https://sputniknews.com.tr/20230620/beyazit-ozturk-duyurdu-beyaz-show-geri-donuyor-1072652083.html

Beyazıt Öztürk duyurdu: 'Beyaz Show' geri dönüyor

Beyazıt Öztürk duyurdu: 'Beyaz Show' geri dönüyor

Beyazıt Öztürk, katıldığı bir canlı yayında 'Beyaz Show'un yazın yeniden yayınlanacağını duyurdu. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T13:45+0300

2023-06-20T13:45+0300

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yaşam

beyazıt öztürk

beyaz show

televizyon

eğlence

komedi

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Televizyon sunucusu Beyazıt Öztürk, 22 yıl yayınlandıktan sonra 2018'de yayından kaldırılan ‘Beyaz Show’ ile ilgili açıklamalarda bulundu.Öztürk, katıldığı canlı yayında “Bu yaz Beyaz Show başlayacak. Ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana dönüyorum” ifadelerini kullandı. Programın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

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beyaz show yeniden mi başlayacak