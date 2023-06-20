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Paris 2024 Olimpiyat Merkezi'ne polis baskını
Paris 2024 Olimpiyat Merkezi'ne polis baskını
Fransa'da Paris 2024 Olimpiyat Organizasyon Komitesi Merkezi'ne polis baskın düzenledi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T13:16+0300
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spor
2024 paris olimpiyatları
paris
polis
fransa
baskın
avrupa
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Fransa’nın başkenti Paris’te 2024 olimpiyatları krizi yaşandı. Paris 2024 Olimpiyat Organizasyon Komitesi Merkezi’ne Fransız polisi tarafından baskın düzenlendi. Arama emrinin, Fransa Ulusal Mali Savcıları tarafından verildiği belirtilirken, Organizasyon Komitesi’nin Üyesi, Paris 2024 Komitesi’nin polis soruşturmasını kolaylaştırmak için iş birliği yaptığını söyledi. Soruşturmaya ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.Olimpiyatlar 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihlerinde, Paralimpik Olimpiyatları ise 28 Ağustos 8 Eylül tarihlerinde Fransa’da düzenlenecek.
https://sputniknews.com.tr/20230618/2024-parisin-yolu-avrupa-oyunlarindan-gececek-1072594774.html
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2024 paris olimpiyatları, paris, polis, fransa, baskın, avrupa
2024 paris olimpiyatları, paris, polis, fransa, baskın, avrupa

Paris 2024 Olimpiyat Merkezi'ne polis baskını

13:16 20.06.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDParis 2024
Paris 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
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Fransa'da Paris 2024 Olimpiyat Organizasyon Komitesi Merkezi'ne polis baskın düzenledi.
Fransa’nın başkenti Paris’te 2024 olimpiyatları krizi yaşandı. Paris 2024 Olimpiyat Organizasyon Komitesi Merkezi’ne Fransız polisi tarafından baskın düzenlendi.
Arama emrinin, Fransa Ulusal Mali Savcıları tarafından verildiği belirtilirken, Organizasyon Komitesi’nin Üyesi, Paris 2024 Komitesi’nin polis soruşturmasını kolaylaştırmak için iş birliği yaptığını söyledi. Soruşturmaya ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.
Olimpiyatlar 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihlerinde, Paralimpik Olimpiyatları ise 28 Ağustos 8 Eylül tarihlerinde Fransa’da düzenlenecek.
Pekin 2022 kış olimpiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2023
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2024 Paris'in yolu Avrupa Oyunları'ndan geçecek
18 Haziran , 22:11
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