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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230620/rostovda-mahkeme-ukraynali-asiri-milliyetci-aydar-taburunun-uyesine-16-yil-hapis-cezasi-verdi-1072675760.html
Rostov’da mahkeme, Ukraynalı aşırı milliyetçi Aydar Taburu’nun üyesine 16 yıl hapis cezası verdi
Rostov’da mahkeme, Ukraynalı aşırı milliyetçi Aydar Taburu’nun üyesine 16 yıl hapis cezası verdi
Rostov-na-Donu kentindeki Güney Bölge Askeri Mahkemesi, Ukraynalı aşırı milliyetçi Aydar Taburu üyelerinden Denis Murıga’yı 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T22:27+0300
2023-06-20T22:27+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
aydar taburu
rostov
hapis cezası
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Rostov-na-Donu kentindeki Güney Bölge Askeri Mahkemesi, Rusya’nın aşırılıkçı faaliyetler ve terörizmle bağlantısı olan kişi ve örgütler listesinde bulunan Ukraynalı aşırı milliyetçi Aydar Taburu üyelerinden Denis Murıga’ya 16 yıl hapis cezası verdi.Murıga, Rusya Ceza Kanunu'ndaki ‘yasadışı silahlı oluşumun faaliyetlerine katılım’ ve ‘terörist faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik eğitim görme’ maddelerinden hüküm giydi.Bu Güney Bölge Askeri Mahkemesi’nin Ukraynalı bir askere verdiği ilk ceza oldu.Daha önce savcılık makamı, sanığın 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.Murıga, 2022’nin ilkbaharında Rostov bölgesinde Rusya sınırını geçmeye çalışırken gözaltına alınmıştı.Soruşturma makamının verilerine göre Murıga, 2015 yılında yasadışı aşırı milliyetçi Aydar Taburu’na üye olmuş ve orada kendisine silah, mühimmat ve askeri üniforma verilmişti. Sanık savaş taktikleri, silah kullanma eğitimi görmüş ve taburu koruma görevini yerine getirmişti.Murıga’nın Rusya ve Ukrayna olmak üzere çifte vatandaşlığı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230509/nazilerin-tarihe-gomuldugu-zafer-bugun-yasananlar-icin-ne-anlam-ifade-ediyor-1070819320.html
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rusya, ukrayna, aydar taburu, rostov, hapis cezası
rusya, ukrayna, aydar taburu, rostov, hapis cezası

Rostov’da mahkeme, Ukraynalı aşırı milliyetçi Aydar Taburu’nun üyesine 16 yıl hapis cezası verdi

22:27 20.06.2023
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Multimedya arşivine gidinSığınmacılar arasında Rusya topraklarına geçtikten sonra yakalanan Ukraynalı aşırı milliyetçi Aydar Taburu komutanlarından Denis Murıga
Sığınmacılar arasında Rusya topraklarına geçtikten sonra yakalanan Ukraynalı aşırı milliyetçi Aydar Taburu komutanlarından Denis Murıga - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Rostov-na-Donu kentindeki Güney Bölge Askeri Mahkemesi, Ukraynalı aşırı milliyetçi Aydar Taburu üyelerinden Denis Murıga’yı 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Rostov-na-Donu kentindeki Güney Bölge Askeri Mahkemesi, Rusya’nın aşırılıkçı faaliyetler ve terörizmle bağlantısı olan kişi ve örgütler listesinde bulunan Ukraynalı aşırı milliyetçi Aydar Taburu üyelerinden Denis Murıga’ya 16 yıl hapis cezası verdi.
Murıga, Rusya Ceza Kanunu'ndaki ‘yasadışı silahlı oluşumun faaliyetlerine katılım’ ve ‘terörist faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik eğitim görme’ maddelerinden hüküm giydi.
Bu Güney Bölge Askeri Mahkemesi’nin Ukraynalı bir askere verdiği ilk ceza oldu.
Daha önce savcılık makamı, sanığın 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.
Murıga, 2022’nin ilkbaharında Rostov bölgesinde Rusya sınırını geçmeye çalışırken gözaltına alınmıştı.
Soruşturma makamının verilerine göre Murıga, 2015 yılında yasadışı aşırı milliyetçi Aydar Taburu’na üye olmuş ve orada kendisine silah, mühimmat ve askeri üniforma verilmişti. Sanık savaş taktikleri, silah kullanma eğitimi görmüş ve taburu koruma görevini yerine getirmişti.
Murıga’nın Rusya ve Ukrayna olmak üzere çifte vatandaşlığı bulunuyor.
Rusya- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
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