sorun çok önemli. Bunlar amonyak ihracatının yeniden başlatılması, tarım araçları için yedek parçaların tedariki ve Rosselhozbank’ın (Rusya Ziraat Bankası) yeniden SWIFT’e bağlanması. Ne yazık ki, son istişarelerde, BM hiçbir şey yapamayacaklarını itiraf etti. Hatta hiçbir umudun olmadığını söylediler” ifadelerini kullandı.“Bu çok üzücü” diyen Verşinin, “Çünkü partnerlerin çabalarından dolayı ne kadar minnettar olsak da palyatif çözümler, tek kerelik işlemler sorunları çözmüyor, çünkü ihtiyaç duyulan mali işlemler akışı elle yaptığınızdan yüzlerce kat daha güçlü” diye ekledi.
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rusya, birleşmiş milletler (bm), swift
rusya, birleşmiş milletler (bm), swift
Rusya Dışişleri: BM, Rusya Ziraat Bankası’nın SWIFT’e bağlanması konusunda yardımcı olamıyor
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Birleşmiş Milletler’in (BM) 9 Haziran günü Cenevre’de yapılan son görüşmede, tahıl anlaşmasının uzatılması için Rusya’nın sürdüğü beş temel koşuldan üçünün çözümü için hiçbir şey yapamadığını itiraf ettiğini kaydetti.
Verşinin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Üç sorun çok önemli. Bunlar amonyak ihracatının yeniden başlatılması, tarım araçları için yedek parçaların tedariki ve Rosselhozbank’ın (Rusya Ziraat Bankası) yeniden SWIFT’e bağlanması. Ne yazık ki, son istişarelerde, BM hiçbir şey yapamayacaklarını itiraf etti. Hatta hiçbir umudun olmadığını söylediler” ifadelerini kullandı.
“Bu çok üzücü” diyen Verşinin, “Çünkü partnerlerin çabalarından dolayı ne kadar minnettar olsak da palyatif çözümler, tek kerelik işlemler sorunları çözmüyor, çünkü ihtiyaç duyulan mali işlemler akışı elle yaptığınızdan yüzlerce kat daha güçlü” diye ekledi.