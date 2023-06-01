https://sputniknews.com.tr/20230601/abd-baskani-joe-biden-mezuniyet-toreninde-dustu-1071905380.html
ABD Başkanı Joe Biden, mezuniyet töreninde düştü
ABD Başkanı Joe Biden, mezuniyet töreninde düştü
ABD Başkanı Joe Biden, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde zor anlar yaşadı. 81 yaşındaki ABD lideri, törende çıktığı kürsüde yere düştü... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T22:33+0300
2023-06-01T22:33+0300
2023-06-01T22:33+0300
dünya
abd
joe biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071905212_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2e8d86c5010b45974f8896ebae329da2.jpg
ABD Başkanı Joe Biden, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde tökezleyerek düştü.Biden'in yere düştüğü görüntüler sosyal medyada gündem olurken, akıllara önceki düşme görüntüleri geldi.Geçen sene bisikletle yolculuk yaparken dengesini kaybedip yere düşerken ki görüntülerde çok konuşulmuştu.Öte yandan Polonya yolculuğu öncesi uçağa binmek için merdivenleri çıktığı sırada da tökezleyip düşmüştü.81 yaşında olmasıyla ABD'nin aktif Başkanlık görevini yürütüyor olmasıyla dikkat çeken Biden, önümüzdeki seçimlerde de aday olacağını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230427/bidenin-elindeki-kopya-kagidi-gundem-oldu-1070250098.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071905212_101:0:1166:799_1920x0_80_0_0_7a809358565222fc73c900934341a50f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, joe biden
ABD Başkanı Joe Biden, mezuniyet töreninde düştü
Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde zor anlar yaşadı. 81 yaşındaki ABD lideri, törende çıktığı kürsüde yere düştü. Biden'ı, korumaları ayağa kaldırırken, o anlarda törende olanlar büyük şaşkınlık yaşadı.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde tökezleyerek düştü.
Biden'in yere düştüğü görüntüler sosyal medyada gündem olurken, akıllara önceki düşme görüntüleri geldi.
Geçen sene bisikletle yolculuk yaparken dengesini kaybedip yere düşerken ki görüntülerde çok konuşulmuştu.
Öte yandan Polonya yolculuğu öncesi uçağa binmek için merdivenleri çıktığı sırada da tökezleyip düşmüştü.
81 yaşında olmasıyla ABD'nin aktif Başkanlık görevini yürütüyor olmasıyla dikkat çeken Biden, önümüzdeki seçimlerde de aday olacağını duyurmuştu.