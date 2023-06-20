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https://sputniknews.com.tr/20230620/fransada-bir-gocmen-yasli-kadini-sacindan-surukledi-torununu-kacirmaya-calisti-1072665319.html
Fransa’da bir göçmen yaşlı kadını saçından sürükledi, torununu kaçırmaya çalıştı
Fransa’da bir göçmen yaşlı kadını saçından sürükledi, torununu kaçırmaya çalıştı
Fransa’nın Bordeaux şehrinde yaşlı kadın ve torunu bir mülteci tarafından evlerinin önünde darp edildi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T17:14+0300
2023-06-20T17:14+0300
dünya
avrupa
fransa
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
mülteci
yaşlı
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Fransa’nın Bordeaux şehrinde yaşlı kadın ve torunu, evlerinin önünde Afrika asıllı olduğu öğrenilen bir göçmen tarafından saldırıya uğradı. Kamera kayıtlarına göre, kendilerine yaklaşan mülteciden korkan yaşlı kadın torunuyla içeriye girmek istedi, ancak saldırgan ayağıyla yaşlı kadının kapıyı kapatmasını engelledi. Kapıyı zorla açarak yaşlı kadını sürükleyen saldırgan daha sonra küçük kızı kaçırmaya çalıştı. Saldırgan, küçük kızın elinden kurtulmasının ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı.Daha sonra yakalanan saldırgan, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.Fransa’nın Annecy kasabasında bu ayın başında yaşanan benzer bir olayda, İsveç’te mülteci statüsüne sahip yabancı uyruklu Abdelmasih Hanoun, bir parkta bıçakla 4’ü çocuk 6 kişiyi yaralamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230611/fransada-cocuklari-bicaklayan-suriyelinin-eski-esi-turkiyede-tanistik-ayni-yasta-cocugumuz-var-1072286963.html
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avrupa, fransa, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, mülteci, yaşlı, kadın, torun
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Fransa’da bir göçmen yaşlı kadını saçından sürükledi, torununu kaçırmaya çalıştı

17:14 20.06.2023
© AFP 2023 / Lionel BONAVENTUREFransa mali savcılığında polis araması
Fransa mali savcılığında polis araması - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023 / Lionel BONAVENTURE
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Fransa’nın Bordeaux şehrinde yaşlı kadın ve torunu bir mülteci tarafından evlerinin önünde darp edildi.
Fransa’nın Bordeaux şehrinde yaşlı kadın ve torunu, evlerinin önünde Afrika asıllı olduğu öğrenilen bir göçmen tarafından saldırıya uğradı.
Kamera kayıtlarına göre, kendilerine yaklaşan mülteciden korkan yaşlı kadın torunuyla içeriye girmek istedi, ancak saldırgan ayağıyla yaşlı kadının kapıyı kapatmasını engelledi.
Kapıyı zorla açarak yaşlı kadını sürükleyen saldırgan daha sonra küçük kızı kaçırmaya çalıştı. Saldırgan, küçük kızın elinden kurtulmasının ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Daha sonra yakalanan saldırgan, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Fransa’nın Annecy kasabasında bu ayın başında yaşanan benzer bir olayda, İsveç’te mülteci statüsüne sahip yabancı uyruklu Abdelmasih Hanoun, bir parkta bıçakla 4’ü çocuk 6 kişiyi yaralamıştı.
Fransa'nın Annecy kenti sakinleri, parkta çocuklara bıçaklı saldırı sonrası kurbanlarla ailelerine destek için olay yerinde toplandı. (11 Haziran 2023) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
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