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https://sputniknews.com.tr/20230620/isid-tarafindan-oldurulen-39-ezidinin-naasi-teslim-edildi-1072674211.html
IŞİD tarafından öldürülen 39 Ezidi'nin naaşı teslim edildi
IŞİD tarafından öldürülen 39 Ezidi'nin naaşı teslim edildi
Irak'ın Sincar kentinde, IŞİD tarafından öldürülen 39 Ezidi'nin cenazesi, kimlik tespitinin ardından ailelerine verildi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T21:56+0300
2023-06-20T22:22+0300
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irak
sincar
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IŞİD tarafından Sincar'da öldürülen 39 Ezidi'nin naaşı Musul Adli Tıp Kurumu'na ualştırıldı. Irak'ın Musul kentindeki Adli Tıp Kurumu'na getirilen naaşlar, kesin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.2014 yılının ortasında Irak’ın büyük bir bölümünü işgal eden IŞİD binlerce insanı katletmiş, Irak’ta en büyük iç göç dalgasına neden olmuştu.IŞİD üyeleri bu tarihte Sincar'daki köylere saldırmış, binlerce Ezidi'yi kaçırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230608/isid-tarafindan-kacirilan-6-ezidi-kadin-9-sene-sonra-ailelerine-kavustu-1072156866.html
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ezidi, irak, sincar, ortadoğu
ezidi, irak, sincar, ortadoğu

IŞİD tarafından öldürülen 39 Ezidi'nin naaşı teslim edildi

21:56 20.06.2023 (güncellendi: 22:22 20.06.2023)
© AA / Ismael Adnan YaqoobIŞİD tarafından Sincar'da öldürülen 39 Ezidi'nin naaşı Musul Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. Irak'ın Musul kentindeki Adli Tıp Kurumu'na getirilen naaşlar, kesin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.
IŞİD tarafından Sincar'da öldürülen 39 Ezidi'nin naaşı Musul Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. Irak'ın Musul kentindeki Adli Tıp Kurumu'na getirilen naaşlar, kesin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA / Ismael Adnan Yaqoob
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Irak'ın Sincar kentinde, IŞİD tarafından öldürülen 39 Ezidi'nin cenazesi, kimlik tespitinin ardından ailelerine verildi.
IŞİD tarafından Sincar'da öldürülen 39 Ezidi'nin naaşı Musul Adli Tıp Kurumu'na ualştırıldı.
Irak'ın Musul kentindeki Adli Tıp Kurumu'na getirilen naaşlar, kesin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.
© AA / Ismael Adnan YaqoobIŞİD tarafından Sincar'da öldürülen 39 Ezidi'nin naaşı Musul Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. Irak'ın Musul kentindeki Adli Tıp Kurumu'na getirilen naaşlar, kesin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.
IŞİD tarafından Sincar'da öldürülen 39 Ezidi'nin naaşı Musul Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. Irak'ın Musul kentindeki Adli Tıp Kurumu'na getirilen naaşlar, kesin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi. - Sputnik Türkiye
1/2
© AA / Ismael Adnan Yaqoob
IŞİD tarafından Sincar'da öldürülen 39 Ezidi'nin naaşı Musul Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. Irak'ın Musul kentindeki Adli Tıp Kurumu'na getirilen naaşlar, kesin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.
© AA / Ismael Adnan YaqoobIŞİD tarafından Sincar'da öldürülen 39 Ezidi'nin naaşı Musul Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. Irak'ın Musul kentindeki Adli Tıp Kurumu'na getirilen naaşlar, kesin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.
IŞİD tarafından Sincar'da öldürülen 39 Ezidi'nin naaşı Musul Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. Irak'ın Musul kentindeki Adli Tıp Kurumu'na getirilen naaşlar, kesin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi. - Sputnik Türkiye
2/2
© AA / Ismael Adnan Yaqoob
IŞİD tarafından Sincar'da öldürülen 39 Ezidi'nin naaşı Musul Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. Irak'ın Musul kentindeki Adli Tıp Kurumu'na getirilen naaşlar, kesin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.
1/2
© AA / Ismael Adnan Yaqoob
IŞİD tarafından Sincar'da öldürülen 39 Ezidi'nin naaşı Musul Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. Irak'ın Musul kentindeki Adli Tıp Kurumu'na getirilen naaşlar, kesin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.
2/2
© AA / Ismael Adnan Yaqoob
IŞİD tarafından Sincar'da öldürülen 39 Ezidi'nin naaşı Musul Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. Irak'ın Musul kentindeki Adli Tıp Kurumu'na getirilen naaşlar, kesin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.
2014 yılının ortasında Irak’ın büyük bir bölümünü işgal eden IŞİD binlerce insanı katletmiş, Irak’ta en büyük iç göç dalgasına neden olmuştu.
IŞİD üyeleri bu tarihte Sincar'daki köylere saldırmış, binlerce Ezidi'yi kaçırmıştı.
IŞİD tarafından 2014 yılında Sincar'dan kaçırılan 6 Ezidi kadın 9 yıl aradan sonra ailelerine kavuştu. Kurtarılan kadınlar, Irak'ın Dohuk kentindeki Azadi Panorama parkında düzenlenen törenle bölge yetkilileri ve aileleri tarafından karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
DÜNYA
IŞİD tarafından kaçırılan 6 Ezidi kadın 9 sene sonra ailelerine kavuştu
8 Haziran , 00:06
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