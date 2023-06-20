https://sputniknews.com.tr/20230620/izmirde-4-kisiyi-olduren-supheli-kiskanclik-nedeniyle-oldurdum-1072651378.html

İzmir'de 4 kişiyi öldüren şüpheli: 'Kıskançlık nedeniyle öldürdüm'

İzmir'de 4 kişiyi öldüren şüpheli: 'Kıskançlık nedeniyle öldürdüm'

İzmir'de Türkmenistan uyruklu 4 kişiyi öldürüp parçalara ayıran ve cesetleri derin dondurucuya koyan katil zanlısı suç aleti bıçakla yakalandı. Kendisi de... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T13:26+0300

2023-06-20T13:26+0300

2023-06-20T13:43+0300

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 4 Türkmen vatandaşını öldüren şüpheli Türkmenistan uyruklu Saparmurat Haliyev, Çeşme ilçesinde yakalandı.İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, ", "İzmir'in Bayraklı ilçesinde 18.06.2023 günü meydana gelen, 3'ü kadın 1'i erkek, toplam 4 Türkmenistan vatandaşının kasten öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu Saparmurat Haliyev, Çeşme ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır. Olayda kullandığını beyan ettiği suç aleti bıçakla yakalanan Saparmurat Haliyev, cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf etmiştir. Olayla ilgili adli işlemler sürdürülmektedir." denildi.Habertürk İzmir Temsilcisi Gülçin Hacıevliyagil Ayçe'nin edindiği bilgilere göre de, cinayetin salı günü işlendiği ortaya çıktı. Buna göre Türkmenistan uyruklu ailenin İzmir ve çevresinde hasta bakıcılığı ile çocuk bakıcılığı yaptığı, olayın da ailenin yeğenlerinin kendilerine ulaşamamasının ardından ortaya çıktığı belirtildi. Yeğenin attığı mesajlara karşılık 'teyzen alışverişte' ya da 'uyuyor' şeklinde mesajlar geldiği, telefonların tamamen kapanmasının ardından da durumdan şüphelenen yeğenin çilingirle kapıyı açtığı ve korkunç cinayetlerle karşılaştığı öğrenildi.Ne olmuştu?İhbar üzerine bir eve giden polis ekipleri, derin dondurucuda vücut bütünlüklerinin bozulduğu tespit edilen 4 ceset bulmuştu. Cesetlerin anne Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'a ait olduğu tespit edilmişti.Anne Hanymova ile kızlarının Türkiye'ye 2019'da geldikleri, İzmir'de bakıcılık yaptıkları, cesedi bulunanlardan Ruslan Kerimov'un ise Leyla Geldiyarova'nın erkek arkadaşı olduğu, şüpheli S.H'nin de bu kişilerle aynı evde yaşadığı öğrenilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230620/izmirde-bir-evde-yabanci-uyruklu-4-kisinin-cesedinin-bulunmasina-iliskin-supheli-yakalandi-1072636022.html

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