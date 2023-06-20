Türkiye
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230620/izmirde-bir-evde-yabanci-uyruklu-4-kisinin-cesedinin-bulunmasina-iliskin-supheli-yakalandi-1072636022.html
İzmir'de bir evde yabancı uyruklu 4 kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin şüpheli yakalandı
İzmir'de bir evde yabancı uyruklu 4 kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin şüpheli yakalandı
İzmir Valiliği, Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili şüpheli Çeşme ilçesinde... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T00:42+0300
2023-06-20T00:42+0300
yaşam
türkiye
izmir
izmir valiliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069826333_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_121d860ecd3af85a8dd690575162db80.jpg
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bayraklı ilçesinde 18 Haziran'da 3'ü kadın 1'i erkek toplam 4 Türkmenistan vatandaşının kasten öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu S.H, Çeşme ilçesinde emniyet müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla yakalanan S.H'nin cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf ettiği belirtildi.Ne olmuştu?Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, derin dondurucuda vücut bütünlüklerinin bozulduğu tespit edilen 4 ceset bulmuştu.Cesetlerin anne Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'a ait olduğu tespit edilmiştiAnne Hanymova ile kızlarının Türkiye'ye 2019'da geldikleri, İzmir'de bakıcılık yaptıkları, cesedi bulunanlardan Ruslan Kerimov'un ise Leyla Geldiyarova'nın erkek arkadaşı olduğu, şüpheli S.H'nin de bu kişilerle aynı evde yaşadığı öğrenilmişti.
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069826333_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_b3e98f3ec86c8dc6e5c6e81b3359fa79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, izmir, izmir valiliği
türkiye, izmir, izmir valiliği

İzmir'de bir evde yabancı uyruklu 4 kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin şüpheli yakalandı

00:42 20.06.2023
© İHA / RIDVAN KILIÇgözaltı tutuklama
gözaltı tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© İHA / RIDVAN KILIÇ
Abone olTelegram
İzmir Valiliği, Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili şüpheli Çeşme ilçesinde yakalandığını bildirdi.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bayraklı ilçesinde 18 Haziran'da 3'ü kadın 1'i erkek toplam 4 Türkmenistan vatandaşının kasten öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu S.H, Çeşme ilçesinde emniyet müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla yakalanan S.H'nin cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf ettiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, derin dondurucuda vücut bütünlüklerinin bozulduğu tespit edilen 4 ceset bulmuştu.
Cesetlerin anne Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'a ait olduğu tespit edilmişti
Anne Hanymova ile kızlarının Türkiye'ye 2019'da geldikleri, İzmir'de bakıcılık yaptıkları, cesedi bulunanlardan Ruslan Kerimov'un ise Leyla Geldiyarova'nın erkek arkadaşı olduğu, şüpheli S.H'nin de bu kişilerle aynı evde yaşadığı öğrenilmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала