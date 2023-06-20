https://sputniknews.com.tr/20230620/le-monde-fransa-ukraynanin-nato-uyeligini-desteklemeye-karar-verdi-1072676434.html
Le Monde: Fransa, Ukrayna’nın NATO üyeliğini desteklemeye karar verdi
Le Monde: Fransa, Ukrayna’nın NATO üyeliğini desteklemeye karar verdi
Le Monde, Fransa hükümetinin Ukrayna’nın NATO üyeliğiyle ilgili tutumunu değiştirerek şimdi bu olasılığını Ukrayna için güvenlik garantisi olarak... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T22:47+0300
2023-06-20T22:47+0300
2023-06-20T22:47+0300
ukrayna krizi
ukrayna
nato
vladimir zelenskiy
fransa
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Fransa hükümetindeki bir kaynağa dayandırılan habere göre, Fransa Savunma Konseyi toplantısında Ukrayna’nın NATO’ya katılımına destek ele alındı.Haberde, “Bu olasılık iması, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i karşı taarruzun sonucuna bağlı olarak uygun gördüğü zaman görüşmelere girmeye ikna edebilir” ifadelerine yer verildi.Öte yandan Fransa için Ukrayna’nın bir çatışma ortasında NATO'ya girmesine izin vermesinin söz konusu olmadığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230620/lavrov-nato-ukraynadaki-krizin-dondurulmasina-karsiysa-demek-ki-savasmak-istiyorlar-buna-haziriz-1072664909.html
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ukrayna, nato, vladimir zelenskiy, fransa
ukrayna, nato, vladimir zelenskiy, fransa
Le Monde: Fransa, Ukrayna’nın NATO üyeliğini desteklemeye karar verdi
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Le Monde, Fransa hükümetinin Ukrayna’nın NATO üyeliğiyle ilgili tutumunu değiştirerek şimdi bu olasılığını Ukrayna için güvenlik garantisi olarak değerlendirdiğini belirtti.
Fransa hükümetindeki bir kaynağa dayandırılan habere göre, Fransa Savunma Konseyi toplantısında Ukrayna’nın NATO’ya katılımına destek ele alındı.
Haberde, “Bu olasılık iması, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i karşı taarruzun sonucuna bağlı olarak uygun gördüğü zaman görüşmelere girmeye ikna edebilir” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Fransa için Ukrayna’nın bir çatışma ortasında NATO'ya girmesine izin vermesinin söz konusu olmadığı kaydedildi.