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Kripto para operasyonunda bazı fenomenler de gözaltında
Kripto para operasyonunda bazı fenomenler de gözaltında
İçişleri Bakanlığı, kripto para operasyonunda 120 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T15:47+0300
2023-06-20T15:54+0300
türkiye
kripto para
fenomen
masak
mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul merkezli 37 ilde düzenlenen eş zamanlı kripto para operasyonunda 120 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre operasyon, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Kripto para dolandırıcılığı operasyonunda yeni gelişmeler de yaşandı.Düzenlenen operasyonla ilgili polisin yaptığı tespite göre, suç şebekesi bazı TikTok fenomenleriyle anlaşma yaptı. Komisyon karşılığı yapılan anlaşmaya göre; şebeke yöneticileri TikTok üzerinde para yerine geçen jetonlar satın aldı. Sanal para gibi kullanılan bu jetonlar (Aslan, Kalp, Gözlük, Spor Araba vs.) fenomenlere gönderildi. Bu yöntemle fenomenlere yüklü miktarda para gönderildi. Daha sonra ise çete üyeleri bu paraların büyük kısmını fenomenlerden geri alarak küçük bir komisyon ödedi.Polisin yaptığı çalışmaların yanında MASAK tarafından da araştırma yapıldı. Çalışmalarda şebekenin 4 binden fazla banka hareketi ile sosyal medya fenomenlerine 1 milyar 200 milyon lira aktardığı belirlendi.Siber polisin yaptığı çalışmada, 215 şüpheli belirlendi. Çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanması için 37 ilde operasyon düzenlendi. Baskında, aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 120 şüpheli yakalandı.MASAK ve polisin çalışmalarında belirlenen 42 fenomene ait bin 700 banka hesabına, tüm sanal para varlıklarına, 32 daire, 1 villa, 9 arsa, 6 iş yeri, 38 lüks otomobil, 14 şirkete ait ortaklık paylarına mahkeme kararıyla el konuldu. Aramalarda ayrıca 82 bin TL, 17 bin 300 dolar, 6 bin 650 euro, 2 ruhsatsız silah, 1 kuru sıkı silah ve 93 fişek bulundu.Polisin çalışmasında, şebekenin bazı sosyal medya fenomenlerine aktardığı paralarla ilgili de detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, çete üyeleri 1.5 milyon takipçisi olan Onur Sermik'e 9 milyon 397 bin lira, 9.5 milyon takipçisi olan Murat Noyan'a 1 milyon 200 bin lira, 2 milyon 700 bin takipçisi olan Fatma Nur Karpuz'a 1 milyon 100 bin lira, 1 milyon 700 bin takipçisi olan Tülay Bülbül'e 550 bin lira, 107 bin takipçisi olan Kerem Kerim Kekeç'e ise 7 milyon 690 bin lira para aktardı. Fenomenler, Sermik, Noyan, Bülbül ve Kekeç'in gözaltına aldığı belirtilirken Fatma Nur Karpuz'un adresinde bulunamadığı belirtildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230620/emniyetten-kukla-operasyonu-1072647837.html
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kripto para, fenomen, masak, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)
kripto para, fenomen, masak, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)

Kripto para operasyonunda bazı fenomenler de gözaltında

15:47 20.06.2023 (güncellendi: 15:54 20.06.2023)
© İHA / RIDVAN KILIÇgözaltı tutuklama
gözaltı tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© İHA / RIDVAN KILIÇ
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İçişleri Bakanlığı, kripto para operasyonunda 120 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul merkezli 37 ilde düzenlenen eş zamanlı kripto para operasyonunda 120 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre operasyon, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Kripto para dolandırıcılığı operasyonunda yeni gelişmeler de yaşandı.
Düzenlenen operasyonla ilgili polisin yaptığı tespite göre, suç şebekesi bazı TikTok fenomenleriyle anlaşma yaptı. Komisyon karşılığı yapılan anlaşmaya göre; şebeke yöneticileri TikTok üzerinde para yerine geçen jetonlar satın aldı. Sanal para gibi kullanılan bu jetonlar (Aslan, Kalp, Gözlük, Spor Araba vs.) fenomenlere gönderildi. Bu yöntemle fenomenlere yüklü miktarda para gönderildi. Daha sonra ise çete üyeleri bu paraların büyük kısmını fenomenlerden geri alarak küçük bir komisyon ödedi.
Polisin yaptığı çalışmaların yanında MASAK tarafından da araştırma yapıldı. Çalışmalarda şebekenin 4 binden fazla banka hareketi ile sosyal medya fenomenlerine 1 milyar 200 milyon lira aktardığı belirlendi.
Siber polisin yaptığı çalışmada, 215 şüpheli belirlendi. Çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanması için 37 ilde operasyon düzenlendi. Baskında, aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 120 şüpheli yakalandı.
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
POLİTİKA
Emniyet'ten 'Kukla' operasyonu
12:04
MASAK ve polisin çalışmalarında belirlenen 42 fenomene ait bin 700 banka hesabına, tüm sanal para varlıklarına, 32 daire, 1 villa, 9 arsa, 6 iş yeri, 38 lüks otomobil, 14 şirkete ait ortaklık paylarına mahkeme kararıyla el konuldu. Aramalarda ayrıca 82 bin TL, 17 bin 300 dolar, 6 bin 650 euro, 2 ruhsatsız silah, 1 kuru sıkı silah ve 93 fişek bulundu.
Polisin çalışmasında, şebekenin bazı sosyal medya fenomenlerine aktardığı paralarla ilgili de detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, çete üyeleri 1.5 milyon takipçisi olan Onur Sermik'e 9 milyon 397 bin lira, 9.5 milyon takipçisi olan Murat Noyan'a 1 milyon 200 bin lira, 2 milyon 700 bin takipçisi olan Fatma Nur Karpuz'a 1 milyon 100 bin lira, 1 milyon 700 bin takipçisi olan Tülay Bülbül'e 550 bin lira, 107 bin takipçisi olan Kerem Kerim Kekeç'e ise 7 milyon 690 bin lira para aktardı. Fenomenler, Sermik, Noyan, Bülbül ve Kekeç'in gözaltına aldığı belirtilirken Fatma Nur Karpuz'un adresinde bulunamadığı belirtildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.
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