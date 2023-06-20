https://sputniknews.com.tr/20230620/erkek-kizil-panda-yalniz-kalmak-icin-kafesinden-kacti-1072658792.html

Erkek kızıl panda 'yalnız kalmak için' kafesinden kaçtı

Erkek kızıl panda 'yalnız kalmak için' kafesinden kaçtı

Polonya'nın kuzeyindeki liman şehri Gdansk'taki hayvanat bahçesinden kaçan kızıl pandanın yalnız kalmak için bunu yapmış olabileceği belirtildi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T15:17+0300

2023-06-20T15:17+0300

2023-06-20T15:17+0300

dünya

polonya

hayvanat bahçesi

panda

yalnızlık

kaçış

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Polonya medyasında yer alan haberlere göre, 'Ponzu' adındaki erkek kızıl panda, kafesinde dişi kızıl panda 'Maja' ile birlikte kalıyordu.Ponzu'nun partneri Maja'dan sıkılıp yalnız kalmak istemiş olabileceğini öne süren hayvanat bahçesi görevlisi, erkek pandanın bir ağaca tırmanıp saklandığını anlattı.Pandanın çok yükseğe tırmanması nedeniyle yardımcı olamadıklarını aktaran görevli, itfaiyenin müdahalesiyle Ponzu'nun ağaçtan indirildiğini belirtti.Ponzu'nun son olarak şubatta olmak üzere daha önce de partneri Maja'nın bulunduğu kafesten kaçtığı belirtildi.Polonya medyasına konuşan Varşova Hayvanat Bahçesi görevlileri, aynı kafesi paylaşan erkek ve dişi kızıl pandaların arasındaki gerginliklerin, erkeklerin yalnızlık arayışına girmesine yol açabileceğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230607/kendi-kendine-hamile-kalan-timsah-bilim-insanlarini-soke-etti--1072143006.html

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polonya, hayvanat bahçesi, panda, yalnızlık, kaçış