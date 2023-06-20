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https://sputniknews.com.tr/20230620/chpli-sarigul-asgari-ucretin-her-dort-ayda-bir-guncellenmesi-lazim-1072675040.html
CHP'li Sarıgül: Asgari ücretin her dört ayda bir güncellenmesi lazım
CHP'li Sarıgül: Asgari ücretin her dört ayda bir güncellenmesi lazım
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, asgari ücretin her dört ayda bir güncellenmesi gerektiğini belirterek, "Böyle giderse ekmek, et, gıda fiyatları... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T22:18+0300
2023-06-20T22:20+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
abdüllatif şener
asgari ücret
mustafa sarıgül
erzincan
konya
anayasa mahkemesi
anayasa mahkemesi (aym)
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Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaşmasının gıda fiyatlarını etkileyebileceğini söyledi.Asgari geçim araştırması yapılması gerektiğini dile getiren Sarıgül, "Asgari ücretin de her dört ayda bir mutlaka güncellenmesi lazım. Böyle giderse, ekmek, et, gıda fiyatları alabildiğine yükselir. Bu rakamları son derece az buluyorum. Tedbir alınmadığı takdirde seneye bu zamana kalmaz etin fiyatı 1200 liraya kadar çıkar" diye konuştu.'Görüşlerin, düşüncelerin baskıyla, yasalarla engellenmesini asla doğru bulmam'Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sarıgül, Anayasa Mahkemesi'nin, HDP'nin Hazine yardımına bloke konulması başvurusuna ilişkin "karar vermeye yer olmadığı" hükmünü nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, Hazine yardımının yasalar çerçevesinde verildiğini ifade etti. Sarıgül, "Görüşlerin, düşüncelerin baskıyla, yasalarla engellenmesini asla doğru bulmam. Demokrasilerde güç, halkın gücüdür. Halkın vermiş olduğu gücü parlamento en iyi şekilde değerlendirmeli. Demokrasi hoşgörüdür, karşı fikirdeki insanların da görüşlerine saygı duymak lazımdır" değerlendirmesini yaptı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasaya Mahkemesi'nin kararına yönelik eleştirilerinin hatırlatıldığı Sarıgül, "Türkiye'nin evrensel hukuk kurallarına uyması lazım. Siyasiler yargı kararlarını tartışıyorsa yargıda problem vardır. Bütün siyasi partiler ve gruplar mutlaka bir araya gelip evrensel hukuk kurallarına uygun yeni bir hukuk sistemini gündeme getirmemiz lazım. Hukuk herkese lazımdır" dedi.Mustafa Sarıgül, eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili açıklamalarının sorulması üzerine de "Son derece üzüldüm. Bu tip konuşmalar, siyasete ve demokrasiye olan ilgiyi azaltır. Önemli görevlerde bulunmuş siyasilerin attıkları adımlara, verdikleri karara dikkat etmeleri lazım. Omurganız yoksa, duruşunuz yoksa, bir kere ihanet ettiyseniz ömür boyu ihanet edersiniz. Siyaset omurgalı insanların siyaseti olmalı" yanıtını verdi.Sarıgül, ayrıca Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarıyla ilgili TBMM Başkanlığına bugün bir soru önergesi vereceğini de söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230620/asgari-ucrette-3-toplanti-sona-erdi-calisma-bakani-aciklama-yapiyor-1072645746.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), abdüllatif şener, asgari ücret, mustafa sarıgül, erzincan, konya, anayasa mahkemesi, anayasa mahkemesi (aym), hdp, halkların demokratik partisi (hdp), devlet bahçeli
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), abdüllatif şener, asgari ücret, mustafa sarıgül, erzincan, konya, anayasa mahkemesi, anayasa mahkemesi (aym), hdp, halkların demokratik partisi (hdp), devlet bahçeli

CHP'li Sarıgül: Asgari ücretin her dört ayda bir güncellenmesi lazım

22:18 20.06.2023 (güncellendi: 22:20 20.06.2023)
© AA / Binnur Ege Gürün KoçakCHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA / Binnur Ege Gürün Koçak
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, asgari ücretin her dört ayda bir güncellenmesi gerektiğini belirterek, "Böyle giderse ekmek, et, gıda fiyatları alabildiğine yükselir" dedi.
Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaşmasının gıda fiyatlarını etkileyebileceğini söyledi.
Asgari geçim araştırması yapılması gerektiğini dile getiren Sarıgül, "Asgari ücretin de her dört ayda bir mutlaka güncellenmesi lazım. Böyle giderse, ekmek, et, gıda fiyatları alabildiğine yükselir. Bu rakamları son derece az buluyorum. Tedbir alınmadığı takdirde seneye bu zamana kalmaz etin fiyatı 1200 liraya kadar çıkar" diye konuştu.

'Görüşlerin, düşüncelerin baskıyla, yasalarla engellenmesini asla doğru bulmam'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sarıgül, Anayasa Mahkemesi'nin, HDP'nin Hazine yardımına bloke konulması başvurusuna ilişkin "karar vermeye yer olmadığı" hükmünü nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, Hazine yardımının yasalar çerçevesinde verildiğini ifade etti. Sarıgül, "Görüşlerin, düşüncelerin baskıyla, yasalarla engellenmesini asla doğru bulmam. Demokrasilerde güç, halkın gücüdür. Halkın vermiş olduğu gücü parlamento en iyi şekilde değerlendirmeli. Demokrasi hoşgörüdür, karşı fikirdeki insanların da görüşlerine saygı duymak lazımdır" değerlendirmesini yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasaya Mahkemesi'nin kararına yönelik eleştirilerinin hatırlatıldığı Sarıgül, "Türkiye'nin evrensel hukuk kurallarına uyması lazım. Siyasiler yargı kararlarını tartışıyorsa yargıda problem vardır. Bütün siyasi partiler ve gruplar mutlaka bir araya gelip evrensel hukuk kurallarına uygun yeni bir hukuk sistemini gündeme getirmemiz lazım. Hukuk herkese lazımdır" dedi.
Mustafa Sarıgül, eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili açıklamalarının sorulması üzerine de "Son derece üzüldüm. Bu tip konuşmalar, siyasete ve demokrasiye olan ilgiyi azaltır. Önemli görevlerde bulunmuş siyasilerin attıkları adımlara, verdikleri karara dikkat etmeleri lazım. Omurganız yoksa, duruşunuz yoksa, bir kere ihanet ettiyseniz ömür boyu ihanet edersiniz. Siyaset omurgalı insanların siyaseti olmalı" yanıtını verdi.
Sarıgül, ayrıca Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarıyla ilgili TBMM Başkanlığına bugün bir soru önergesi vereceğini de söyledi.
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