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https://sputniknews.com.tr/20230620/kapikule-sinir-kapisinda-bir-tirda-28-piton-yilani-ele-gecirildi-1072650920.html
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 28 piton yılanı ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 28 piton yılanı ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 28 piton yılanı ele geçirildi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
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Bir ihbarı değerlendiren gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapan İ.K'nin kullandığı tırda arama yaptı.Tırın dorse kısmında bez bir çanta içerisindeki ince kadın çoraplarına konulmuş biri ölmüş halde 28 piton yılanı ele geçirildi.Sürücü İ.K. ve tırda yolcu olarak bulunan F.Ç. gözaltına alındı.Yılanlar veteriner kontrolünde alınarak Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230606/eve-giren-yilan-itfaiye-ekiplerince-yakalandi-1072076454.html
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yılan, tir, kapıkule
yılan, tir, kapıkule

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 28 piton yılanı ele geçirildi

13:11 20.06.2023
© AA / AAKapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 28 piton yılanı ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 28 piton yılanı ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA / AA
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 28 piton yılanı ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapan İ.K'nin kullandığı tırda arama yaptı.
Tırın dorse kısmında bez bir çanta içerisindeki ince kadın çoraplarına konulmuş biri ölmüş halde 28 piton yılanı ele geçirildi.
Sürücü İ.K. ve tırda yolcu olarak bulunan F.Ç. gözaltına alındı.
Yılanlar veteriner kontrolünde alınarak Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
YAŞAM
Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
6 Haziran , 12:51
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