https://sputniknews.com.tr/20230606/eve-giren-yilan-itfaiye-ekiplerince-yakalandi-1072076454.html

Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı. 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T12:51+0300

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yaşam

mersin

yılan

silifke

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İlçeye bağlı Sazbaşı Mahallesi'ndeki bir eve giren engerek yılanı korku dolu anlar yaşattı. Ev sakinleri tarafından fark edilen yılan, ihbar üzere adrese gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu gizlendiği dolabın arkasında yakalandı. Yılan, daha sonra ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

mersin

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mersin, yılan, silifke