https://sputniknews.com.tr/20230523/sberbank-rusyada-yuan-cinsinden-islemlerin-sayisinda-10-katlik-artis-bekleniyor-1071475301.html

Sberbank: Rusya’da yuan cinsinden işlemlerin sayısında 10 katlık artış bekleniyor

Sberbank: Rusya’da yuan cinsinden işlemlerin sayısında 10 katlık artış bekleniyor

Rusya’nın en büyük kamu bankası Sberbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı German Gref, son bir yılda yuanın Rusya’nın ihracatındaki payının yüzde 2’den yüzde 18’e... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T21:54+0300

2023-05-23T21:54+0300

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Rusya-Çin İş Forumu’nda konuşan Gref, “Müşterilerimizin genel olarak dost ülkelerin para birimlerine büyük ilgi gösterdiğini görüyoruz ve yuan bu konuda tartışmasız olarak lider. 2023’te yuan cinsinden işlem sayısında önceki yıla göre on kat artış bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi ekonomik projesinin küresel altyapının geliştirilmesi için önemli bir model olduğunu ve Moskova-Pekin ilişkilerinde önemli rol oynayacağını söyleyen Sberbank Başkanı, iki ülkenin ulaşım altyapısının bağlanabilirliğini iyileştirmesi gerektiğini belirterek Sberbank’ın bu sürece katılmaya hazır olduğunu kaydetti. Gref, bankanın Rus ekonomisinin en büyük kreditörü olduğunu anımsattı.

https://sputniknews.com.tr/20230523/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-2023te-cine-enerji-kaynaklari-ihracati-yuzde-40-artti-1071475158.html

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