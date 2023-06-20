https://sputniknews.com.tr/20230620/galatasarayda-kerem-akturkogluna-buyuk-zam-1072643538.html
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na büyük zam
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na büyük zam
Galatasaray'ın yıldızı 24 yaşındaki Aktürkoğlu'nun yeni maaşının 27 milyon lira olarak belirlendiği iddia edildi. Kerem bu ücretle takımda en çok kazanan yerli... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T10:16+0300
2023-06-20T10:16+0300
2023-06-20T10:16+0300
spor
kerem aktürkoğlu
futbol
transfer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/02/1051379926_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c1feeefcb51f83962291fcaf1cb9d641.jpg
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile bir süredir zam görüşmeleri sürüyordu. Takıma ilk transfer edildiğinde yıllık 300 bin lira kazanan Kerem daha sonra zam alarak yıllık 9 milyon lira seviyesine yükselmişti.Ancak Kerem'in gittikçe yükselen performansı ve Avrupa'dan taliplerinin çıkması, oyuncunun maaşının da yükselmesi zorunluluğunu ortaya çıkardı. Galatasaray, Kerem'e bir kez daha zam yaptı.24 yaşındaki oyuncunun yeni maaşı 27 milyon lira olarak belirlendi. Kerem bu ücretle takımda en çok kazanan yerli oyuncu oldu.Ayrıca bonusların da eklendiği anlaşmaya göre Kerem 15., 25. ve 35 maçlardan sonra 1'er milyon lira, 15 gol atması halinde 2 milyon lira, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi başarılarında da bonus ödemeler kazanacak. Kerem için transfer tekliflerinin de olduğu biliniyor ancak Galatasaray var olan yerli zorunluluğu nedeniyle yıldız ismi satmaya yanaşmıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230605/kerem-akturkoglu-maclarin-sahada-kazanildigini-herkese-gosterdik-1072017174.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/02/1051379926_73:0:721:486_1920x0_80_0_0_f3c77f3bb62730443fee78ad546c2057.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kerem aktürkoğlu'na büyük zam,aktürkoğlu zam,kerem aktürkoğlu zam
kerem aktürkoğlu'na büyük zam,aktürkoğlu zam,kerem aktürkoğlu zam
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na büyük zam
Abone ol
Galatasaray'ın yıldızı 24 yaşındaki Aktürkoğlu'nun yeni maaşının 27 milyon lira olarak belirlendiği iddia edildi. Kerem bu ücretle takımda en çok kazanan yerli oyuncu olacak.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile bir süredir zam görüşmeleri sürüyordu. Takıma ilk transfer edildiğinde yıllık 300 bin lira kazanan Kerem daha sonra zam alarak yıllık 9 milyon lira seviyesine yükselmişti.
Ancak Kerem'in gittikçe yükselen performansı ve Avrupa'dan taliplerinin çıkması, oyuncunun maaşının da yükselmesi zorunluluğunu ortaya çıkardı. Galatasaray, Kerem'e bir kez daha zam yaptı.
24 yaşındaki oyuncunun yeni maaşı 27 milyon lira olarak belirlendi. Kerem bu ücretle takımda en çok kazanan yerli oyuncu oldu.
Ayrıca bonusların da eklendiği anlaşmaya göre Kerem 15., 25. ve 35 maçlardan sonra 1'er milyon lira, 15 gol atması halinde 2 milyon lira, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi başarılarında da bonus ödemeler kazanacak. Kerem için transfer tekliflerinin de olduğu biliniyor ancak Galatasaray var olan yerli zorunluluğu nedeniyle yıldız ismi satmaya yanaşmıyor.