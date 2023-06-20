https://sputniknews.com.tr/20230620/imfden-dijital-para-birimi-adimi-1072645097.html

IMF'den dijital para birimi adımı

IMF'den dijital para birimi adımı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Georgieva, küresel bir merkez bankası dijital para birimi (CBDC) platformu konsepti üzerinde çalıştıklarını duyurdu. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T11:02+0300

2023-06-20T11:02+0300

2023-06-20T11:02+0300

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, merkez bankası dijital para birimlerine yönelik Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, dijital devrimin yönlendirdiği büyük dönüşümün farkında olduklarını söyledi.Politika yapıcıların hızlı hareket etmemesi halinde fırsatların kaçma, gelecek için ise yeni risklerin oluşma ihtimali olduğunu anlatan Georgieva, IMF olarak küresel merkez bankası dijital para birimleri üzerinde çalıştıklarını, ancak hala birçok şeyin kararlaştırılmadığı bir noktada olunduğunu kaydetti.Georgieva, birçok merkez bankasının konuyu ele aldığına işaret ederek, 114 merkez bankasının keşif aşamasında olduğunu aktardı. Georgieva, merkez bankası dijital para birimi konusunda dünyanın en büyük pilot uygulamasının ise 118 milyon katılımcıyla Çin'de yapıldığını dile getirdi.Merkez bankası dijital para birimlerinin daha fazla insanın finansal hizmetlere erişimini sağladığına ve maliyeti düşürdüğüne dikkati çeken Georgieva, bunların daha dirençli ve verimli ödeme sistemleri sağlayabileceklerini ifade etti.Georgieva, ayrıca merkez bankası dijital para birimlerinin sınır ötesi ödemeler için daha ucuz ve daha hızlı bir yol olabileceklerini aktardı.İşlemlerin daha verimli ve daha adil olması için ülkeleri birbirine bağlayan sistemlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Georgieva, "Bu nedenle, IMF olarak küresel bir merkez bankası dijital para birimi platformu konsepti üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230620/turk-is-baskani-tarih-vermisti-asgari-ucrette-kritik-toplantinin-saati-belli-oldu-1072640355.html

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