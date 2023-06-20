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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230620/bm-genel-sekreterinden-tahil-girisimini-hizlandirma-ve-uzatma-cagrisi-1072680660.html
BM Genel Sekreteri'nden 'tahıl girişimini hızlandırma ve uzatma' çağrısı
BM Genel Sekreteri'nden 'tahıl girişimini hızlandırma ve uzatma' çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde operasyonların hızlandırılması ve bu 'hayati' girişimin... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T23:50+0300
2023-06-20T23:50+0300
ukrayna krizi
birleşmiş milletler (bm)
tahıl anlaşması
rusya
bm genel sekreteri antonio guterres
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BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in denetlemelerdeki yavaşlama ve Yujniy/Pivdenniy Limanı'nın saf dışı bırakılmasından üzüntü duyduğu belirtildi.Açıklamada, söz konusu durumun, gemilerin hareketliliğinde azalmaya ve küresel pazarlarda gıda tedarikinde düşüşe yol açtığına dikkati çekildi.Gıda ihracatlarının Ekim 2022'de 4.2 milyon tondan mayısta 1,3 milyon tona gerileyerek girişimin başlangıcından bu yana en düşük seviyeye ulaştığı aktarılan açıklamada, "BM Genel Sekreteri, taraflara operasyonları hızlandırma ve bu hayati girişimin süresini uzatmaları için gerekli tüm çabayı sarf etmeleri çağrısında bulunuyor" ifadesine yer verildi.Açıklamada, BM'nin tahıl girişimi ve Rusya ile BM arasında imzalanan mutabakat zaptına bağlılığının tam olduğu vurgulanarak, özellikle Ukrayna ve Rusya'da hasat zamanının başladığı bu dönemde girişimin önemli olduğuna işaret edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230620/rusya-18-temmuz-tahil-anlasmasinin-son-gunu-olacak-1072663798.html
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birleşmiş milletler (bm), tahıl anlaşması, rusya, bm genel sekreteri antonio guterres
birleşmiş milletler (bm), tahıl anlaşması, rusya, bm genel sekreteri antonio guterres

BM Genel Sekreteri'nden 'tahıl girişimini hızlandırma ve uzatma' çağrısı

23:50 20.06.2023
© İHA / EMRE BABA - YUNUS EMRE ŞEKERBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© İHA / EMRE BABA - YUNUS EMRE ŞEKER
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde operasyonların hızlandırılması ve bu 'hayati' girişimin süresinin uzatılması için çağrıda bulunduğu duyuruldu.
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in denetlemelerdeki yavaşlama ve Yujniy/Pivdenniy Limanı'nın saf dışı bırakılmasından üzüntü duyduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu durumun, gemilerin hareketliliğinde azalmaya ve küresel pazarlarda gıda tedarikinde düşüşe yol açtığına dikkati çekildi.
Gıda ihracatlarının Ekim 2022'de 4.2 milyon tondan mayısta 1,3 milyon tona gerileyerek girişimin başlangıcından bu yana en düşük seviyeye ulaştığı aktarılan açıklamada, "BM Genel Sekreteri, taraflara operasyonları hızlandırma ve bu hayati girişimin süresini uzatmaları için gerekli tüm çabayı sarf etmeleri çağrısında bulunuyor" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, BM'nin tahıl girişimi ve Rusya ile BM arasında imzalanan mutabakat zaptına bağlılığının tam olduğu vurgulanarak, özellikle Ukrayna ve Rusya'da hasat zamanının başladığı bu dönemde girişimin önemli olduğuna işaret edildi.
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
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