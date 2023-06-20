Biden, 'ABD topraklarıyla sularının yüzde 30'unu korumaya alacakları' tarih olarak 2020'yi verdi
21:18 20.06.2023 (güncellendi: 21:25 20.06.2023)
© AP Photo / Susan WalshABD Başkanı Joe Biden, Kaliforniya eyaletinin Palo Alto kentindeki Lucy Evans Baylands Eğitsel Rehberlik Merkezi ve Koruma Alanı'nı ziyaretinde, çevre koruma, iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerji istihdamıyla ilgili mesajlar verdi.
© AP Photo / Susan Walsh
ABD Başkanı, yaşlılığından kaynaklı zihinsel melekelerine dair soru işaretlerine bir yenisini ekledi.
Geçen hafta bireysel silahlanma kontrolüyle ilgili konuşmasını Britanya'nın eylülde ölen Kraliçesi 2. Elizabeth dönemindeki milli marşından "Tanrı Kraliçeyi korusun" alıntısıyla bitirerek bir kez daha herkesi şaşırtan ABD Başkanı Joe Biden, bu kez yönetiminin '2020'ye kadar tüm ABD topraklarının ve sularının yüzde 30'unu korumuş olacağını' dile getirerek kafaları karıştırdı.
En yaşlı ABD Başkanı unvanının sahibi 80'lik Biden, üç yıl önce 2020'de henüz göreve gelmemişti.
LOL Demented Liar strikes again: Biden oddly claims his administration 'will have conserved 30%' of all US lands and waters by '2020'https://t.co/V1YnJ7Rn5G— DJ (@dantelpowers) June 20, 2023
Biden'ın meşhur gaf zincirinin son halkası, Demokrat Partili Vali Gavin Newsom ile birlikte Kaliforniya eyaletinin Palo Alto kentindeki Lucy Evans Baylands Eğitsel Rehberlik Merkezi ve Koruma Alanı'nı ziyareti sırasında geldi.
Takvimi bilmeyen ABD Başkanı
20 Ocak 2021'de göreve başlayan ABD Başkanı, toplanan kalabalığa "Ve belki de en önemlisi, 2020 yılına kadar ABD'nin yargı yetkisine sahip olduğu tüm toprakların ve suların yüzde 30'unu korumuş olacağız ve eşzamanlı olarak iklim etkisini dizginlemek için emisyonları azaltacağız" diye seslendi.
WACH:— WORLD MONITOR (@ZeusKingOfTwitt) June 20, 2023
Biden oddly claims his administration 'will have conserved 30%' of all US lands and waters by '2020'.
he said that yesterday during his visit to the Lucy Evans Baylands Nature Interpretive Center and Preserve in Palo Alto.#Biden pic.twitter.com/wPN6SgXNGA
Fox News Digital, Biden'ın hangi yılı kast ettiğini anlamak için Beyaz Saray ile temasa geçti, ancak ilk etapta bir yanıt alamadı.
Orijinal planda '2030 yılına kadar' deniliyordu
Beyaz Saray'ın martta yayımladığı bir bilgi notunda 'Biden yönetiminin toprak, su ve vahşi yaşamı korumaya yönelik benzeri görülmemiş yatırımlara 1 milyar dolardan fazla aktararak 2030 yılına kadar ABD topraklarının ve sularının en az yüzde 30'unu korumayı planladığı' belirtiliyordu.