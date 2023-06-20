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https://sputniknews.com.tr/20230620/fransadan-titanikin-enkazina-sefer-yapan-kayip-denizalti-icin-gemi-ve-arama-robotu-1072670218.html
Fransa'dan Titanik'in enkazına sefer yapan kayıp denizaltı için gemi ve arama robotu
Fransa'dan Titanik'in enkazına sefer yapan kayıp denizaltı için gemi ve arama robotu
Fransa, 1912’de buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T19:20+0300
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dünya
fransa
titanik
kuzey atlantik
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Fransa, Titanik'in enkazına sefer yapan kayıp denizaltı için gemi ve arama robotu gönderdi.Fransız basınındaki haberlere göre, Denizlerden Sorumlu Bakan Herve Berville, Fransız Deniz Araştırmaları Enstitüsü Ifremer'in "Atalante" isimli gemisi ile su altı arama robotunu Atlantik Okyanusu'na gönderdi.Okyanusta 4 bin metre derinliğe kadar dalabilen robotun çarşamba günü TSİ 21.00'de bölgeye varması bekleniyor.Kayıp denizaltında 5 kişi varKayıp denizaltıda havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş adamı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi olan OceanGate şirketinin kurucusu ve CEO'su Stockton Rush ile Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet'nin olduğu biliniyor.Denizaltıyla Titanik'in enkazına dalışın dahil olduğu 8 günlük gezi biletinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.Titanik, Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece 1178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230620/atlantik-okyanusunda-kaybolan-denizaltida-5-kisinin-oldugu-dogrulandi-1072641924.html
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fransa, titanik, kuzey atlantik

Fransa'dan Titanik'in enkazına sefer yapan kayıp denizaltı için gemi ve arama robotu

19:20 20.06.2023 (güncellendi: 19:27 20.06.2023)
© İHAABD Sahil Güvenliği, Titanik enkazına dalış yaptığı sırada Atlantik Okyanusu’nda kaybolan küçük denizaltıda 5 kişi olduğunu doğruladı.
ABD Sahil Güvenliği, Titanik enkazına dalış yaptığı sırada Atlantik Okyanusu’nda kaybolan küçük denizaltıda 5 kişi olduğunu doğruladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© İHA
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Fransa, 1912’de buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarına destek için bir gemi ile su altı arama robotu gönderdi.
Fransa, Titanik'in enkazına sefer yapan kayıp denizaltı için gemi ve arama robotu gönderdi.
Fransız basınındaki haberlere göre, Denizlerden Sorumlu Bakan Herve Berville, Fransız Deniz Araştırmaları Enstitüsü Ifremer'in "Atalante" isimli gemisi ile su altı arama robotunu Atlantik Okyanusu'na gönderdi.
Okyanusta 4 bin metre derinliğe kadar dalabilen robotun çarşamba günü TSİ 21.00'de bölgeye varması bekleniyor.

Kayıp denizaltında 5 kişi var

Kayıp denizaltıda havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş adamı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi olan OceanGate şirketinin kurucusu ve CEO'su Stockton Rush ile Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet'nin olduğu biliniyor.
Denizaltıyla Titanik'in enkazına dalışın dahil olduğu 8 günlük gezi biletinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.

Titanik, Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü

"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.
Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.
Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece 1178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.
Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.
ABD Sahil Güvenliği, Titanik enkazına dalış yaptığı sırada Atlantik Okyanusu’nda kaybolan küçük denizaltıda 5 kişi olduğunu doğruladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
DÜNYA
Titanik enkazı için dalarken kayboldular: Denizaltıda 5 kişinin olduğu doğrulandı
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