https://sputniknews.com.tr/20230620/israil-polisinden-mescid-i-aksaya-baskin-1072636607.html

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında içeride namaz kılanları, görevlileri ve korumaları dışarı... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T01:10+0300

2023-06-20T01:10+0300

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dünya

israil

israil polisi

mescid-i aksa

baskın

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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.Baskın sırasında içeride namaz kılanların yanı sıra, görevliler ve korumalar da dışarı çıkarıldı.Bu şekilde bir tutum 'tehlikeli ve alışılmışın dışında' olarak nitelendirildi.Bir süre sonra evkaf görevlileri ve korumaların yeniden gelmelerine izin verildiği belirtilirken, baskının sebeplerine ilişkin polisten bir açıklama yapılmadı.İsrail polisinin geçmişte yaptığı baskınlarda, Aksa'daki evkaf görevlileri ve koruma memurlarını dışarı çıkarmadığı ancak bu kez farklı davranması tepki çekti.

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