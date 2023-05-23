https://sputniknews.com.tr/20230523/sberbank-rusyada-yuan-cinsinden-islemlerin-sayisinda-10-katlik-artis-bekleniyor-1071475301.html
Sberbank: Rusya’da yuan cinsinden işlemlerin sayısında 10 katlık artış bekleniyor
Sberbank: Rusya’da yuan cinsinden işlemlerin sayısında 10 katlık artış bekleniyor
Rusya’nın en büyük kamu bankası Sberbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı German Gref, son bir yılda yuanın Rusya’nın ihracatındaki payının yüzde 2’den yüzde 18’e... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T21:54+0300
2023-05-23T21:54+0300
2023-05-23T21:55+0300
ekonomi
sberbank
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Rusya-Çin İş Forumu’nda konuşan Gref, “Müşterilerimizin genel olarak dost ülkelerin para birimlerine büyük ilgi gösterdiğini görüyoruz ve yuan bu konuda tartışmasız olarak lider. 2023’te yuan cinsinden işlem sayısında önceki yıla göre on kat artış bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi ekonomik projesinin küresel altyapının geliştirilmesi için önemli bir model olduğunu ve Moskova-Pekin ilişkilerinde önemli rol oynayacağını söyleyen Sberbank Başkanı, iki ülkenin ulaşım altyapısının bağlanabilirliğini iyileştirmesi gerektiğini belirterek Sberbank’ın bu sürece katılmaya hazır olduğunu kaydetti. Gref, bankanın Rus ekonomisinin en büyük kreditörü olduğunu anımsattı.
https://sputniknews.com.tr/20230523/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-2023te-cine-enerji-kaynaklari-ihracati-yuzde-40-artti-1071475158.html
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sberbank, german gref, rusya, çin, yuan
sberbank, german gref, rusya, çin, yuan
Sberbank: Rusya’da yuan cinsinden işlemlerin sayısında 10 katlık artış bekleniyor
21:54 23.05.2023 (güncellendi: 21:55 23.05.2023) Abone ol
Rusya’nın en büyük kamu bankası Sberbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı German Gref, son bir yılda yuanın Rusya’nın ihracatındaki payının yüzde 2’den yüzde 18’e, ithalatındaki payının da yüzde 5’ten yüzde 27’ye çıktığını belirterek “Çin para biriminin Rusya’nın ticaretindeki payı daha da artacak” dedi.
Rusya-Çin İş Forumu’nda konuşan Gref, “Müşterilerimizin genel olarak dost ülkelerin para birimlerine büyük ilgi gösterdiğini görüyoruz ve yuan bu konuda tartışmasız olarak lider. 2023’te yuan cinsinden işlem sayısında önceki yıla göre on kat artış bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi ekonomik projesinin küresel altyapının geliştirilmesi için önemli bir model olduğunu ve Moskova-Pekin ilişkilerinde önemli rol oynayacağını söyleyen Sberbank Başkanı, iki ülkenin ulaşım altyapısının bağlanabilirliğini iyileştirmesi gerektiğini belirterek Sberbank’ın bu sürece katılmaya hazır olduğunu kaydetti. Gref, bankanın Rus ekonomisinin en büyük kreditörü olduğunu anımsattı.