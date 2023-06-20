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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230620/kiev--ukraynada-uretime-baslamak-icin-batili-silah-ureticileriyle-gorusmeler-yurutuyoruz-1072664737.html
Kiev: Ukrayna'da üretime başlamak için Batılı silah üreticileriyle görüşmeler yürütüyoruz
Kiev: Ukrayna'da üretime başlamak için Batılı silah üreticileriyle görüşmeler yürütüyoruz
Ukrayna Stratejik Endüstrilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Sergey Boyev, Kiev’in Ukrayna'da üretim için Batılı silah üreticileriyle görüştüğünü, ilgili... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T16:37+0300
2023-06-20T16:38+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
tank
silah
almanya
fransa
doğu avrupa
iha
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Reuters’in Ukrayna Stratejik Endüstrilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Sergey Boyev’e dayandırarak verdiği habere göre Kiev, Ukrayna'da üretim kurulması konusunda Batılı silah üreticileriyle görüşmeler yürütüyor.Habere göre, Almanya, İtalya, Fransa ve Doğu Avrupa ülkelerinden şirketlerle görüşmelerin sürdüğü belirten Boyev, "Üreticilerle çok detaylı görüşmeler yürütüyoruz. Birkaç ay içinde sözleşme imzalayacağımızdan eminiz” ifadelerini kullandı.Ayrıca, Boev’in “Bazı şirketler insansız hava aracı (İHA) üretimine yatırım yapmaya hazır olduklarını söylüyor” ifadelerine yer verildi.Reuters’a konuşan bir başka kaynak ise, insansız hava araçlarının test edilmesine ilişkin AB standartlarının, şirketlerin bunları Ukrayna'da üretmek için onay almasını zorlaştırabileceğini söyledi.Daha önce, Almanya merkezli savunma şirketi Rheinmetall'in CEO'su Armin Papperger, Ukraynalı yetkililerle ülkede yılda yaklaşık 400 Panther KF5 tankı üretebilecek bir fabrika inşası için görüşmeler yürüttüklerini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230620/rusya-18-temmuz-tahil-anlasmasinin-son-gunu-olacak-1072663798.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, tank, silah, almanya, fransa, doğu avrupa, iha, ab, avrupa, kiev, üretim, seri üretim, üretim merkezi
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, tank, silah, almanya, fransa, doğu avrupa, iha, ab, avrupa, kiev, üretim, seri üretim, üretim merkezi

Kiev: Ukrayna'da üretime başlamak için Batılı silah üreticileriyle görüşmeler yürütüyoruz

16:37 20.06.2023 (güncellendi: 16:38 20.06.2023)
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Multimedya arşivine gidinLisiçansk'ta çatışmalarda ele geçirilen askeri araç ve silah sergileniyor
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Ukrayna Stratejik Endüstrilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Sergey Boyev, Kiev’in Ukrayna'da üretim için Batılı silah üreticileriyle görüştüğünü, ilgili sözleşmelerin birkaç ay içinde imzalanacağını belirtti.
Reuters’in Ukrayna Stratejik Endüstrilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Sergey Boyev’e dayandırarak verdiği habere göre Kiev, Ukrayna'da üretim kurulması konusunda Batılı silah üreticileriyle görüşmeler yürütüyor.
Habere göre, Almanya, İtalya, Fransa ve Doğu Avrupa ülkelerinden şirketlerle görüşmelerin sürdüğü belirten Boyev, "Üreticilerle çok detaylı görüşmeler yürütüyoruz. Birkaç ay içinde sözleşme imzalayacağımızdan eminiz” ifadelerini kullandı.
Ayrıca, Boev’in “Bazı şirketler insansız hava aracı (İHA) üretimine yatırım yapmaya hazır olduklarını söylüyor” ifadelerine yer verildi.
Reuters’a konuşan bir başka kaynak ise, insansız hava araçlarının test edilmesine ilişkin AB standartlarının, şirketlerin bunları Ukrayna'da üretmek için onay almasını zorlaştırabileceğini söyledi.
Daha önce, Almanya merkezli savunma şirketi Rheinmetall'in CEO'su Armin Papperger, Ukraynalı yetkililerle ülkede yılda yaklaşık 400 Panther KF5 tankı üretebilecek bir fabrika inşası için görüşmeler yürüttüklerini açıklamıştı.
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