Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve İYİ Parti'deki sürpriz istifa!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücrette zam oranı belli oldu
12:45
44 dk
ANKARA FARKI
Yeni asgari ücret
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Blinken'ın Pekin ziyaretinden ne çıktı?
16:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Siyasetin gündemi değişim
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
102 dk
Z RAPORU
Yeni asgari ücret
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
11 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230620/le-monde-fransa-ukraynanin-nato-uyeligini-desteklemeye-karar-verdi-1072676434.html
Le Monde: Fransa, Ukrayna’nın NATO üyeliğini desteklemeye karar verdi
Le Monde: Fransa, Ukrayna’nın NATO üyeliğini desteklemeye karar verdi
Le Monde, Fransa hükümetinin Ukrayna’nın NATO üyeliğiyle ilgili tutumunu değiştirerek şimdi bu olasılığını Ukrayna için güvenlik garantisi olarak... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T22:47+0300
2023-06-20T22:47+0300
ukrayna krizi
ukrayna
nato
vladimir zelenskiy
fransa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/11/1057537113_0:0:2546:1432_1920x0_80_0_0_c0a889fb903d75efbb7e1bc28f9f8fa1.jpg
Fransa hükümetindeki bir kaynağa dayandırılan habere göre, Fransa Savunma Konseyi toplantısında Ukrayna’nın NATO’ya katılımına destek ele alındı.Haberde, “Bu olasılık iması, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i karşı taarruzun sonucuna bağlı olarak uygun gördüğü zaman görüşmelere girmeye ikna edebilir” ifadelerine yer verildi.Öte yandan Fransa için Ukrayna’nın bir çatışma ortasında NATO'ya girmesine izin vermesinin söz konusu olmadığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230620/lavrov-nato-ukraynadaki-krizin-dondurulmasina-karsiysa-demek-ki-savasmak-istiyorlar-buna-haziriz-1072664909.html
ukrayna
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/11/1057537113_165:0:2429:1698_1920x0_80_0_0_32101a91fc8a08b2a802a76235a76228.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, nato, vladimir zelenskiy, fransa
ukrayna, nato, vladimir zelenskiy, fransa

Le Monde: Fransa, Ukrayna’nın NATO üyeliğini desteklemeye karar verdi

22:47 20.06.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINVladimir Zelenskiy- Emmanuel Macron
Vladimir Zelenskiy- Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Abone olTelegram
Le Monde, Fransa hükümetinin Ukrayna’nın NATO üyeliğiyle ilgili tutumunu değiştirerek şimdi bu olasılığını Ukrayna için güvenlik garantisi olarak değerlendirdiğini belirtti.
Fransa hükümetindeki bir kaynağa dayandırılan habere göre, Fransa Savunma Konseyi toplantısında Ukrayna’nın NATO’ya katılımına destek ele alındı.
Haberde, “Bu olasılık iması, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i karşı taarruzun sonucuna bağlı olarak uygun gördüğü zaman görüşmelere girmeye ikna edebilir” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Fransa için Ukrayna’nın bir çatışma ortasında NATO'ya girmesine izin vermesinin söz konusu olmadığı kaydedildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
Ukrayna krizi
Lavrov: NATO Ukrayna'daki krizin dondurulmasına karşıysa demek ki savaşmak istiyorlar, buna hazırız
16:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала