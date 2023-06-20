https://sputniknews.com.tr/20230620/beyazit-ozturk-duyurdu-beyaz-show-geri-donuyor-1072652083.html
Beyazıt Öztürk duyurdu: 'Beyaz Show' geri dönüyor
Beyazıt Öztürk duyurdu: 'Beyaz Show' geri dönüyor
Beyazıt Öztürk, katıldığı bir canlı yayında 'Beyaz Show'un yazın yeniden yayınlanacağını duyurdu. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T13:45+0300
2023-06-20T13:45+0300
2023-06-20T13:46+0300
yaşam
beyazıt öztürk
beyaz show
televizyon
eğlence
komedi
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Televizyon sunucusu Beyazıt Öztürk, 22 yıl yayınlandıktan sonra 2018'de yayından kaldırılan ‘Beyaz Show’ ile ilgili açıklamalarda bulundu.Öztürk, katıldığı canlı yayında “Bu yaz Beyaz Show başlayacak. Ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana dönüyorum” ifadelerini kullandı. Programın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.
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beyaz show yeniden mi başlayacak
beyaz show yeniden mi başlayacak
Beyazıt Öztürk duyurdu: 'Beyaz Show' geri dönüyor
13:45 20.06.2023 (güncellendi: 13:46 20.06.2023) Abone ol
Beyazıt Öztürk, katıldığı bir canlı yayında 'Beyaz Show'un yazın yeniden yayınlanacağını duyurdu.
Televizyon sunucusu Beyazıt Öztürk, 22 yıl yayınlandıktan sonra 2018'de yayından kaldırılan ‘Beyaz Show’ ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Öztürk, katıldığı canlı yayında “Bu yaz Beyaz Show başlayacak. Ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana dönüyorum” ifadelerini kullandı. Programın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.