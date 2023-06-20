https://sputniknews.com.tr/20230620/fransada-bir-gocmen-yasli-kadini-sacindan-surukledi-torununu-kacirmaya-calisti-1072665319.html

Fransa’da bir göçmen yaşlı kadını saçından sürükledi, torununu kaçırmaya çalıştı

Fransa’da bir göçmen yaşlı kadını saçından sürükledi, torununu kaçırmaya çalıştı

Fransa’nın Bordeaux şehrinde yaşlı kadın ve torunu bir mülteci tarafından evlerinin önünde darp edildi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T17:14+0300

2023-06-20T17:14+0300

2023-06-20T17:14+0300

dünya

avrupa

fransa

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

mülteci

yaşlı

kadın

torun

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102771/32/1027713226_0:288:5211:3219_1920x0_80_0_0_04c59620456508e4cc12baa12048dc96.jpg

Fransa’nın Bordeaux şehrinde yaşlı kadın ve torunu, evlerinin önünde Afrika asıllı olduğu öğrenilen bir göçmen tarafından saldırıya uğradı. Kamera kayıtlarına göre, kendilerine yaklaşan mülteciden korkan yaşlı kadın torunuyla içeriye girmek istedi, ancak saldırgan ayağıyla yaşlı kadının kapıyı kapatmasını engelledi. Kapıyı zorla açarak yaşlı kadını sürükleyen saldırgan daha sonra küçük kızı kaçırmaya çalıştı. Saldırgan, küçük kızın elinden kurtulmasının ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı.Daha sonra yakalanan saldırgan, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.Fransa’nın Annecy kasabasında bu ayın başında yaşanan benzer bir olayda, İsveç’te mülteci statüsüne sahip yabancı uyruklu Abdelmasih Hanoun, bir parkta bıçakla 4’ü çocuk 6 kişiyi yaralamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230611/fransada-cocuklari-bicaklayan-suriyelinin-eski-esi-turkiyede-tanistik-ayni-yasta-cocugumuz-var-1072286963.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, fransa, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, mülteci, yaşlı, kadın, torun