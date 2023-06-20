https://sputniknews.com.tr/20230620/izmirde-bir-evde-yabanci-uyruklu-4-kisinin-cesedinin-bulunmasina-iliskin-supheli-yakalandi-1072636022.html
İzmir'de bir evde yabancı uyruklu 4 kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin şüpheli yakalandı
İzmir'de bir evde yabancı uyruklu 4 kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin şüpheli yakalandı
İzmir Valiliği, Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili şüpheli Çeşme ilçesinde... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T00:42+0300
2023-06-20T00:42+0300
2023-06-20T00:42+0300
yaşam
türkiye
izmir
izmir valiliği
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İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bayraklı ilçesinde 18 Haziran'da 3'ü kadın 1'i erkek toplam 4 Türkmenistan vatandaşının kasten öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu S.H, Çeşme ilçesinde emniyet müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla yakalanan S.H'nin cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf ettiği belirtildi.Ne olmuştu?Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, derin dondurucuda vücut bütünlüklerinin bozulduğu tespit edilen 4 ceset bulmuştu.Cesetlerin anne Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'a ait olduğu tespit edilmiştiAnne Hanymova ile kızlarının Türkiye'ye 2019'da geldikleri, İzmir'de bakıcılık yaptıkları, cesedi bulunanlardan Ruslan Kerimov'un ise Leyla Geldiyarova'nın erkek arkadaşı olduğu, şüpheli S.H'nin de bu kişilerle aynı evde yaşadığı öğrenilmişti.
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İzmir'de bir evde yabancı uyruklu 4 kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin şüpheli yakalandı
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İzmir Valiliği, Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili şüpheli Çeşme ilçesinde yakalandığını bildirdi.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bayraklı ilçesinde 18 Haziran'da 3'ü kadın 1'i erkek toplam 4 Türkmenistan vatandaşının kasten öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu S.H, Çeşme ilçesinde emniyet müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla yakalanan S.H'nin cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf ettiği belirtildi.
Ne olmuştu?
Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, derin dondurucuda vücut bütünlüklerinin bozulduğu tespit edilen 4 ceset bulmuştu.
Cesetlerin anne Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'a ait olduğu tespit edilmişti
Anne Hanymova ile kızlarının Türkiye'ye 2019'da geldikleri, İzmir'de bakıcılık yaptıkları, cesedi bulunanlardan Ruslan Kerimov'un ise Leyla Geldiyarova'nın erkek arkadaşı olduğu, şüpheli S.H'nin de bu kişilerle aynı evde yaşadığı öğrenilmişti.