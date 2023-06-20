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https://sputniknews.com.tr/20230620/turk-is-baskani-tarih-vermisti-asgari-ucrette-kritik-toplantinin-saati-belli-oldu-1072640355.html
TÜRK-İŞ Başkanı tarih vermişti: Asgari ücrette kritik toplantının saati belli oldu
TÜRK-İŞ Başkanı tarih vermişti: Asgari ücrette kritik toplantının saati belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00’de toplanacak. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T09:00+0300
2023-06-20T09:20+0300
ekonomi
asgari ücret
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammını belirlemek için yoğun görüşmeler sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu bugün saat 11.00'de bir kez daha toplanacak.Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da katılacak. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay dün, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Atalay şunları söyledi:"Sabah Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir ortak toplantı olacak. Perşembe gününü bulmadan bir neticeye varacağımızı umut ediyorum. Taleplerimizi, geldiğimiz noktayı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ilettim. Belli bir noktaya geldik."'Yakın bir rakam olur diye tahmin ediyorum'Görüşmede herhangi bir rakam telaffuz edilip edilmediği sorulan Atalay, "Onları söylemenin bir anlamı yok. Ben konuştuktan sonra bir daha ne işçi ne TÜRK-İŞ konuşur. Kendimi de sizi de sıkıntıya sokacak, mahcup edecek bir şey söylemeyeyim. Arzu ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum. Yarın ya da en kötü çarşamba günü belli bir yere varırız" diye konuştu.Belirlenecek asgari ücretin kim tarafından açıklanacağı sorulan Atalay, "Bakan Bey ile açıklama yapacağız" cevabını verdi.Masadaki en güçlü rakamSabah'ın haberine göre, 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 18-20 düzeyi dikkate alındığında asgari ücret için refah payı dahil masada 3 formül bulunurken, en güçlü seçenekler yüzde 30-35 hesabı oldu. İstatistiksel olarak da en güçlü seçenek net 11 bin-11 bin 500 TL bandı oldu.
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yeni asgari ücret, yeni asgari ücret zammı, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret, türk-iş, ergün atalay, asgari ücret rakam
yeni asgari ücret, yeni asgari ücret zammı, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret, türk-iş, ergün atalay, asgari ücret rakam

TÜRK-İŞ Başkanı tarih vermişti: Asgari ücrette kritik toplantının saati belli oldu

09:00 20.06.2023 (güncellendi: 09:20 20.06.2023)
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00’de toplanacak.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammını belirlemek için yoğun görüşmeler sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu bugün saat 11.00'de bir kez daha toplanacak.
Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da katılacak.
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay dün, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.
Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Atalay şunları söyledi:
"Sabah Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir ortak toplantı olacak. Perşembe gününü bulmadan bir neticeye varacağımızı umut ediyorum. Taleplerimizi, geldiğimiz noktayı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ilettim. Belli bir noktaya geldik."

'Yakın bir rakam olur diye tahmin ediyorum'

Görüşmede herhangi bir rakam telaffuz edilip edilmediği sorulan Atalay, "Onları söylemenin bir anlamı yok. Ben konuştuktan sonra bir daha ne işçi ne TÜRK-İŞ konuşur. Kendimi de sizi de sıkıntıya sokacak, mahcup edecek bir şey söylemeyeyim. Arzu ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum. Yarın ya da en kötü çarşamba günü belli bir yere varırız" diye konuştu.
Belirlenecek asgari ücretin kim tarafından açıklanacağı sorulan Atalay, "Bakan Bey ile açıklama yapacağız" cevabını verdi.

Masadaki en güçlü rakam

Sabah'ın haberine göre, 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 18-20 düzeyi dikkate alındığında asgari ücret için refah payı dahil masada 3 formül bulunurken, en güçlü seçenekler yüzde 30-35 hesabı oldu. İstatistiksel olarak da en güçlü seçenek net 11 bin-11 bin 500 TL bandı oldu.
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