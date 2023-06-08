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https://sputniknews.com.tr/20230608/isid-tarafindan-kacirilan-6-ezidi-kadin-9-sene-sonra-ailelerine-kavustu-1072156866.html
IŞİD tarafından kaçırılan 6 Ezidi kadın 9 sene sonra ailelerine kavuştu
IŞİD tarafından kaçırılan 6 Ezidi kadın 9 sene sonra ailelerine kavuştu
IŞİD tarafından 2014 yılında Sincar'dan kaçırılan 6 Ezidi kadın 9 yıl aradan sonra ailelerine kavuştu. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
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IŞİD'in 9 yıl önce kaçırdığı 6 Ezidi kadın kurtarıldı. Kurtarılan kadınlar, Irak'ın Dohuk kentindeki Azadi Panorama parkında düzenlenen törenle bölge yetkilileri ve aileleri tarafından karşılandı. Kadınların yakınları duygusal anlar yaşadı.2014 yılının ortasında Irak’ın büyük bir bölümünü işgal eden IŞİD binlerce insanı katletmiş, Irak’ta en büyük iç göç dalgasına neden olmuştu. IŞİD üyeleri bu tarihte Sincar'daki köylere saldırmış, binlerce Ezidi'yi kaçırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20191202/ezidi-kadinin-kendisini-seks-kolesi-yapmis-isidliye-hesap-sorma-videosu-daha-14-yasindaydim-1040741729.html
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ezidi, ezidi kadınlar, ezidi soykırımı, kadın
ezidi, ezidi kadınlar, ezidi soykırımı, kadın

IŞİD tarafından kaçırılan 6 Ezidi kadın 9 sene sonra ailelerine kavuştu

00:06 08.06.2023 (güncellendi: 00:17 08.06.2023)
© AAIŞİD tarafından 2014 yılında Sincar'dan kaçırılan 6 Ezidi kadın 9 yıl aradan sonra ailelerine kavuştu. Kurtarılan kadınlar, Irak'ın Dohuk kentindeki Azadi Panorama parkında düzenlenen törenle bölge yetkilileri ve aileleri tarafından karşılandı.
IŞİD tarafından 2014 yılında Sincar'dan kaçırılan 6 Ezidi kadın 9 yıl aradan sonra ailelerine kavuştu. Kurtarılan kadınlar, Irak'ın Dohuk kentindeki Azadi Panorama parkında düzenlenen törenle bölge yetkilileri ve aileleri tarafından karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AA
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IŞİD tarafından 2014 yılında Sincar'dan kaçırılan 6 Ezidi kadın 9 yıl aradan sonra ailelerine kavuştu.
IŞİD'in 9 yıl önce kaçırdığı 6 Ezidi kadın kurtarıldı.
Kurtarılan kadınlar, Irak'ın Dohuk kentindeki Azadi Panorama parkında düzenlenen törenle bölge yetkilileri ve aileleri tarafından karşılandı. Kadınların yakınları duygusal anlar yaşadı.
© AAIŞİD tarafından 2014 yılında Sincar'dan kaçırılan 6 Ezidi kadın 9 yıl aradan sonra ailelerine kavuştu. Kurtarılan kadınlar, Irak'ın Dohuk kentindeki Azadi Panorama parkında düzenlenen törenle bölge yetkilileri ve aileleri tarafından karşılandı.
IŞİD tarafından 2014 yılında Sincar'dan kaçırılan 6 Ezidi kadın 9 yıl aradan sonra ailelerine kavuştu. Kurtarılan kadınlar, Irak'ın Dohuk kentindeki Azadi Panorama parkında düzenlenen törenle bölge yetkilileri ve aileleri tarafından karşılandı. - Sputnik Türkiye
1/3
© AA
IŞİD tarafından 2014 yılında Sincar'dan kaçırılan 6 Ezidi kadın 9 yıl aradan sonra ailelerine kavuştu. Kurtarılan kadınlar, Irak'ın Dohuk kentindeki Azadi Panorama parkında düzenlenen törenle bölge yetkilileri ve aileleri tarafından karşılandı.
© AAIŞİD tarafından 2014 yılında Sincar'dan kaçırılan 6 Ezidi kadın 9 yıl aradan sonra ailelerine kavuştu. Kurtarılan kadınlar, Irak'ın Dohuk kentindeki Azadi Panorama parkında düzenlenen törenle bölge yetkilileri ve aileleri tarafından karşılandı.
IŞİD tarafından 2014 yılında Sincar'dan kaçırılan 6 Ezidi kadın 9 yıl aradan sonra ailelerine kavuştu. Kurtarılan kadınlar, Irak'ın Dohuk kentindeki Azadi Panorama parkında düzenlenen törenle bölge yetkilileri ve aileleri tarafından karşılandı. - Sputnik Türkiye
2/3
© AA
IŞİD tarafından 2014 yılında Sincar'dan kaçırılan 6 Ezidi kadın 9 yıl aradan sonra ailelerine kavuştu. Kurtarılan kadınlar, Irak'ın Dohuk kentindeki Azadi Panorama parkında düzenlenen törenle bölge yetkilileri ve aileleri tarafından karşılandı.
© AAIŞİD tarafından 2014 yılında Sincar'dan kaçırılan 6 Ezidi kadın 9 yıl aradan sonra ailelerine kavuştu. Kurtarılan kadınlar, Irak'ın Dohuk kentindeki Azadi Panorama parkında düzenlenen törenle bölge yetkilileri ve aileleri tarafından karşılandı.
IŞİD tarafından 2014 yılında Sincar'dan kaçırılan 6 Ezidi kadın 9 yıl aradan sonra ailelerine kavuştu. Kurtarılan kadınlar, Irak'ın Dohuk kentindeki Azadi Panorama parkında düzenlenen törenle bölge yetkilileri ve aileleri tarafından karşılandı. - Sputnik Türkiye
3/3
© AA
IŞİD tarafından 2014 yılında Sincar'dan kaçırılan 6 Ezidi kadın 9 yıl aradan sonra ailelerine kavuştu. Kurtarılan kadınlar, Irak'ın Dohuk kentindeki Azadi Panorama parkında düzenlenen törenle bölge yetkilileri ve aileleri tarafından karşılandı.
1/3
© AA
IŞİD tarafından 2014 yılında Sincar'dan kaçırılan 6 Ezidi kadın 9 yıl aradan sonra ailelerine kavuştu. Kurtarılan kadınlar, Irak'ın Dohuk kentindeki Azadi Panorama parkında düzenlenen törenle bölge yetkilileri ve aileleri tarafından karşılandı.
2/3
© AA
IŞİD tarafından 2014 yılında Sincar'dan kaçırılan 6 Ezidi kadın 9 yıl aradan sonra ailelerine kavuştu. Kurtarılan kadınlar, Irak'ın Dohuk kentindeki Azadi Panorama parkında düzenlenen törenle bölge yetkilileri ve aileleri tarafından karşılandı.
3/3
© AA
IŞİD tarafından 2014 yılında Sincar'dan kaçırılan 6 Ezidi kadın 9 yıl aradan sonra ailelerine kavuştu. Kurtarılan kadınlar, Irak'ın Dohuk kentindeki Azadi Panorama parkında düzenlenen törenle bölge yetkilileri ve aileleri tarafından karşılandı.
2014 yılının ortasında Irak’ın büyük bir bölümünü işgal eden IŞİD binlerce insanı katletmiş, Irak’ta en büyük iç göç dalgasına neden olmuştu.
IŞİD üyeleri bu tarihte Sincar'daki köylere saldırmış, binlerce Ezidi'yi kaçırmıştı.
Ezidi kadın Aşvak Hacı Hamid'in kendisine tecavüz eden IŞİD'li Ebu Humam'a hesap sorduğu video, Irak Medya Ağı kanalında yayımlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2019
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Ezidi kadının kendisini 'seks kölesi' yapan IŞİD'liye hesap sorma videosu: Daha 14 yaşındaydım
2 Aralık 2019, 17:13
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