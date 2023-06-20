https://sputniknews.com.tr/20230620/erkek-kizil-panda-yalniz-kalmak-icin-kafesinden-kacti-1072658792.html
Erkek kızıl panda 'yalnız kalmak için' kafesinden kaçtı
Erkek kızıl panda 'yalnız kalmak için' kafesinden kaçtı
Polonya'nın kuzeyindeki liman şehri Gdansk'taki hayvanat bahçesinden kaçan kızıl pandanın yalnız kalmak için bunu yapmış olabileceği belirtildi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T15:17+0300
2023-06-20T15:17+0300
2023-06-20T15:17+0300
dünya
polonya
hayvanat bahçesi
panda
yalnızlık
kaçış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/14/1072658909_0:17:2048:1169_1920x0_80_0_0_9f880b86d7ab69be663ae1611518ed61.jpg
Polonya medyasında yer alan haberlere göre, 'Ponzu' adındaki erkek kızıl panda, kafesinde dişi kızıl panda 'Maja' ile birlikte kalıyordu.Ponzu'nun partneri Maja'dan sıkılıp yalnız kalmak istemiş olabileceğini öne süren hayvanat bahçesi görevlisi, erkek pandanın bir ağaca tırmanıp saklandığını anlattı.Pandanın çok yükseğe tırmanması nedeniyle yardımcı olamadıklarını aktaran görevli, itfaiyenin müdahalesiyle Ponzu'nun ağaçtan indirildiğini belirtti.Ponzu'nun son olarak şubatta olmak üzere daha önce de partneri Maja'nın bulunduğu kafesten kaçtığı belirtildi.Polonya medyasına konuşan Varşova Hayvanat Bahçesi görevlileri, aynı kafesi paylaşan erkek ve dişi kızıl pandaların arasındaki gerginliklerin, erkeklerin yalnızlık arayışına girmesine yol açabileceğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230607/kendi-kendine-hamile-kalan-timsah-bilim-insanlarini-soke-etti--1072143006.html
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/14/1072658909_88:0:1908:1365_1920x0_80_0_0_d1982673dbbcccbff9473ef10554287a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
polonya, hayvanat bahçesi, panda, yalnızlık, kaçış
polonya, hayvanat bahçesi, panda, yalnızlık, kaçış
Erkek kızıl panda 'yalnız kalmak için' kafesinden kaçtı
Abone ol
Polonya'nın kuzeyindeki liman şehri Gdansk'taki hayvanat bahçesinden kaçan kızıl pandanın yalnız kalmak için bunu yapmış olabileceği belirtildi.
Polonya medyasında yer alan haberlere göre, 'Ponzu' adındaki erkek kızıl panda, kafesinde dişi kızıl panda 'Maja' ile birlikte kalıyordu.
Ponzu'nun partneri Maja'dan sıkılıp yalnız kalmak istemiş olabileceğini öne süren hayvanat bahçesi görevlisi, erkek pandanın bir ağaca tırmanıp saklandığını anlattı.
Pandanın çok yükseğe tırmanması nedeniyle yardımcı olamadıklarını aktaran görevli, itfaiyenin müdahalesiyle Ponzu'nun ağaçtan indirildiğini belirtti.
Ponzu'nun son olarak şubatta olmak üzere daha önce de partneri Maja'nın bulunduğu kafesten kaçtığı belirtildi.
Polonya medyasına konuşan Varşova Hayvanat Bahçesi görevlileri, aynı kafesi paylaşan erkek ve dişi kızıl pandaların arasındaki gerginliklerin, erkeklerin yalnızlık arayışına girmesine yol açabileceğini kaydetti.