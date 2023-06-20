https://sputniknews.com.tr/20230620/izmirde-bir-evde-yabanci-uyruklu-4-kisinin-cesedinin-bulunmasina-iliskin-supheli-yakalandi-1072636022.html

İzmir'de bir evde yabancı uyruklu 4 kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin şüpheli yakalandı

İzmir'de bir evde yabancı uyruklu 4 kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin şüpheli yakalandı

İzmir Valiliği, Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili şüpheli Çeşme ilçesinde... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T00:42+0300

2023-06-20T00:42+0300

2023-06-20T00:42+0300

yaşam

türkiye

izmir

izmir valiliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069826333_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_121d860ecd3af85a8dd690575162db80.jpg

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bayraklı ilçesinde 18 Haziran'da 3'ü kadın 1'i erkek toplam 4 Türkmenistan vatandaşının kasten öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu S.H, Çeşme ilçesinde emniyet müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla yakalanan S.H'nin cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf ettiği belirtildi.Ne olmuştu?Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, derin dondurucuda vücut bütünlüklerinin bozulduğu tespit edilen 4 ceset bulmuştu.Cesetlerin anne Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'a ait olduğu tespit edilmiştiAnne Hanymova ile kızlarının Türkiye'ye 2019'da geldikleri, İzmir'de bakıcılık yaptıkları, cesedi bulunanlardan Ruslan Kerimov'un ise Leyla Geldiyarova'nın erkek arkadaşı olduğu, şüpheli S.H'nin de bu kişilerle aynı evde yaşadığı öğrenilmişti.

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, izmir, izmir valiliği