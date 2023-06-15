https://sputniknews.com.tr/20230615/iranin-rusya-buyukelcisi-dolarin-ve-swift-sisteminin-hakimiyetinden-kurtulmak-gerekiyor-1072506447.html

İran'ın Rusya Büyükelçisi: Doların ve SWIFT sisteminin hakimiyetinden kurtulmak gerekiyor

İran'ın Rusya Büyükelçisi: Doların ve SWIFT sisteminin hakimiyetinden kurtulmak gerekiyor

İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, SWIFT ve dolara bağlı olmayan bir ödeme sisteminin oluşturması gerektiğini belirtti. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T20:07+0300

2023-06-15T20:07+0300

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kazım celali

ekonomi

dolar

swift

iran

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İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, Sputnik’e demecinde BRICS ülkelerinin SWIFT ve dolara bağlı olmayan bir ödeme sistemi oluşturmaları gerektiğini söyledi.Celali, “Küresel ekonominin geleceği BRICS’’te olacak. Doların dünya ekonomisindeki hakimiyeti büyük zararlara yol açıyor. ABD bugün dolar yoluyla bazı ülkelerin ekonomilerini rehin almış durumda. Batı'nın bir diğer aracı da yaptırımlardır. Bugün başta Rusya olmak üzere 26 ülke yaptırım listesinde. Bu, sadece ülke liderlerini değil, sıradan insanların hayatını da etkileyen ekonomik terörden başka bir şey değil. Dolayısıyla ülkeler buna tahammül etmemeli ve ABD ve Batılı ülkelerin dolar üzerinden bizim kaderimizle oynamasına izin vermemelidir. Bu şartlar altında ekonomide doların hakimiyetinden ve SWIFT denilen sistemden kurtulmalıyız” dedi.Ülkelerin bir an önce ulusal para birimlerinde ödemeye geçmesi gerektiğine vurgu yapan Büyükelçi, “SWIFT'ten bağımsız olarak kendi ödeme sistemimizi oluşturmalıyız ve bunu yapabilecek imkanlara sahibiz. İran ve Rusya'nın bu konuda zaten deneyimi var ve bunu diğer ülkelerle paylaşabiliriz. Halihazırda ABD yaptırımları altındaki ülkelerin bir tür kulübü var diyebiliriz. Gelecekte BRICS ve ŞİÖ (Şanhay İçbirliği Örgütü) çerçevesinde kesinlikle kendi para birimimize sahip olacağımıza, işlemlerin ABD dolarından bağımsız yapılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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