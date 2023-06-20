https://sputniknews.com.tr/20230620/le-monde-fransa-ukraynanin-nato-uyeligini-desteklemeye-karar-verdi-1072676434.html

Le Monde: Fransa, Ukrayna’nın NATO üyeliğini desteklemeye karar verdi

Le Monde: Fransa, Ukrayna’nın NATO üyeliğini desteklemeye karar verdi

Le Monde, Fransa hükümetinin Ukrayna’nın NATO üyeliğiyle ilgili tutumunu değiştirerek şimdi bu olasılığını Ukrayna için güvenlik garantisi olarak... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T22:47+0300

2023-06-20T22:47+0300

2023-06-20T22:47+0300

ukrayna krizi

ukrayna

nato

vladimir zelenskiy

fransa

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Fransa hükümetindeki bir kaynağa dayandırılan habere göre, Fransa Savunma Konseyi toplantısında Ukrayna’nın NATO’ya katılımına destek ele alındı.Haberde, “Bu olasılık iması, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i karşı taarruzun sonucuna bağlı olarak uygun gördüğü zaman görüşmelere girmeye ikna edebilir” ifadelerine yer verildi.Öte yandan Fransa için Ukrayna’nın bir çatışma ortasında NATO'ya girmesine izin vermesinin söz konusu olmadığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230620/lavrov-nato-ukraynadaki-krizin-dondurulmasina-karsiysa-demek-ki-savasmak-istiyorlar-buna-haziriz-1072664909.html

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ukrayna, nato, vladimir zelenskiy, fransa