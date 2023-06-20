Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve İYİ Parti'deki sürpriz istifa!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230620/bm-genel-sekreteri-guterresten-israile-cagri-acilen-durdurun--1072648400.html
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e çağrı: Acilen durdurun
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e çağrı: Acilen durdurun
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in yeni yerleşim yeri kararıyla ilgili 'derin endişe ve rahatsızlık duyduğunu' belirterek... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T12:17+0300
2023-06-20T12:17+0300
dünya
ortadoğu
israil
guterres
yerleşim
yerleşim yeri
çağrı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/14/1061428662_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_43dca647ac91b73fa4784421ef167216.jpg
BM Sözcülüğü Ofisi'nden İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yerleşim planına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Guterres, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 4 binden fazla yeni yerleşim yeri planından 'derin endişe ve rahatsızlık duyduğunu', söz konusu planın İsrail'in yerleşim yeri faaliyetlerini hızlandıracağını ifade etti.Yerleşim yerlerinin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayan Guterres, bunların aynı zamanda iki devletli, adil ve kalıcı barışa engel teşkil ettiğine dikkati çekti.'Filistin halkının doğal kaynaklarını gasp ediyor'Guterres, yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesinin gerginliği ve şiddeti tetiklediğini belirterek, aynı zamanda İsrail'in işgalini derinleştirdiğine ve Filistin halkının doğal kaynaklarını gasbettiğine dikkati çekti.'İsrail' hükümetine işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşim yeri faaliyetlerini acilen durdurma ve geri çevirme' çağrısı yapan Guterres, İsrail'in yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etti.İsrail'in yerleşim kararıİsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İsrail hükümetinin, haftalık kabine toplantısında yeni yerleşim birimleri inşa etmek için gerekli izinleri alma sürecini 'önemli ölçüde kısaltan' bir kararı onaylayacağını belirtmişti.KAN'ın haberine göre, söz konusu karar, daha fazla yerleşim birimi inşasına izin verecek, böylece inşaat neredeyse siyasi düzeyin onayı olmadan teşvik edilecek ve planlama izninin ilk onayı da aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in yetkisinde olacak.İşgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim birimi inşasını sürdüren İsrail, büyük bir Yahudi yerleşim birimi kurmayı planlıyor.Filistinliler ve Peace Now Hareketi gibi İsrailli solcu kuruluşlar bu plana itiraz ediyor.Filistin yönetimi ve Avrupa Birliği de söz konusu hamlenin, iki devletli çözüm şansını yok edeceğini vurguluyor.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs çevresinde yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230620/israil-polisinden-mescid-i-aksaya-baskin-1072636607.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/14/1061428662_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_0b2c640588217083c80174b024118da4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, israil, guterres, yerleşim, yerleşim yeri, çağrı
ortadoğu, israil, guterres, yerleşim, yerleşim yeri, çağrı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e çağrı: Acilen durdurun

12:17 20.06.2023
© AABirleşmiş Milletler'in (BM) 77. Genel Kurulu’nun açılış konuşmasını yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler'in (BM) 77. Genel Kurulu’nun açılış konuşmasını yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in yeni yerleşim yeri kararıyla ilgili 'derin endişe ve rahatsızlık duyduğunu' belirterek, İsrail'e acilen tüm yerleşim yerlerine ilişkin faaliyetlerini durdurma ve geri çevirme çağrısında bulundu.
BM Sözcülüğü Ofisi'nden İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yerleşim planına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Guterres, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 4 binden fazla yeni yerleşim yeri planından 'derin endişe ve rahatsızlık duyduğunu', söz konusu planın İsrail'in yerleşim yeri faaliyetlerini hızlandıracağını ifade etti.
Yerleşim yerlerinin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayan Guterres, bunların aynı zamanda iki devletli, adil ve kalıcı barışa engel teşkil ettiğine dikkati çekti.

'Filistin halkının doğal kaynaklarını gasp ediyor'

Guterres, yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesinin gerginliği ve şiddeti tetiklediğini belirterek, aynı zamanda İsrail'in işgalini derinleştirdiğine ve Filistin halkının doğal kaynaklarını gasbettiğine dikkati çekti.
'İsrail' hükümetine işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşim yeri faaliyetlerini acilen durdurma ve geri çevirme' çağrısı yapan Guterres, İsrail'in yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etti.

İsrail'in yerleşim kararı

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İsrail hükümetinin, haftalık kabine toplantısında yeni yerleşim birimleri inşa etmek için gerekli izinleri alma sürecini 'önemli ölçüde kısaltan' bir kararı onaylayacağını belirtmişti.
KAN'ın haberine göre, söz konusu karar, daha fazla yerleşim birimi inşasına izin verecek, böylece inşaat neredeyse siyasi düzeyin onayı olmadan teşvik edilecek ve planlama izninin ilk onayı da aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in yetkisinde olacak.
İşgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim birimi inşasını sürdüren İsrail, büyük bir Yahudi yerleşim birimi kurmayı planlıyor.
Filistinliler ve Peace Now Hareketi gibi İsrailli solcu kuruluşlar bu plana itiraz ediyor.
Filistin yönetimi ve Avrupa Birliği de söz konusu hamlenin, iki devletli çözüm şansını yok edeceğini vurguluyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs çevresinde yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek itikaf eden bazı Filistinlileri Silsile Kapısı'ndan dışarı çıkmaya zorladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
DÜNYA
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın
01:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала