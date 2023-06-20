https://sputniknews.com.tr/20230620/insanlarin-siyasi-goruslerini-fotograf-analiziyle-tahmin-edebilen-yapay-zeka-modeli-gelistirildi-1072662806.html

Fotoğraf analiziyle siyasi görüş tahmin edebilen yapay zeka modeli geliştirildi

Fotoğraf analiziyle siyasi görüş tahmin edebilen yapay zeka modeli geliştirildi

Danimarka'da yapılan bir araştırmada, bireylerin siyasi görüşlerinin yapay zekadan yararlanılan fotoğraf analiziyle yüzde 61 doğrulukla tahmin edilebildiği... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T16:18+0300

2023-06-20T16:18+0300

2023-06-20T16:25+0300

yapay zeka

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Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi’nden Dr. Stig Hebbelstrup Rye Rasmussen ve ekibi, insanların yüz ifadeleri ile siyasi görüşleri arasındaki bağı inceleyen bir çalışma başlattı.Danimarka’da 2017’deki yerel seçimlerde yarışan siyasetçilerin ve milletvekillerinin fotoğraflarının kullanıldığı çalışmada, 4 bin 647 adayın fotoğrafı incelendi.Bilim insanları, kişilerin ruh hallerini, mimiklerini ve yüz yapılarını tespit edebilmek için Microsoft’un 'yüz ifadesi tanıma teknolojisi' ile farklı algoritmalar kullandı.Araştırmada, yapay zekanın insanların yüz mimiklerinden yola çıkarak, siyasi ideolojilerini yüzde 61 doğruluk oranıyla tahmin edebildiği saptandı.Söz konusu araştırmada, yapay zekanın insan davranışlarını taklit ederek öğrenme kapasitesine sahip olduğu 'derin öğrenme yönteminden' faydalanıldığı belirtildi.Araştırmanın sonuçları, 'Scientific Reports'da yayımlandı.Yapay zeka kimilerinin ütopyası kimilerinin ise distopyasıDünya genelinde yapay zeka ve bununla ilgili teknolojiler insanlara ilgi çekici şekilde sunulurken, birçok kişi de faydası kadar zararı olduğu görüşünde.Kimilerinin ütopyası olan yapay zeka, kimilerinin ise distopyası olmuş durumda.Yüz tanıma sistemlerinin kullanılarak insanların vatandaşlıklarının puanlanarak 'makbul vatandaşın' belirlendiği Çin’deki senaryoda distopik bir profil çizen yapay zeka sistemleri, Batı’da insanlara kullanıcı dostu bir aparat gibi sunulabiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230605/new-yorklu-kadin-yapay-zekayla-olusturdugu-turk-adamla-evlendi-hamile-oldugunu-iddia-ediyor-1072020813.html

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yapay zeka ile yüz tanıma , yapay zeka teknolojileri , yapay zeka siyasi görüş