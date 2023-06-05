https://sputniknews.com.tr/20230605/kerem-akturkoglu-maclarin-sahada-kazanildigini-herkese-gosterdik-1072017174.html
Kerem Aktürkoğlu: Maçların sahada kazanıldığını herkese gösterdik
Kerem Aktürkoğlu: Maçların sahada kazanıldığını herkese gösterdik
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu, "Maçların... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T09:39+0300
2023-06-05T09:39+0300
2023-06-05T09:39+0300
spor
galatasaray sk
gala
şampiyon
mauro icardi
kerem aktürkoğlu
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray TV'ye Fenerbahçe derbisi sonrası konuştu.Kerem Aktürkoğlu, derbinin ardından şampiyonluk hakkında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230605/galatasaray-sampiyonluk-kupasini-kaldirdi-1072009400.html
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galatasaray sk, gala, şampiyon, mauro icardi, kerem aktürkoğlu
galatasaray sk, gala, şampiyon, mauro icardi, kerem aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu: Maçların sahada kazanıldığını herkese gösterdik
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Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu, "Maçların sahada kazanıldığını yine herkese gösterdik. İki maçta toplam 6 gol attık ve hiç yemedik. Çok net bir oyunla ne kadar hak ettiğimizi gösterdik" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray TV'ye Fenerbahçe derbisi sonrası konuştu.
Kerem Aktürkoğlu, derbinin ardından şampiyonluk hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Maçların sahada kazanıldığını yine herkese gösterdik. İki maçta toplam 6 gol attık ve hiç yemedik. Çok net bir oyunla ne kadar hak ettiğimizi gösterdik. Herkese teşekkür ediyorum. bizim için güzel bir son oldu. Bu sonuç herkese armağan olsun."