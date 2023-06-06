https://sputniknews.com.tr/20230606/eve-giren-yilan-itfaiye-ekiplerince-yakalandi-1072076454.html
Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
Mersin'in Silifke ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T12:51+0300
2023-06-06T12:51+0300
2023-06-06T12:51+0300
yaşam
mersin
yılan
silifke
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/06/1072076538_0:144:355:344_1920x0_80_0_0_223a299abc4b6e6fb6b0b9a03a3bb9ad.jpg
İlçeye bağlı Sazbaşı Mahallesi'ndeki bir eve giren engerek yılanı korku dolu anlar yaşattı. Ev sakinleri tarafından fark edilen yılan, ihbar üzere adrese gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu gizlendiği dolabın arkasında yakalandı. Yılan, daha sonra ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.
mersin
silifke
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/06/1072076538_0:111:355:377_1920x0_80_0_0_026aaeaa08e9bcc1dcced5b9c7b1ce89.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mersin, yılan, silifke
Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
Abone ol
Mersin'in Silifke ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
İlçeye bağlı Sazbaşı Mahallesi'ndeki bir eve giren engerek yılanı korku dolu anlar yaşattı.
Ev sakinleri tarafından fark edilen yılan, ihbar üzere adrese gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu gizlendiği dolabın arkasında yakalandı.
Yılan, daha sonra ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.