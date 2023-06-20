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https://sputniknews.com.tr/20230620/biden-abd-topraklariyla-sularinin-yuzde-30unu-korumaya-alacaklari-tarih-olarak-2020yi-verdi-1072672396.html
Biden, 'ABD topraklarıyla sularının yüzde 30'unu korumaya alacakları' tarih olarak 2020'yi verdi
Biden, 'ABD topraklarıyla sularının yüzde 30'unu korumaya alacakları' tarih olarak 2020'yi verdi
ABD Başkanı, yaşlılığından kaynaklı zihinsel melekelerine dair soru işaretlerine bir yenisini ekledi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
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abd
abd
joe biden
gaf
çevre koruma
iklim değişikliği
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Geçen hafta bireysel silahlanma kontrolüyle ilgili konuşmasını Britanya'nın eylülde ölen Kraliçesi 2. Elizabeth dönemindeki milli marşından "Tanrı Kraliçeyi korusun" alıntısıyla bitirerek bir kez daha herkesi şaşırtan ABD Başkanı Joe Biden, bu kez yönetiminin '2020'ye kadar tüm ABD topraklarının ve sularının yüzde 30'unu korumuş olacağını' dile getirerek kafaları karıştırdı.En yaşlı ABD Başkanı unvanının sahibi 80'lik Biden, üç yıl önce 2020'de henüz göreve gelmemişti. Biden'ın meşhur gaf zincirinin son halkası, Demokrat Partili Vali Gavin Newsom ile birlikte Kaliforniya eyaletinin Palo Alto kentindeki Lucy Evans Baylands Eğitsel Rehberlik Merkezi ve Koruma Alanı'nı ziyareti sırasında geldi.Takvimi bilmeyen ABD Başkanı20 Ocak 2021'de göreve başlayan ABD Başkanı, toplanan kalabalığa "Ve belki de en önemlisi, 2020 yılına kadar ABD'nin yargı yetkisine sahip olduğu tüm toprakların ve suların yüzde 30'unu korumuş olacağız ve eşzamanlı olarak iklim etkisini dizginlemek için emisyonları azaltacağız" diye seslendi. Fox News Digital, Biden'ın hangi yılı kast ettiğini anlamak için Beyaz Saray ile temasa geçti, ancak ilk etapta bir yanıt alamadı.Orijinal planda '2030 yılına kadar' deniliyorduBeyaz Saray'ın martta yayımladığı bir bilgi notunda 'Biden yönetiminin toprak, su ve vahşi yaşamı korumaya yönelik benzeri görülmemiş yatırımlara 1 milyar dolardan fazla aktararak 2030 yılına kadar ABD topraklarının ve sularının en az yüzde 30'unu korumayı planladığı' belirtiliyordu.
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abd, abd, joe biden, gaf, çevre koruma, iklim değişikliği, mücadele
abd, abd, joe biden, gaf, çevre koruma, iklim değişikliği, mücadele

Biden, 'ABD topraklarıyla sularının yüzde 30'unu korumaya alacakları' tarih olarak 2020'yi verdi

21:18 20.06.2023 (güncellendi: 21:25 20.06.2023)
© AP Photo / Susan WalshABD Başkanı Joe Biden, Kaliforniya eyaletinin Palo Alto kentindeki Lucy Evans Baylands Eğitsel Rehberlik Merkezi ve Koruma Alanı'nı ziyaretinde, çevre koruma, iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerji istihdamıyla ilgili mesajlar verdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Kaliforniya eyaletinin Palo Alto kentindeki Lucy Evans Baylands Eğitsel Rehberlik Merkezi ve Koruma Alanı'nı ziyaretinde, çevre koruma, iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerji istihdamıyla ilgili mesajlar verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD Başkanı, yaşlılığından kaynaklı zihinsel melekelerine dair soru işaretlerine bir yenisini ekledi.
Geçen hafta bireysel silahlanma kontrolüyle ilgili konuşmasını Britanya'nın eylülde ölen Kraliçesi 2. Elizabeth dönemindeki milli marşından "Tanrı Kraliçeyi korusun" alıntısıyla bitirerek bir kez daha herkesi şaşırtan ABD Başkanı Joe Biden, bu kez yönetiminin '2020'ye kadar tüm ABD topraklarının ve sularının yüzde 30'unu korumuş olacağını' dile getirerek kafaları karıştırdı.
En yaşlı ABD Başkanı unvanının sahibi 80'lik Biden, üç yıl önce 2020'de henüz göreve gelmemişti.
Biden'ın meşhur gaf zincirinin son halkası, Demokrat Partili Vali Gavin Newsom ile birlikte Kaliforniya eyaletinin Palo Alto kentindeki Lucy Evans Baylands Eğitsel Rehberlik Merkezi ve Koruma Alanı'nı ziyareti sırasında geldi.

Takvimi bilmeyen ABD Başkanı

20 Ocak 2021'de göreve başlayan ABD Başkanı, toplanan kalabalığa "Ve belki de en önemlisi, 2020 yılına kadar ABD'nin yargı yetkisine sahip olduğu tüm toprakların ve suların yüzde 30'unu korumuş olacağız ve eşzamanlı olarak iklim etkisini dizginlemek için emisyonları azaltacağız" diye seslendi.
Fox News Digital, Biden'ın hangi yılı kast ettiğini anlamak için Beyaz Saray ile temasa geçti, ancak ilk etapta bir yanıt alamadı.

Orijinal planda '2030 yılına kadar' deniliyordu

Beyaz Saray'ın martta yayımladığı bir bilgi notunda 'Biden yönetiminin toprak, su ve vahşi yaşamı korumaya yönelik benzeri görülmemiş yatırımlara 1 milyar dolardan fazla aktararak 2030 yılına kadar ABD topraklarının ve sularının en az yüzde 30'unu korumayı planladığı' belirtiliyordu.
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