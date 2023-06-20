https://sputniknews.com.tr/20230620/kiev--ukraynada-uretime-baslamak-icin-batili-silah-ureticileriyle-gorusmeler-yurutuyoruz-1072664737.html

Kiev: Ukrayna'da üretime başlamak için Batılı silah üreticileriyle görüşmeler yürütüyoruz

Kiev: Ukrayna'da üretime başlamak için Batılı silah üreticileriyle görüşmeler yürütüyoruz

Ukrayna Stratejik Endüstrilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Sergey Boyev, Kiev’in Ukrayna'da üretim için Batılı silah üreticileriyle görüştüğünü, ilgili... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T16:37+0300

2023-06-20T16:37+0300

2023-06-20T16:38+0300

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Reuters’in Ukrayna Stratejik Endüstrilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Sergey Boyev’e dayandırarak verdiği habere göre Kiev, Ukrayna'da üretim kurulması konusunda Batılı silah üreticileriyle görüşmeler yürütüyor.Habere göre, Almanya, İtalya, Fransa ve Doğu Avrupa ülkelerinden şirketlerle görüşmelerin sürdüğü belirten Boyev, "Üreticilerle çok detaylı görüşmeler yürütüyoruz. Birkaç ay içinde sözleşme imzalayacağımızdan eminiz” ifadelerini kullandı.Ayrıca, Boev’in “Bazı şirketler insansız hava aracı (İHA) üretimine yatırım yapmaya hazır olduklarını söylüyor” ifadelerine yer verildi.Reuters’a konuşan bir başka kaynak ise, insansız hava araçlarının test edilmesine ilişkin AB standartlarının, şirketlerin bunları Ukrayna'da üretmek için onay almasını zorlaştırabileceğini söyledi.Daha önce, Almanya merkezli savunma şirketi Rheinmetall'in CEO'su Armin Papperger, Ukraynalı yetkililerle ülkede yılda yaklaşık 400 Panther KF5 tankı üretebilecek bir fabrika inşası için görüşmeler yürüttüklerini açıklamıştı.

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