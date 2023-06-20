https://sputniknews.com.tr/20230620/ingiliz-basini-rus-is-insanlarinin-cin-ile-ticarette-yuan-cinsinden-islem-sayisi-artiyor-1072674350.html
İngiliz basını: Rus iş insanlarının Çin ile ticarette yuan cinsinden işlem sayısı artıyor
İngiliz basını: Rus iş insanlarının Çin ile ticarette yuan cinsinden işlem sayısı artıyor
İngiliz Financial Times gazetesi (FT), Batı yaptırımları nedeniyle dolar finansmanına erişimi engellenen Rus girişimcilerin Çin ile işlemlerde yuan’a... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T21:59+0300
2023-06-20T21:59+0300
2023-06-20T21:59+0300
ekonomi
yuan
rusya
çin
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Gazete, Rus iş insanlarının Çin'in Yiwu kentinde bulunan dünyanın en büyük toptan küçük sanayi malları pazarında WeChat aracılığıyla yuan cinsinden ticareti artırdıklarını örnek olarak gösterdi.Hong Kong'daki Hang Seng Bank'ın Baş Ekonomisti Dan Wang, gazeteye demecinde Rus vatandaşlarının yerel pazarda Çin para birimi cinsinden işlemlerde lider duruma geldiğini belirterek “Yiwu, Çin'in yuan'ı uluslararası para birimi yapma çabalarına öncülük ediyor. Pekin, küresel finansal sistemdeki dünyanın en büyük ikinci ekonomisi rolünü güçlendirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.Ayrıca, FT’nin adını açıklamadığı bir Çinli yetkili, Pekin'in Batı ülkeleri tarafından Rusya'ya uygulanan kısıtlamaların ihlali nedeniyle karşı karşıya kalabileceği olası yaptırım riskleri konusunda ciddi bir tutum içinde olduğunu belirtti.Çin yetkililerine göre, ocak-mayıs döneminde Rusya ile Çin arasındaki ticaret cirosu yıllık yüzde 40.7 artışla 93.8 milyar dolara, Çin'den Rusya yapılan ihracat ise yüzde 75.6 artışla 42.95 milyar dolara ulaştı. Rusya'dan mal ve hizmet ithalatı da yüzde 20.4 artarak 50.85 milyar dolara yükseldi.Daha önce Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya ile Çin arasındaki sınır ötesi ödemelerin yüzde 70'inin ruble ve yuan cinsinden yapıldığını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230523/sberbank-rusyada-yuan-cinsinden-islemlerin-sayisinda-10-katlik-artis-bekleniyor-1071475301.html
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yuan, rusya, çin
İngiliz basını: Rus iş insanlarının Çin ile ticarette yuan cinsinden işlem sayısı artıyor
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İngiliz Financial Times gazetesi (FT), Batı yaptırımları nedeniyle dolar finansmanına erişimi engellenen Rus girişimcilerin Çin ile işlemlerde yuan’a yöneldiğini aktardı.
Gazete, Rus iş insanlarının Çin'in Yiwu kentinde bulunan dünyanın en büyük toptan küçük sanayi malları pazarında WeChat aracılığıyla yuan cinsinden ticareti artırdıklarını örnek olarak gösterdi.
Hong Kong'daki Hang Seng Bank'ın Baş Ekonomisti Dan Wang, gazeteye demecinde Rus vatandaşlarının yerel pazarda Çin para birimi cinsinden işlemlerde lider duruma geldiğini belirterek “Yiwu, Çin'in yuan'ı uluslararası para birimi yapma çabalarına öncülük ediyor. Pekin, küresel finansal sistemdeki dünyanın en büyük ikinci ekonomisi rolünü güçlendirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Ayrıca, FT’nin adını açıklamadığı bir Çinli yetkili, Pekin'in Batı ülkeleri tarafından Rusya'ya uygulanan kısıtlamaların ihlali nedeniyle karşı karşıya kalabileceği olası yaptırım riskleri konusunda ciddi bir tutum içinde olduğunu belirtti.
Çin yetkililerine göre, ocak-mayıs döneminde Rusya ile Çin arasındaki ticaret cirosu yıllık yüzde 40.7 artışla 93.8 milyar dolara, Çin'den Rusya yapılan ihracat ise yüzde 75.6 artışla 42.95 milyar dolara ulaştı. Rusya'dan mal ve hizmet ithalatı da yüzde 20.4 artarak 50.85 milyar dolara yükseldi.
Daha önce Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya ile Çin arasındaki sınır ötesi ödemelerin yüzde 70'inin ruble ve yuan cinsinden yapıldığını ifade etmişti.