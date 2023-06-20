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https://sputniknews.com.tr/20230620/galatasarayda-kerem-akturkogluna-buyuk-zam-1072643538.html
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na büyük zam
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na büyük zam
Galatasaray'ın yıldızı 24 yaşındaki Aktürkoğlu'nun yeni maaşının 27 milyon lira olarak belirlendiği iddia edildi. Kerem bu ücretle takımda en çok kazanan yerli... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T10:16+0300
2023-06-20T10:16+0300
spor
kerem aktürkoğlu
futbol
transfer
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile bir süredir zam görüşmeleri sürüyordu. Takıma ilk transfer edildiğinde yıllık 300 bin lira kazanan Kerem daha sonra zam alarak yıllık 9 milyon lira seviyesine yükselmişti.Ancak Kerem'in gittikçe yükselen performansı ve Avrupa'dan taliplerinin çıkması, oyuncunun maaşının da yükselmesi zorunluluğunu ortaya çıkardı. Galatasaray, Kerem'e bir kez daha zam yaptı.24 yaşındaki oyuncunun yeni maaşı 27 milyon lira olarak belirlendi. Kerem bu ücretle takımda en çok kazanan yerli oyuncu oldu.Ayrıca bonusların da eklendiği anlaşmaya göre Kerem 15., 25. ve 35 maçlardan sonra 1'er milyon lira, 15 gol atması halinde 2 milyon lira, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi başarılarında da bonus ödemeler kazanacak. Kerem için transfer tekliflerinin de olduğu biliniyor ancak Galatasaray var olan yerli zorunluluğu nedeniyle yıldız ismi satmaya yanaşmıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230605/kerem-akturkoglu-maclarin-sahada-kazanildigini-herkese-gosterdik-1072017174.html
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kerem aktürkoğlu'na büyük zam,aktürkoğlu zam,kerem aktürkoğlu zam
kerem aktürkoğlu'na büyük zam,aktürkoğlu zam,kerem aktürkoğlu zam

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na büyük zam

10:16 20.06.2023
© AA Kerem Aktürkoğlu
 Kerem Aktürkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA
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Galatasaray'ın yıldızı 24 yaşındaki Aktürkoğlu'nun yeni maaşının 27 milyon lira olarak belirlendiği iddia edildi. Kerem bu ücretle takımda en çok kazanan yerli oyuncu olacak.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile bir süredir zam görüşmeleri sürüyordu. Takıma ilk transfer edildiğinde yıllık 300 bin lira kazanan Kerem daha sonra zam alarak yıllık 9 milyon lira seviyesine yükselmişti.
Ancak Kerem'in gittikçe yükselen performansı ve Avrupa'dan taliplerinin çıkması, oyuncunun maaşının da yükselmesi zorunluluğunu ortaya çıkardı. Galatasaray, Kerem'e bir kez daha zam yaptı.
24 yaşındaki oyuncunun yeni maaşı 27 milyon lira olarak belirlendi. Kerem bu ücretle takımda en çok kazanan yerli oyuncu oldu.
Ayrıca bonusların da eklendiği anlaşmaya göre Kerem 15., 25. ve 35 maçlardan sonra 1'er milyon lira, 15 gol atması halinde 2 milyon lira, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi başarılarında da bonus ödemeler kazanacak. Kerem için transfer tekliflerinin de olduğu biliniyor ancak Galatasaray var olan yerli zorunluluğu nedeniyle yıldız ismi satmaya yanaşmıyor.
Kerem Aktürkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
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Kerem Aktürkoğlu: Maçların sahada kazanıldığını herkese gösterdik
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