https://sputniknews.com.tr/20230608/isid-tarafindan-kacirilan-6-ezidi-kadin-9-sene-sonra-ailelerine-kavustu-1072156866.html

IŞİD tarafından kaçırılan 6 Ezidi kadın 9 sene sonra ailelerine kavuştu

IŞİD tarafından kaçırılan 6 Ezidi kadın 9 sene sonra ailelerine kavuştu

IŞİD tarafından 2014 yılında Sincar'dan kaçırılan 6 Ezidi kadın 9 yıl aradan sonra ailelerine kavuştu. 08.06.2023, Sputnik Türkiye

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IŞİD'in 9 yıl önce kaçırdığı 6 Ezidi kadın kurtarıldı. Kurtarılan kadınlar, Irak'ın Dohuk kentindeki Azadi Panorama parkında düzenlenen törenle bölge yetkilileri ve aileleri tarafından karşılandı. Kadınların yakınları duygusal anlar yaşadı.2014 yılının ortasında Irak’ın büyük bir bölümünü işgal eden IŞİD binlerce insanı katletmiş, Irak’ta en büyük iç göç dalgasına neden olmuştu. IŞİD üyeleri bu tarihte Sincar'daki köylere saldırmış, binlerce Ezidi'yi kaçırmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20191202/ezidi-kadinin-kendisini-seks-kolesi-yapmis-isidliye-hesap-sorma-videosu-daha-14-yasindaydim-1040741729.html

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ezidi, ezidi kadınlar, ezidi soykırımı, kadın