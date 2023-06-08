https://sputniknews.com.tr/20230608/fransada-bicakli-saldiri-6si-cocuk-7-yarali-1072171885.html

Fransa'da bıçaklı saldırı: 4'ü çocuk 5 yaralı

Fransa'da bıçaklı saldırı: 4'ü çocuk 5 yaralı

Fransız Alpleri'ndeki Annecy kasabasında meydana gelen bıçaklı saldırıda 4'ü çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Saldırgan, Suriyeli sığınmacı olduğunu söyledi... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T12:04+0300

2023-06-08T12:04+0300

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bıçaklı saldırı

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suriyeli

sığınmacı

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Fransız Alpleri'nde yer alan Annecy kasabasında bir parkta bıçaklı bir şahıs, yaklaşık 3 yaşlarındaki bir grup çocuğa ve bir güvenlik görevlisine saldırdı. Saldırıda yaralanan 4ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.AFP'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre saldırının zanlısı, Suriyeli bir sığınmacı olduğunu söyledi. Sabıka kaydı bulunmayan zanlının kimliği doğrulanmaya çalışılıyor. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zanlının 'güvenlik güçlerinin hızla harekete geçmesiyle' gözaltına alındığını açıkladı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saldırıyı 'korkakça' olarak niteledi.

https://sputniknews.com.tr/20230601/isvecte-okulda-bicakli-saldiri-3-kisi-yaralandi--1071897738.html

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avrupa, fransa, bıçaklı saldırı, çocuk, yaralı, suriyeli, sığınmacı