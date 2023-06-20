https://sputniknews.com.tr/20230620/rostovda-mahkeme-ukraynali-asiri-milliyetci-aydar-taburunun-uyesine-16-yil-hapis-cezasi-verdi-1072675760.html

Rostov’da mahkeme, Ukraynalı aşırı milliyetçi Aydar Taburu’nun üyesine 16 yıl hapis cezası verdi

Rostov’da mahkeme, Ukraynalı aşırı milliyetçi Aydar Taburu’nun üyesine 16 yıl hapis cezası verdi

Rostov-na-Donu kentindeki Güney Bölge Askeri Mahkemesi, Ukraynalı aşırı milliyetçi Aydar Taburu üyelerinden Denis Murıga’yı 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T22:27+0300

2023-06-20T22:27+0300

2023-06-20T22:27+0300

ukrayna krizi

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aydar taburu

rostov

hapis cezası

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Rostov-na-Donu kentindeki Güney Bölge Askeri Mahkemesi, Rusya’nın aşırılıkçı faaliyetler ve terörizmle bağlantısı olan kişi ve örgütler listesinde bulunan Ukraynalı aşırı milliyetçi Aydar Taburu üyelerinden Denis Murıga’ya 16 yıl hapis cezası verdi.Murıga, Rusya Ceza Kanunu'ndaki ‘yasadışı silahlı oluşumun faaliyetlerine katılım’ ve ‘terörist faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik eğitim görme’ maddelerinden hüküm giydi.Bu Güney Bölge Askeri Mahkemesi’nin Ukraynalı bir askere verdiği ilk ceza oldu.Daha önce savcılık makamı, sanığın 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.Murıga, 2022’nin ilkbaharında Rostov bölgesinde Rusya sınırını geçmeye çalışırken gözaltına alınmıştı.Soruşturma makamının verilerine göre Murıga, 2015 yılında yasadışı aşırı milliyetçi Aydar Taburu’na üye olmuş ve orada kendisine silah, mühimmat ve askeri üniforma verilmişti. Sanık savaş taktikleri, silah kullanma eğitimi görmüş ve taburu koruma görevini yerine getirmişti.Murıga’nın Rusya ve Ukrayna olmak üzere çifte vatandaşlığı bulunuyor.

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