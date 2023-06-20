https://sputniknews.com.tr/20230620/rus-istihbaratindan-ukraynali-diplomatlara-moskovaya-tasinin-cagrisi-1072666513.html
Rus istihbaratından Ukraynalı diplomatlara ‘Moskova’ya taşının’ çağrısı
Rus istihbaratından Ukraynalı diplomatlara ‘Moskova’ya taşının’ çağrısı
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Ukrayna’nın yurtdışındaki misyonlarında, iktidara sadakatsizlikle suçlanan çok sayıdaki... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T17:03+0300
2023-06-20T17:03+0300
2023-06-20T17:03+0300
ukrayna krizi
sergey narışkin
ukrayna
rusya
moskova
ukrayna krizi
svr
rusya dış istihbart servisi (svr)
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, son dönemde Ukrayna’nın yurtdışındaki misyonlarında görev yapan personelinin, 'Kiev rejiminin devlet yönetiminde uyguladığı baskıcı yöntemlerinden' giderek daha fazla etkilendiğini söyledi. Narışkin’in sözlerine göre, Ukrayna’daki iktidar, rejime sadık olmayanları tespit ederek Ukrayna’ya geri çekmeye yönelik büyük çaplı tasfiye çalışmalarını başlattı.Narışkin, “Ukrayna’nın diplomatik misyon ve devlet kurumlarının yurtdışındaki temsilciliklerinin çalışanlarına sesleniyoruz. Kendinizi vatanınızın geleceğinden, Avrupa’da barış ve istikrarın sağlanmasından sorumlu hissediyor, üzerinizde, Ukrayna’yı ulusal felakete sürükleyen Kiev’deki cani rejimin baskısını hissediyorsanız, Moskova’ya gelin. Burada size ve yakınlarınıza güvenlik garanti edilecek” ifadesini kullandı.SVR, Ukrayna’nın Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve gizli servislerinin çok sayıdaki çalışanının görevleri bittikten sonra Kiev’e dönmeyi reddettiğini, sayılarının giderek arttığını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230620/lavrov-nato-ukraynadaki-krizin-dondurulmasina-karsiysa-demek-ki-savasmak-istiyorlar-buna-haziriz-1072664909.html
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sergey narışkin, ukrayna, rusya, moskova, ukrayna krizi, svr, rusya dış istihbart servisi (svr)
sergey narışkin, ukrayna, rusya, moskova, ukrayna krizi, svr, rusya dış istihbart servisi (svr)
Rus istihbaratından Ukraynalı diplomatlara ‘Moskova’ya taşının’ çağrısı
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Ukrayna’nın yurtdışındaki misyonlarında, iktidara sadakatsizlikle suçlanan çok sayıdaki çalışanların görevine son verildiği yönünde bilgi aldıklarını belirtti.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, son dönemde Ukrayna’nın yurtdışındaki misyonlarında görev yapan personelinin, 'Kiev rejiminin devlet yönetiminde uyguladığı baskıcı yöntemlerinden' giderek daha fazla etkilendiğini söyledi. Narışkin’in sözlerine göre, Ukrayna’daki iktidar, rejime sadık olmayanları tespit ederek Ukrayna’ya geri çekmeye yönelik büyük çaplı tasfiye çalışmalarını başlattı.
Narışkin, “Ukrayna’nın diplomatik misyon ve devlet kurumlarının yurtdışındaki temsilciliklerinin çalışanlarına sesleniyoruz. Kendinizi vatanınızın geleceğinden, Avrupa’da barış ve istikrarın sağlanmasından sorumlu hissediyor, üzerinizde, Ukrayna’yı ulusal felakete sürükleyen Kiev’deki cani rejimin baskısını hissediyorsanız, Moskova’ya gelin. Burada size ve yakınlarınıza güvenlik garanti edilecek” ifadesini kullandı.
SVR, Ukrayna’nın Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve gizli servislerinin çok sayıdaki çalışanının görevleri bittikten sonra Kiev’e dönmeyi reddettiğini, sayılarının giderek arttığını açıkladı.