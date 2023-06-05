Kerem Aktürkoğlu: Maçların sahada kazanıldığını herkese gösterdik

"Maçların sahada kazanıldığını yine herkese gösterdik. İki maçta toplam 6 gol attık ve hiç yemedik. Çok net bir oyunla ne kadar hak ettiğimizi gösterdik. Herkese teşekkür ediyorum. bizim için güzel bir son oldu. Bu sonuç herkese armağan olsun."