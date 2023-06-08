https://sputniknews.com.tr/20230608/fransada-bicakli-saldiri-6si-cocuk-7-yarali-1072171885.html
Fransa'da bıçaklı saldırı: 4'ü çocuk 5 yaralı
Fransa'da bıçaklı saldırı: 4'ü çocuk 5 yaralı
Fransız Alpleri'ndeki Annecy kasabasında meydana gelen bıçaklı saldırıda 4'ü çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Saldırgan, Suriyeli sığınmacı olduğunu söyledi... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T12:04+0300
2023-06-08T12:04+0300
2023-06-08T12:58+0300
dünya
avrupa
fransa
bıçaklı saldırı
çocuk
yaralı
suriyeli
sığınmacı
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Fransız Alpleri'nde yer alan Annecy kasabasında bir parkta bıçaklı bir şahıs, yaklaşık 3 yaşlarındaki bir grup çocuğa ve bir güvenlik görevlisine saldırdı. Saldırıda yaralanan 4ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.AFP'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre saldırının zanlısı, Suriyeli bir sığınmacı olduğunu söyledi. Sabıka kaydı bulunmayan zanlının kimliği doğrulanmaya çalışılıyor. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zanlının 'güvenlik güçlerinin hızla harekete geçmesiyle' gözaltına alındığını açıkladı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saldırıyı 'korkakça' olarak niteledi.
https://sputniknews.com.tr/20230601/isvecte-okulda-bicakli-saldiri-3-kisi-yaralandi--1071897738.html
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avrupa, fransa, bıçaklı saldırı, çocuk, yaralı, suriyeli, sığınmacı
avrupa, fransa, bıçaklı saldırı, çocuk, yaralı, suriyeli, sığınmacı
Fransa'da bıçaklı saldırı: 4'ü çocuk 5 yaralı
12:04 08.06.2023 (güncellendi: 12:58 08.06.2023) Abone ol
Fransız Alpleri'ndeki Annecy kasabasında meydana gelen bıçaklı saldırıda 4'ü çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Saldırgan, Suriyeli sığınmacı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Macron "Korkakça bir saldırı" dedi.
Fransız Alpleri'nde yer alan Annecy kasabasında bir parkta bıçaklı bir şahıs, yaklaşık 3 yaşlarındaki bir grup çocuğa ve bir güvenlik görevlisine saldırdı.
Saldırıda yaralanan 4ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
AFP'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre saldırının zanlısı, Suriyeli bir sığınmacı olduğunu söyledi. Sabıka kaydı bulunmayan zanlının kimliği doğrulanmaya çalışılıyor.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zanlının 'güvenlik güçlerinin hızla harekete geçmesiyle' gözaltına alındığını açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saldırıyı 'korkakça' olarak niteledi.