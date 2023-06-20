https://sputniknews.com.tr/20230620/atlantik-okyanusunda-kaybolan-denizaltida-5-kisinin-oldugu-dogrulandi-1072641924.html

Atlantik Okyanusu’nda kaybolan denizaltıda 5 kişinin olduğu doğrulandı

Atlantik Okyanusu’nda kaybolan denizaltıda 5 kişinin olduğu doğrulandı

ABD Sahil Güvenliği, Titanik enkazına dalış yaptığı sırada Atlantik Okyanusu’nda kaybolan küçük denizaltıda 5 kişinin olduğunu doğruladı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T09:52+0300

2023-06-20T09:52+0300

2023-06-20T09:55+0300

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Özel bir şirket tarafından Titanik’in enkazına düzenlenen tur sırasında Atlantik Okyanusu’nda kaybolan küçük denizaltıya dair ABD Sahil Güvenliği açıklama yaptı. ABD Sahil Güvenliği, denizaltıda 5 kişinin olduğunu doğrulayarak, kaybolan kişilerin kimliklerini açıklamadı.ABD Sahil Güvenliği, denizaltının Titanik’in enkazına doğru dalışa başladıktan yaklaşık bir saat 45 dakika sonra iletişimin kesildiğini belirterek, denizaltının 24 saatten uzun bir süredir kayıp olduğunu ifade etti.Hem ABD hem de Kanada donanmalarına ait gözetleme uçakları arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.İngiliz milyarderin denizaltıda olduğu doğrulandıİngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding’in denizaltıda olduğu ailesi tarafından doğrulanmıştı.İngiliz basınında yer alan haberlerde ise denizaltıda Fransız denizaltı pilotu Paul-Henry Nargeolet ve firmanın kurucusu Stockton Rush’ın olduğu iddia edilmişti.Geçen hafta başlaması ve perşembe günü sona ermesi planlanan Titanik turu bu yılın 5’inci dalışıydı. Kişi başı 250 bin dolara mal olan dalış, Kanada'nın Newfoundland ve Labrador eyaletinde yer alan St. John's'ta başlıyor. Titanik'in enkazına dalış ve çıkış yaklaşık 8 saat sürüyor ve denizaltının 5 kişilik kapasitesi bulunuyor.Titanik'in enkazı 3 bin 800 metre derinlikte Titanik’in enkazı, Kanada’nın Newfoundland kıyılarının yaklaşık 600 kilometre açığında Atlantik Okyanusu'nun dibinde 3 bin 800 metre derinlikte yer alıyor. Zamanının en büyük yolcu gemisi olan Titanik, 1912'de İngiltere'nin Southampton limanından ABD'nin New York kentine yaptığı ilk yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batmıştı.Gemideki 2 bin 200 yolcu ve mürettebattan en az bin 500'ü hayatını kaybetmişti. Titanik'in enkazı 1985'te keşfedilmesinden bu yana kapsamlı şekilde araştırılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230619/ingiliz-milyarder-hamish-hardingin-titanik-enkazinda-kaybolan-denizaltida-oldugu-aciklandi-1072633612.html

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