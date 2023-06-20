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https://sputniknews.com.tr/20230620/erkek-kizil-panda-yalniz-kalmak-icin-kafesinden-kacti-1072658792.html
Erkek kızıl panda 'yalnız kalmak için' kafesinden kaçtı
Erkek kızıl panda 'yalnız kalmak için' kafesinden kaçtı
Polonya'nın kuzeyindeki liman şehri Gdansk'taki hayvanat bahçesinden kaçan kızıl pandanın yalnız kalmak için bunu yapmış olabileceği belirtildi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T15:17+0300
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dünya
polonya
hayvanat bahçesi
panda
yalnızlık
kaçış
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Polonya medyasında yer alan haberlere göre, 'Ponzu' adındaki erkek kızıl panda, kafesinde dişi kızıl panda 'Maja' ile birlikte kalıyordu.Ponzu'nun partneri Maja'dan sıkılıp yalnız kalmak istemiş olabileceğini öne süren hayvanat bahçesi görevlisi, erkek pandanın bir ağaca tırmanıp saklandığını anlattı.Pandanın çok yükseğe tırmanması nedeniyle yardımcı olamadıklarını aktaran görevli, itfaiyenin müdahalesiyle Ponzu'nun ağaçtan indirildiğini belirtti.Ponzu'nun son olarak şubatta olmak üzere daha önce de partneri Maja'nın bulunduğu kafesten kaçtığı belirtildi.Polonya medyasına konuşan Varşova Hayvanat Bahçesi görevlileri, aynı kafesi paylaşan erkek ve dişi kızıl pandaların arasındaki gerginliklerin, erkeklerin yalnızlık arayışına girmesine yol açabileceğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230607/kendi-kendine-hamile-kalan-timsah-bilim-insanlarini-soke-etti--1072143006.html
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polonya, hayvanat bahçesi, panda, yalnızlık, kaçış
polonya, hayvanat bahçesi, panda, yalnızlık, kaçış

Erkek kızıl panda 'yalnız kalmak için' kafesinden kaçtı

15:17 20.06.2023
© AA / Gdansk Hayvanat BahçesiPolonya'nın kuzeyindeki liman şehri Gdansk'taki hayvanat bahçesinden kaçan kızıl pandanın yalnız kalmak için bunu yapmış olabileceği belirtildi.
Polonya'nın kuzeyindeki liman şehri Gdansk'taki hayvanat bahçesinden kaçan kızıl pandanın yalnız kalmak için bunu yapmış olabileceği belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA / Gdansk Hayvanat Bahçesi
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Polonya'nın kuzeyindeki liman şehri Gdansk'taki hayvanat bahçesinden kaçan kızıl pandanın yalnız kalmak için bunu yapmış olabileceği belirtildi.
Polonya medyasında yer alan haberlere göre, 'Ponzu' adındaki erkek kızıl panda, kafesinde dişi kızıl panda 'Maja' ile birlikte kalıyordu.
Ponzu'nun partneri Maja'dan sıkılıp yalnız kalmak istemiş olabileceğini öne süren hayvanat bahçesi görevlisi, erkek pandanın bir ağaca tırmanıp saklandığını anlattı.
Pandanın çok yükseğe tırmanması nedeniyle yardımcı olamadıklarını aktaran görevli, itfaiyenin müdahalesiyle Ponzu'nun ağaçtan indirildiğini belirtti.
Ponzu'nun son olarak şubatta olmak üzere daha önce de partneri Maja'nın bulunduğu kafesten kaçtığı belirtildi.
Polonya medyasına konuşan Varşova Hayvanat Bahçesi görevlileri, aynı kafesi paylaşan erkek ve dişi kızıl pandaların arasındaki gerginliklerin, erkeklerin yalnızlık arayışına girmesine yol açabileceğini kaydetti.
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