Türkiye
SON DAKİKA I Hunter Biden, hakkındaki üç federal suçlamayı kabul edecek
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve İYİ Parti'deki sürpriz istifa!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücrette zam oranı belli oldu
12:45
44 dk
ANKARA FARKI
Yeni asgari ücret
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Blinken'ın Pekin ziyaretinden ne çıktı?
16:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Siyasetin gündemi değişim
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230620/bloomberg-ab-ukraynaya-50-milyar-euroluk-yardim-paketi-saglamaya-hazir-ancak-bir-sart-koyuyor-1072666173.html
Bloomberg: AB, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketi sağlamaya hazır, ancak bir şart koyuyor
Bloomberg: AB, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketi sağlamaya hazır, ancak bir şart koyuyor
Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna'ya 50 milyar euro tutarında bir yardım paketi hazırladığı, fakat ödemenin Kiev'in yasaların üstünlüğünü güçlendirme ve... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T16:56+0300
2023-06-20T16:56+0300
dünya
ukrayna
bloomberg
rusya
ab
avrupa
avrupa komisyonu
avrupa birliği
londra
bağış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/18/1057884721_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_d01f60998047acf16b8a07e9823228df.jpg
ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg’in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, AB Ukrayna'ya, ülkenin yeniden inşası için 50 milyar euro tutarında bir yardım paketi sağlamaya hazır, fakat karşılığında Kiev'in yasaların üstünlüğünü güçlendirmeye ve yolsuzlukla mücadeleye yönelik reformları yapmasını şart koşuyor.Habere göre Avrupa Birliği, Londra’da düzenlenecek olan bağışçılar zirvesi öncesinde Ukrayna’nın yeniden inşası için yardım olarak 50 milyar euro sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.Bloomberg’in aktardığı üzere paketin bir kısmı, Ukrayna'nın maaşlar, emekli maaşları ve sosyal yardımlar gibi cari giderlerini karşılamak için kullanılacak. Paket, AB üye devletlerinin katkılarıyla finanse edilecek. Bağışçılar zirvesine ev sahipliği yapan İngiltere de, toplantıda tartışılacak olan genişletilmiş mekanizmalar kapsamında yardıma katılmayı planlıyor.50 milyar euronun, Ukrayna'nın ülkede yolsuzlukla mücadele de dahil olmak üzere bir dizi reform gerçekleştirmesi şartıyla hibe ve avantajlı krediler şeklinde tahsis edileceği bildiriliyor.Yeniden yapılanma planının mimarlarına göre reformlar, Ukrayna'nın yalnızca somut yardım alması için değil, aynı zamanda AB üyeliği yoluna çıkması için de gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230620/lavrov-nato-ukraynadaki-krizin-dondurulmasina-karsiysa-demek-ki-savasmak-istiyorlar-buna-haziriz-1072664909.html
ukrayna
rusya
avrupa birliği
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/18/1057884721_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_62646ed7bc03b5694a22a03c2feacb71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, bloomberg, rusya, ab, avrupa, avrupa komisyonu, avrupa birliği, londra, bağış, zirve, yolsuzluk, hibe, euro
ukrayna, bloomberg, rusya, ab, avrupa, avrupa komisyonu, avrupa birliği, londra, bağış, zirve, yolsuzluk, hibe, euro

Bloomberg: AB, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketi sağlamaya hazır, ancak bir şart koyuyor

16:56 20.06.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYAB- Ukrayna
AB- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Abone olTelegram
Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna'ya 50 milyar euro tutarında bir yardım paketi hazırladığı, fakat ödemenin Kiev'in yasaların üstünlüğünü güçlendirme ve yolsuzlukla mücadele amaçlı reformları uygulaması şartıyla yapılacağı bildirildi.
ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg’in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, AB Ukrayna'ya, ülkenin yeniden inşası için 50 milyar euro tutarında bir yardım paketi sağlamaya hazır, fakat karşılığında Kiev'in yasaların üstünlüğünü güçlendirmeye ve yolsuzlukla mücadeleye yönelik reformları yapmasını şart koşuyor.
Habere göre Avrupa Birliği, Londra’da düzenlenecek olan bağışçılar zirvesi öncesinde Ukrayna’nın yeniden inşası için yardım olarak 50 milyar euro sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.
Bloomberg’in aktardığı üzere paketin bir kısmı, Ukrayna'nın maaşlar, emekli maaşları ve sosyal yardımlar gibi cari giderlerini karşılamak için kullanılacak. Paket, AB üye devletlerinin katkılarıyla finanse edilecek. Bağışçılar zirvesine ev sahipliği yapan İngiltere de, toplantıda tartışılacak olan genişletilmiş mekanizmalar kapsamında yardıma katılmayı planlıyor.
50 milyar euronun, Ukrayna'nın ülkede yolsuzlukla mücadele de dahil olmak üzere bir dizi reform gerçekleştirmesi şartıyla hibe ve avantajlı krediler şeklinde tahsis edileceği bildiriliyor.
Yeniden yapılanma planının mimarlarına göre reformlar, Ukrayna'nın yalnızca somut yardım alması için değil, aynı zamanda AB üyeliği yoluna çıkması için de gerekiyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
Ukrayna krizi
Lavrov: NATO Ukrayna'daki krizin dondurulmasına karşıysa demek ki savaşmak istiyorlar, buna hazırız
16:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала