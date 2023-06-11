https://sputniknews.com.tr/20230611/fransada-cocuklari-bicaklayan-suriyelinin-eski-esi-turkiyede-tanistik-ayni-yasta-cocugumuz-var-1072286963.html
Fransa'da çocukları bıçaklayan Suriyelinin eski eşi: Türkiye'de tanıştık, aynı yaşta çocuğumuz var
Fransa'da çocukları bıçaklayan Suriyelinin eski eşi: Türkiye'de tanıştık, aynı yaşta çocuğumuz var
Fransa'nın Alpler bölgesindeki Annecy kentinde bir parkta etrafa bıçakla saldırıp 4'ü küçük çocuk 6 kişiyi yaralayan Suriyeli sığınmacının eski eşi Fransız... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T13:25+0300
2023-06-11T13:25+0300
2023-06-11T13:50+0300
dünya
fransa
suriyeli sığınmacılar
bıçaklı saldırı
çocuk
türkiye
isveç
eş
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Elinde bıçakla parkın etrafında koşarken İngilizce "İsa adına" diye bağıran 31 yaşındaki Suriyeli Abdelmasih Hanoun'un ismi açıklanmayan eski sevgilisi, "Aman Tanrım. Çok iyi biridir. Anlamıyorum" dedi.'Hemşirelik eğitimi almış iyi baba''Korkunç saldırıyı' kınayan ve çocuğunun babasının böyle bir şey yapması karşısında şoke olduğunu dile getiren kadın, Hanoun'un kızına bakmaktan zevk alan özenli bir baba olduğunu ve daha önce hemşire olmak için eğitim aldığını söyledi.'Ona ne oldu bilmiyorum'"Bana anlattıklarınız korkunç, ona ne oldu bilmiyorum" diyen eski eş, şöyle konuştu:Hanoun'un bıçakla yaraladığı çocuklar tatilde olan 3 yaşındaki Britanyalı kız, Almanya ya da Hollanda vatandaşı olduğu sanılan 22 aylık bir bebek, Fransa'dan 2 yaşındaki bir erkek çocuk ile 3 yaşındaki kuzeni.Hanoun'un eski eşinden olan çocuğu da 3 yaşında. 78 yaşındaki bir erkek, 6 yerinden bıçaklandıktan ve polis memurlarının saldırgana ateş açması üzerine başıboş bir polis kurşunuyla vurulduktan sonra hayati tehlikede bulunuyor. Terör bağlantısı bulunamadıOlay yerinde yaralanıp yakalanan Hanoun'un gözaltı süresi uzatıldı. Yerel savcı Line Bonnet-Mathis, saldırganın itkilerinin net olmadığını, ancak terörizmle ilgili görünmediklerini söyledi.Başbakan Elisabeth Borne, zanlının sabıka veya psikiyatrik kaydı olmadığını ve tek başına hareket etmiş gibi göründüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırgana müdahale ederek daha fazla insanı bıçaklamasını önleyen 24 yaşındaki 'sırt çantalı kahraman' ve arkadaşlarıyla görüşerek teşekkür etti.Olay yerine "Annecy'yi Seviyorum" ve "Çocuklar sizi tanımıyorum ama şu anda hayat mücadelesi veriyorsunuz" gibi mesajlarla çiçekler bırakıldı.
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fransa, suriyeli sığınmacılar, bıçaklı saldırı, çocuk, türkiye, isveç, eş
fransa, suriyeli sığınmacılar, bıçaklı saldırı, çocuk, türkiye, isveç, eş
Fransa'da çocukları bıçaklayan Suriyelinin eski eşi: Türkiye'de tanıştık, aynı yaşta çocuğumuz var
13:25 11.06.2023 (güncellendi: 13:50 11.06.2023) Abone ol
Fransa'nın Alpler bölgesindeki Annecy kentinde bir parkta etrafa bıçakla saldırıp 4'ü küçük çocuk 6 kişiyi yaralayan Suriyeli sığınmacının eski eşi Fransız medyasına konuştu. Abdelmasih Hanoun'un bıçakladığı çocuklardan biriyle aynı yaşta kızı olduğunu belirten eski eşi, "Türkiye'de tanışıp aşık olduk" dedi.
Elinde bıçakla parkın etrafında koşarken İngilizce "İsa adına" diye bağıran 31 yaşındaki Suriyeli Abdelmasih Hanoun'un ismi açıklanmayan eski sevgilisi, "Aman Tanrım. Çok iyi biridir. Anlamıyorum" dedi.
'Hemşirelik eğitimi almış iyi baba'
'Korkunç saldırıyı' kınayan ve çocuğunun babasının böyle bir şey yapması karşısında şoke olduğunu dile getiren kadın, Hanoun'un kızına bakmaktan zevk alan özenli bir baba olduğunu ve daha önce hemşire olmak için eğitim aldığını söyledi.
'Ona ne oldu bilmiyorum'
"Bana anlattıklarınız korkunç, ona ne oldu bilmiyorum" diyen eski eş, şöyle konuştu:
"Türkiye'de tanıştık, birbirimize aşık olduk ve buraya [İsveç'e] geldik. 2 yıl sonra evlendik ama İsveç vatandaşlığı almayı başaramadı ve ülkeyi terk etmeye karar verdi. Ben İsveç'ten ayrılmak istemediğim için ayrıldık."
Hanoun'un bıçakla yaraladığı çocuklar tatilde olan 3 yaşındaki Britanyalı kız, Almanya ya da Hollanda vatandaşı olduğu sanılan 22 aylık bir bebek, Fransa'dan 2 yaşındaki bir erkek çocuk ile 3 yaşındaki kuzeni.
Hanoun'un eski eşinden olan çocuğu da 3 yaşında.
78 yaşındaki bir erkek, 6 yerinden bıçaklandıktan ve polis memurlarının saldırgana ateş açması üzerine başıboş bir polis kurşunuyla vurulduktan sonra hayati tehlikede bulunuyor.
Terör bağlantısı bulunamadı
Olay yerinde yaralanıp yakalanan Hanoun'un gözaltı süresi uzatıldı. Yerel savcı Line Bonnet-Mathis, saldırganın itkilerinin net olmadığını, ancak terörizmle ilgili görünmediklerini söyledi.
Başbakan Elisabeth Borne, zanlının sabıka veya psikiyatrik kaydı olmadığını ve tek başına hareket etmiş gibi göründüğünü belirtti.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırgana müdahale ederek daha fazla insanı bıçaklamasını önleyen 24 yaşındaki 'sırt çantalı kahraman' ve arkadaşlarıyla görüşerek teşekkür etti.
Olay yerine "Annecy'yi Seviyorum" ve "Çocuklar sizi tanımıyorum ama şu anda hayat mücadelesi veriyorsunuz" gibi mesajlarla çiçekler bırakıldı.