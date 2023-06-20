https://sputniknews.com.tr/20230620/kapikule-sinir-kapisinda-bir-tirda-28-piton-yilani-ele-gecirildi-1072650920.html

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 28 piton yılanı ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 28 piton yılanı ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 28 piton yılanı ele geçirildi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T13:11+0300

2023-06-20T13:11+0300

2023-06-20T13:11+0300

yaşam

yılan

tir

kapıkule

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/14/1072650362_0:0:728:410_1920x0_80_0_0_a28d026af6aa2306a4d3e09e5ba41c2a.jpg

Bir ihbarı değerlendiren gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapan İ.K'nin kullandığı tırda arama yaptı.Tırın dorse kısmında bez bir çanta içerisindeki ince kadın çoraplarına konulmuş biri ölmüş halde 28 piton yılanı ele geçirildi.Sürücü İ.K. ve tırda yolcu olarak bulunan F.Ç. gözaltına alındı.Yılanlar veteriner kontrolünde alınarak Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230606/eve-giren-yilan-itfaiye-ekiplerince-yakalandi-1072076454.html

kapıkule

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yılan, tir, kapıkule