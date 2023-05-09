https://sputniknews.com.tr/20230509/nazilerin-tarihe-gomuldugu-zafer-bugun-yasananlar-icin-ne-anlam-ifade-ediyor-1070819320.html

‘Nazilerin tarihe gömüldüğü zafer’ bugün yaşananlar için ne anlam ifade ediyor?

‘Nazilerin tarihe gömüldüğü zafer’ bugün yaşananlar için ne anlam ifade ediyor?

Bugün 9 Mayıs… Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin 78. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü Rusya’da ve... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T10:24+0300

2023-05-09T10:24+0300

2023-05-09T10:24+0300

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Rusya’da ve dünyanın birçok noktasında, 9 Mayıs’ta, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Büyük Vatan Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğrattığı Büyük Zafer kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde savaşın kahramanlarının anıldığı ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü düzenleniyor. Düzenlenen yürüyüşe ise her yıl çok binlerce kişi katılıyor.Bugün de Moskova’da Kızıl Meydan'da Büyük Zaferin 78. yıl dönümü onuruna Geçit Töreni düzenleniyor. Geçit törenine Ukrayna'daki operasyona katılan askerler de dahil olmak üzere 10 binden fazla kişi katılıyor.Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Donbass’ta başlattığı özel askeri operasyonun hedeflerinden biri ise halen varlığını farklı şekilde sürdüren neo-nazilerin etkisiz hale getirilmesi olarak açıklanıyor.Moskova Üniversitesi Öğretim Üyesi ve tarihçi Dr. Mehmet Perinçek, Sputnik’e, 9 Mayıs zaferine giden yolun tarihsel süreci ve günümüz ile bağlarını anlattı.‘Atlantik yüzyılının bittiği Avrasya yüzyılının başladığı bir döneme girmiş oluyoruz’“Bugün Hitler’in çizmelerini Amerikan başkanları giymektedir. Nazi Almanyası’nın yerini ABD almıştır. ABD aynı Nazi Almanyası gibi tüm dünya üzerinde kendi hegemonyasını kurmak için her türlü baskı, şiddet ve yönteme başvuruyor. Temel ilkeleri ise bizden değilsen düşmansın ilkesidir” diyerek şunları söyledi:‘Goebbels bugün de yaşıyor’Hitler’in propagandasının en önemli ismi Joseph Goebbels’i hatırlatan Dr. Perinçek, “Goebbels bugün de yaşıyor. Goebbels’e atfedilen bir söz vardır, ‘yalanı yeterince tekrar ederseniz sonunda halk buna inanır’ der. Aslında Goebbels’in bu propagandası, büyük yalanı, Irak saldırısında ABD tarafından uygulanmıştır. Kitle imha silahı, demokrasi götürme, Suriye’de kimyasal silah, Ukrayna’daki yalanlar, Ermeni soykırımı yalanları Goebbels geleneğinin ABD ve Batı medyası tarafından devam ettirilmektedir. Goebbels bu lafı söyledikten sonra devamında devlet bütün gücünü kullanarak aykırı sesleri de bastırmalıdır der. İşte bugün sosyal medyada yaşanan diktatörlük, aykırı seslerin sosyal medya tekelleri tarafından susturulması, damgalanması, sansürlenmesi de yine Goebbels’in taktiklerinin uygulanmasıdır” ifadelerini kullandı.‘ABD aynı Nazi Almanyası gibi güvenilmezdir’“ABD aynı Nazi Almanyası gibi güvenilmezdir” diye devam eden Dr. Perinçek, şunları ekledi:‘Sovyet direnişinin bugün açısından en önemli dersleri’Dr. Mehmet Perinçek, Sovyetlerin Nazilere karşı direnişinin çıkardığı önemli dersleri ise şöyle anlattı:‘Güvenlik sadece silahla sağlanamaz’‘Bugün de Putin döneminde Sovyet gelenekleri tekrar canlandırılıyor’‘Partinin en ileri unsurlarının çocuklarının da cephede savaştı’‘Zafere odaklanmak ve umut vermek’‘En geniş ABD karşıtı cepheyi kurmak gerekiyor’Dr. Mehmet Perinçek sözlerini şu vurguları ile tamamladı:

https://sputniknews.com.tr/20230506/nazilerin-tarihe-gomuldugu-gun-ankarada-olumsuz-alay-yuruyusu-ile-kutlandi-1070705164.html

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