https://sputniknews.com.tr/20230620/israil-polisinden-mescid-i-aksaya-baskin-1072636607.html
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında içeride namaz kılanları, görevlileri ve korumaları dışarı... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T01:10+0300
2023-06-20T01:10+0300
2023-06-20T01:10+0300
dünya
israil
israil polisi
mescid-i aksa
baskın
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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.Baskın sırasında içeride namaz kılanların yanı sıra, görevliler ve korumalar da dışarı çıkarıldı.Bu şekilde bir tutum 'tehlikeli ve alışılmışın dışında' olarak nitelendirildi.Bir süre sonra evkaf görevlileri ve korumaların yeniden gelmelerine izin verildiği belirtilirken, baskının sebeplerine ilişkin polisten bir açıklama yapılmadı.İsrail polisinin geçmişte yaptığı baskınlarda, Aksa'daki evkaf görevlileri ve koruma memurlarını dışarı çıkarmadığı ancak bu kez farklı davranması tepki çekti.
israil
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israil, israil polisi, mescid-i aksa, baskın
israil, israil polisi, mescid-i aksa, baskın
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın
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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında içeride namaz kılanları, görevlileri ve korumaları dışarı çıkardı.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Baskın sırasında içeride namaz kılanların yanı sıra, görevliler ve korumalar da dışarı çıkarıldı.
Bu şekilde bir tutum 'tehlikeli ve alışılmışın dışında' olarak nitelendirildi.
Bir süre sonra evkaf görevlileri ve korumaların yeniden gelmelerine izin verildiği belirtilirken, baskının sebeplerine ilişkin polisten bir açıklama yapılmadı.
İsrail polisinin geçmişte yaptığı baskınlarda, Aksa'daki evkaf görevlileri ve koruma memurlarını dışarı çıkarmadığı ancak bu kez farklı davranması tepki çekti.