https://sputniknews.com.tr/20230620/rusya-18-temmuz-tahil-anlasmasinin-son-gunu-olacak-1072663798.html

Rusya: 18 Temmuz tahıl anlaşmasının son günü olacak

Rusya: 18 Temmuz tahıl anlaşmasının son günü olacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, 18 Temmuz’un tahıl anlaşmasının son günü olacağını söyledi. Bu, Rusya’yla ilgili şartları yerine getirilmeyen... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T16:23+0300

2023-06-20T16:23+0300

2023-06-20T16:23+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, uzatılmaması halinde geçerlilik süresi 18 Temmuz’da dolacak olan tahıl anlaşmasına atıfla, “Yerine getirilmeyen anlaşmanın sonlanacağı günün 18 Temmuz olması için çalışıyoruz” dedi.Verşinin’in söz konusu açıklaması, sürekli olarak uyarmasına karşın anlaşmanın kendiyle ilgili kısımları yerine getirilmeyen Rusya’nın anlaşmanın yeniden uzatılmasına onay vermeyi planlamadığı anlamına geliyor. Anlaşmanın geçerlilik süresi, uzatılmaması halinde 18 Temmuz’da son bulacak.İstanbul’da Temmuz 2022’de üstünde mutabık kalınan tahıl anlaşması, Ukrayna tahılının ülke limanlarından güvenli biçimde çıkarılmasının sağlanması gibi, Rusya tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara ulaşması önündeki dolaylı kısıtlamaların da kaldırılmasını içeriyordu. Ancak bu kısıtlamalar, Rusya’nın uyarıları ile Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in çağrılarına karşın hala kaldırılmış değil.

https://sputniknews.com.tr/20230620/rusya-turkiye-suriye-ve-iran-astanada-ankara-sam-iliskilerinin-normallestirilmesini-gorusuyor-1072662732.html

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rusya, tahıl anlaşması, türkiye, ukrayna, ukrayna krizi, bm, birleşmiş milletler (bm), karadeniz tahıl koridoru, fesih