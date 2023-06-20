https://sputniknews.com.tr/20230620/emniyetten-kukla-operasyonu-1072647837.html

Emniyet'ten 'Kukla' operasyonu

Emniyet'ten 'Kukla' operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. 15 mafya tipi... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T12:04+0300

2023-06-20T12:04+0300

2023-06-20T12:04+0300

politika

emniyet

emniyet genel müdürlüğü (egm)

kukla

operasyon

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, 15 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 31 suç grubuna yönelik bugün ‘KUKLA’ kod adlı eş zamanlı planlı operasyonu düzenledi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız tarafından; 15 mafya tipi organize suç örgütü ile Bu suç örgütüne silah temin eden 31 suç grubuna yönelik, 31 ilde eş zamanlı olarak KUKLA Operasyonu düzenlendi. 353 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 52 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ayrıca operasyonda 354 tabanca, 7 uzun namlulu silah, 93 tüfek, 10 bini aşkın fişek ve muhtelif uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyona katılan kahraman Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

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emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), kukla, operasyon