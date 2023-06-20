https://sputniknews.com.tr/20230620/bm-genel-sekreterinden-tahil-girisimini-hizlandirma-ve-uzatma-cagrisi-1072680660.html

BM Genel Sekreteri'nden 'tahıl girişimini hızlandırma ve uzatma' çağrısı

BM Genel Sekreteri'nden 'tahıl girişimini hızlandırma ve uzatma' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde operasyonların hızlandırılması ve bu 'hayati' girişimin... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T23:50+0300

2023-06-20T23:50+0300

2023-06-20T23:50+0300

ukrayna krizi

birleşmiş milletler (bm)

tahıl anlaşması

rusya

bm genel sekreteri antonio guterres

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BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in denetlemelerdeki yavaşlama ve Yujniy/Pivdenniy Limanı'nın saf dışı bırakılmasından üzüntü duyduğu belirtildi.Açıklamada, söz konusu durumun, gemilerin hareketliliğinde azalmaya ve küresel pazarlarda gıda tedarikinde düşüşe yol açtığına dikkati çekildi.Gıda ihracatlarının Ekim 2022'de 4.2 milyon tondan mayısta 1,3 milyon tona gerileyerek girişimin başlangıcından bu yana en düşük seviyeye ulaştığı aktarılan açıklamada, "BM Genel Sekreteri, taraflara operasyonları hızlandırma ve bu hayati girişimin süresini uzatmaları için gerekli tüm çabayı sarf etmeleri çağrısında bulunuyor" ifadesine yer verildi.Açıklamada, BM'nin tahıl girişimi ve Rusya ile BM arasında imzalanan mutabakat zaptına bağlılığının tam olduğu vurgulanarak, özellikle Ukrayna ve Rusya'da hasat zamanının başladığı bu dönemde girişimin önemli olduğuna işaret edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230620/rusya-18-temmuz-tahil-anlasmasinin-son-gunu-olacak-1072663798.html

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birleşmiş milletler (bm), tahıl anlaşması, rusya, bm genel sekreteri antonio guterres