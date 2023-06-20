IŞİD tarafından öldürülen 39 Ezidi'nin naaşı teslim edildi
21:56 20.06.2023 (güncellendi: 22:22 20.06.2023)
© AA / Ismael Adnan YaqoobIŞİD tarafından Sincar'da öldürülen 39 Ezidi'nin naaşı Musul Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. Irak'ın Musul kentindeki Adli Tıp Kurumu'na getirilen naaşlar, kesin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.
© AA / Ismael Adnan Yaqoob
Irak'ın Sincar kentinde, IŞİD tarafından öldürülen 39 Ezidi'nin cenazesi, kimlik tespitinin ardından ailelerine verildi.
IŞİD tarafından Sincar'da öldürülen 39 Ezidi'nin naaşı Musul Adli Tıp Kurumu'na ualştırıldı.
Irak'ın Musul kentindeki Adli Tıp Kurumu'na getirilen naaşlar, kesin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.
© AA / Ismael Adnan YaqoobIŞİD tarafından Sincar'da öldürülen 39 Ezidi'nin naaşı Musul Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. Irak'ın Musul kentindeki Adli Tıp Kurumu'na getirilen naaşlar, kesin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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© AA / Ismael Adnan Yaqoob
IŞİD tarafından Sincar'da öldürülen 39 Ezidi'nin naaşı Musul Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. Irak'ın Musul kentindeki Adli Tıp Kurumu'na getirilen naaşlar, kesin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.
© AA / Ismael Adnan YaqoobIŞİD tarafından Sincar'da öldürülen 39 Ezidi'nin naaşı Musul Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. Irak'ın Musul kentindeki Adli Tıp Kurumu'na getirilen naaşlar, kesin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.
2/2
© AA / Ismael Adnan Yaqoob
IŞİD tarafından Sincar'da öldürülen 39 Ezidi'nin naaşı Musul Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. Irak'ın Musul kentindeki Adli Tıp Kurumu'na getirilen naaşlar, kesin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.
1/2
© AA / Ismael Adnan Yaqoob
IŞİD tarafından Sincar'da öldürülen 39 Ezidi'nin naaşı Musul Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. Irak'ın Musul kentindeki Adli Tıp Kurumu'na getirilen naaşlar, kesin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.
2/2
© AA / Ismael Adnan Yaqoob
IŞİD tarafından Sincar'da öldürülen 39 Ezidi'nin naaşı Musul Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. Irak'ın Musul kentindeki Adli Tıp Kurumu'na getirilen naaşlar, kesin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.
2014 yılının ortasında Irak’ın büyük bir bölümünü işgal eden IŞİD binlerce insanı katletmiş, Irak’ta en büyük iç göç dalgasına neden olmuştu.
IŞİD üyeleri bu tarihte Sincar'daki köylere saldırmış, binlerce Ezidi'yi kaçırmıştı.