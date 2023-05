https://sputniknews.com.tr/20230506/nazilerin-tarihe-gomuldugu-gun-ankarada-olumsuz-alay-yuruyusu-ile-kutlandi-1070705164.html

'Nazilerin tarihe gömüldüğü gün', Ankara’da ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü ile kutlandı

Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 78. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Rusya'nın Ankara... 06.05.2023, Sputnik Türkiye

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende Büyükelçi Aleksey Yerhov'un katılımıyla Ölümsüz Alay yürüyüşü gerçekleştirildi. Onlarca kişinin katıldığı yürüyüşte marşlar söylendi. Büyükelçi Yerhov, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi: "Değerli dostlar, yoldaşlar, Bugün, 78 yıl önce Büyük Zaferi kazanan babalarımızın ve dedelerimizin anısına saygı duruşunda bulunarak yeniden 'Ölümsüz Alay' yürüyüşünü gerçekleştirdik. Kat ettiğimiz mesafe küçük ve sembolik olabilir, ancak abartmadan söyleyebilirim ki, etkinliğimizin önemi çok büyük ve aynı zamanda da bazı açılardan sembolik. Bu, denildiği gibi, nesiller arasındaki, yani Büyük Vatan Savaşı’nın cephelerinde savaşanlar ve düşmana karşı Zafer kazananlar ile şu anda yaşayanlar, atalarının eşi görülmemiş cesaretini hatırlayanlar ve bu kutsal bilgiyi çocuklarına ve torunlarına aşılayanlar arasındaki canlı bir bağlantıdır. Bunu hatırlamamız ve bilmemiz gerekiyor. Anne babalarımız gibi bizler de zor zamanlar yaşıyoruz. Yine “Anavatanımızın üzerinde duman var” ve yine bir Zafer'e, büyük ve herkes için bir olan Zafer'e ihtiyacımız var. Oğullarımız, babalarının ve büyükbabalarının 1943-1944’te özgürleştirdiği yerleri halihazırda da Nazi pisliğinden yine özgürleştirmek zorunda. En iyilerimiz yeniden ölüyor. Ve yine bağımsızlığımız ve egemenliğimiz, otoritemiz ve - gizlemenin ne günahı var? - doğal kaynaklarımızdan rahatsızlık duyan herkes ülkemize karşı silaha sarıldı. O zamanlar Auschwitz ve Buchenwald fırınları gözlerimizi yaktığı gibi, bugün de Odessa’daki Sendikalar Evi kurbanlarının külleri yüreğimizi dağlıyor. Evet, şu anda işimiz kolay değil, bazen çok zor oluyor. Bize her taraftan yaptırımlar uyguladılar, bizi boykot etmeye, haklarımızı kısıtlamaya, onur ve haysiyetimizi küçük düşürmeye çalışıyorlar. Düşmanın insansız hava araçlarının “kara kanatları” ülkemizin şehirlerinin üzerinde asılı halde ve “Ölümsüz Alay” gibi değerli insani etkinlikleri bile tehdit ediyor. Bu yıl birçok Rus şehrinde “Ölümsüz Alay” yürüyüşünün iptal edilmesi gerektiğini biliyorsunuz. Önemli değil, biz bugün sizlerle birlikte bunu yapmak isteyip de yapamayanlar için de yürüdük. Önemli olan bizim “alayımız”, bu alay kalplerde, bizim kalplerimizde yer alıyor. Kimse bizi yenilgiye uğratmayı başaramayacak. Anavatanımıza, onun şanlı geleneklerine sadık kalacağız. Gücümüz birliğimizde, tarihimizde, kültürümüzde ve hafızamızdadır. Ve bizler, bugün Ölümsüz Alay’ın saflarında birleştiğimiz gibi bir olduğumuz sürece, asla yenilmeyiz. Değerli yoldaşlar, bugünkü yürüyüşe katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Zafer Bayramınız kutlu olsun!" 'Geçtiğimiz yıl bizim için kolay olmadı...' Rus Dili Eğitmenleri ve Tercümanlar Derneği Başkanı Karina Düzçimen ise şunları söyledi: "Merhaba kıymetli Ankaralı kardeşler! II. Dünya Savaşı'nda işgalci Nazi ordularına karşı kazanılan Büyük Zaferin 78. yıl dönümü kutlamalarının arifesinde, Büyük Atayurt Savaşı esnasında hayatlarını kaybedenlerin anısına saygılarını sunmak maksadıyla bugün Ölümsüz Alay (Bessmertnıy Polk) etkinliğine teşrif eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanın atalarının aziz hatıralarını onurlandırmaya yönelik müşterek arzusu gerçekleşmektedir. Dünya halklarının Batı'nın açık saldırganlığına maruz kaldığı ve vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza yönelik Rus düşmanlığının giderek artmakta olduğu günümüz koşullarında, ortak tarihi geçmişimiz bizleri bir arada tutmakta ve geleceğimizin teminatı olmaktadır. Geçtiğimiz yıl bizim için kolay olmadı ama Ölümsüz Alay yürüyüşünü gerçekleştirmek için gereken ne varsa yaptık ve bugün yine hep beraberiz. Ölümsüz Alay yürüyüşü, her yıl 9 Mayıs'ta yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızı bir araya getiriyor. Ve her ne olursa olsun, vatandaşlarımızın Ölümsüz Alay'a katılma istekleri asla azalmadı. Yurt dışında yaşayan soydaşlarımızın Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından sistematik taciz ve zulme uğradığı bu zor dönemde, dünyanın onlarca ülkesinden gelen temsilcilerin Türkiye'nin kalbinde bir araya gelmesi memnuniyet vericidir. II. Dünya Savaşı'nın muzafferleri olan atalarımızın kahramanlıklarının aziz hatıralarını korumak, bize yönelik tüm tehditlerden çok daha güçlüdür." Zafer bayrağı göndere çekildiRusya Bilim ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte ise Zafer Bayrağı Büyükelçi Yerhov tarafından Türk Bayrağının yanına göndere çekildi. Öte yandan "Ölümsüz Alay" yürüyüşüne katılanlar, 2. Dünya Savaşı'nda yer alan, yaralanan veya hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarının bulunduğu dövizleri taşıyarak kahramanlarını andı. Ölümsüz Alay yürüyüşü, Rusya’da 9 Mayıs’ta, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Büyük Vatan Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğrattığı Büyük Zafer kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde savaşın kahramanlarının anıldığı ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü düzenleniyor. Düzenlenen yürüyüşe ise her yıl çok binlerce kişi katılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yürüyüşe katılıyor ve İkinci Dünya Savaşı’nda mücadele eden babasının fotoğrafını taşıyor.

