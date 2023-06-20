Türkiye
SON DAKİKA I Hunter Biden, hakkındaki üç federal suçlamayı kabul edecek
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve İYİ Parti'deki sürpriz istifa!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücrette zam oranı belli oldu
12:45
44 dk
ANKARA FARKI
Yeni asgari ücret
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Blinken'ın Pekin ziyaretinden ne çıktı?
16:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Siyasetin gündemi değişim
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230620/rus-istihbaratindan-ukraynali-diplomatlara-moskovaya-tasinin-cagrisi-1072666513.html
Rus istihbaratından Ukraynalı diplomatlara ‘Moskova’ya taşının’ çağrısı
Rus istihbaratından Ukraynalı diplomatlara ‘Moskova’ya taşının’ çağrısı
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Ukrayna’nın yurtdışındaki misyonlarında, iktidara sadakatsizlikle suçlanan çok sayıdaki... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T17:03+0300
2023-06-20T17:03+0300
ukrayna krizi
sergey narışkin
ukrayna
rusya
moskova
ukrayna krizi
svr
rusya dış istihbart servisi (svr)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101559/26/1015592638_0:200:2933:1850_1920x0_80_0_0_c1efed7421703d878f0f98262d90f758.jpg
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, son dönemde Ukrayna’nın yurtdışındaki misyonlarında görev yapan personelinin, 'Kiev rejiminin devlet yönetiminde uyguladığı baskıcı yöntemlerinden' giderek daha fazla etkilendiğini söyledi. Narışkin’in sözlerine göre, Ukrayna’daki iktidar, rejime sadık olmayanları tespit ederek Ukrayna’ya geri çekmeye yönelik büyük çaplı tasfiye çalışmalarını başlattı.Narışkin, “Ukrayna’nın diplomatik misyon ve devlet kurumlarının yurtdışındaki temsilciliklerinin çalışanlarına sesleniyoruz. Kendinizi vatanınızın geleceğinden, Avrupa’da barış ve istikrarın sağlanmasından sorumlu hissediyor, üzerinizde, Ukrayna’yı ulusal felakete sürükleyen Kiev’deki cani rejimin baskısını hissediyorsanız, Moskova’ya gelin. Burada size ve yakınlarınıza güvenlik garanti edilecek” ifadesini kullandı.SVR, Ukrayna’nın Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve gizli servislerinin çok sayıdaki çalışanının görevleri bittikten sonra Kiev’e dönmeyi reddettiğini, sayılarının giderek arttığını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230620/lavrov-nato-ukraynadaki-krizin-dondurulmasina-karsiysa-demek-ki-savasmak-istiyorlar-buna-haziriz-1072664909.html
ukrayna
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101559/26/1015592638_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_8f7e4d03eec7e4a2ab89769b4ebd684e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey narışkin, ukrayna, rusya, moskova, ukrayna krizi, svr, rusya dış istihbart servisi (svr)
sergey narışkin, ukrayna, rusya, moskova, ukrayna krizi, svr, rusya dış istihbart servisi (svr)

Rus istihbaratından Ukraynalı diplomatlara ‘Moskova’ya taşının’ çağrısı

17:03 20.06.2023
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinSergey Narışkin
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© Sputnik / Sergey Guneev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Ukrayna’nın yurtdışındaki misyonlarında, iktidara sadakatsizlikle suçlanan çok sayıdaki çalışanların görevine son verildiği yönünde bilgi aldıklarını belirtti.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, son dönemde Ukrayna’nın yurtdışındaki misyonlarında görev yapan personelinin, 'Kiev rejiminin devlet yönetiminde uyguladığı baskıcı yöntemlerinden' giderek daha fazla etkilendiğini söyledi. Narışkin’in sözlerine göre, Ukrayna’daki iktidar, rejime sadık olmayanları tespit ederek Ukrayna’ya geri çekmeye yönelik büyük çaplı tasfiye çalışmalarını başlattı.
Narışkin, “Ukrayna’nın diplomatik misyon ve devlet kurumlarının yurtdışındaki temsilciliklerinin çalışanlarına sesleniyoruz. Kendinizi vatanınızın geleceğinden, Avrupa’da barış ve istikrarın sağlanmasından sorumlu hissediyor, üzerinizde, Ukrayna’yı ulusal felakete sürükleyen Kiev’deki cani rejimin baskısını hissediyorsanız, Moskova’ya gelin. Burada size ve yakınlarınıza güvenlik garanti edilecek” ifadesini kullandı.
SVR, Ukrayna’nın Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve gizli servislerinin çok sayıdaki çalışanının görevleri bittikten sonra Kiev’e dönmeyi reddettiğini, sayılarının giderek arttığını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
Ukrayna krizi
Lavrov: NATO Ukrayna'daki krizin dondurulmasına karşıysa demek ki savaşmak istiyorlar, buna hazırız
16:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала