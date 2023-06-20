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Battal İlgezdi'den 'değişim' yanıtı: Ahmet gitsin Mehmet gelsin olmaz
Battal İlgezdi'den 'değişim' yanıtı: Ahmet gitsin Mehmet gelsin olmaz
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Aytunç Erkin'e yaptığı açıklamada, "‘Ben istedim parti değişsin. Ahmet gitsin Mehmet gelsin’ olmaz. Kendi içerisinde... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T08:50+0300
2023-06-20T08:50+0300
politika
battal ilgezdi
kemal kılıçdaroğlu
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Seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki değişim vurgusunu yaptığı açıklamalarla yineliyor. Sözcü yazarı Aytunç Erkin, “Kemal Bey gitsin ben geleyim’ diyerek bir şey değişmez” başlıklı yazısında CHP cephesinde Ankara’da yaşanan görüşmeleri aktardı.“Örgütlerden Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ayrı ayrı görüşme yaptılar” bilgisi üzerine İlgezdi’yi aradığını ifade eden Erkin, sorduğu soruları ve yanıtlarını köşesine taşıdı.'Doğru bulmuyorum'Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in ‘değişim’ çağrısıyla ilgili İlgezdi, “Ben belediye başkanı olarak bu işi doğru bulmuyorum. SODEP'in kurucusu olarak doğru bulmuyorum. Partinin tabanından geliyorum. Şahıslara endeksli bir parti olmadığının altını çizmek istiyorum” dedi.İlgezdi’nin yanıtlarından öne çıkanlar şöyle:* Siyasetin hep içindeydim. Ayrıca bu değişim sadece kişilerin değişmesiyle olmaz. Sol, sosyal demokrat partilerde değişim sadece kişiler üzerinden olmaz. Program üzerinden konuşulur. Yani ‘Ben istedim parti değişsin. Ahmet gitsin Mehmet gelsin’ olmaz. Kendi içerisinde seçimle ilgili değerlendirme yapmadan değişim olmaz. Burası sosyal demokrat parti, bu unutulmasın. Arkadaşlar CHP tarihini iyi incelemeli.* CHP sol ve program partisidir. Sağ partiyle özdeşleştiremezsiniz. Program, tüzük kurultayları olur. Ki genel merkez bunun hazırlıklarını yapıyor. Sayın Genel Başkan kendisi bırakırsa tamam… Ama ‘Ahmet gitsin ben geleyim' olmaz. Parti, kişilerin partisi değil. 70'li yıllara bakın. Rahmetli Bülent Ecevit hazırlık yaptı ve geldi. Uzun bir süre hazırlık yapmıştı. Bakın: parti kendi içinde daha değerlendirme yapmadan bazı arkadaşlarımız seçimden üç gün sonra “değişim” istedi. Peki siz bu değişimden önce kendi içinizde bir özeleştiri yaptınız mı? Değerlendirme yaptınız mı?* Ben belediye başkanı olarak bu işi doğru bulmuyorum. SODEP'in kurucusu olarak doğru bulmuyorum. Partinin tabanından geliyorum. Şahıslara endeksli bir parti olmadığının altını çizmek istiyorum.
https://sputniknews.com.tr/20230619/imamoglu-fatih-altayliya-konustu-genel-baskan-degisimine-isaret-etti-1072611324.html
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battal ilgezdi, kemal kılıçdaroğlu
battal ilgezdi, kemal kılıçdaroğlu

Battal İlgezdi'den 'değişim' yanıtı: Ahmet gitsin Mehmet gelsin olmaz

08:50 20.06.2023
© AAİlgezdi
İlgezdi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA
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Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Aytunç Erkin'e yaptığı açıklamada, "‘Ben istedim parti değişsin. Ahmet gitsin Mehmet gelsin’ olmaz. Kendi içerisinde seçimle ilgili değerlendirme yapmadan değişim olmaz" dedi.
Seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki değişim vurgusunu yaptığı açıklamalarla yineliyor.
Sözcü yazarı Aytunç Erkin, “Kemal Bey gitsin ben geleyim’ diyerek bir şey değişmez” başlıklı yazısında CHP cephesinde Ankara’da yaşanan görüşmeleri aktardı.
“Örgütlerden Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ayrı ayrı görüşme yaptılar” bilgisi üzerine İlgezdi’yi aradığını ifade eden Erkin, sorduğu soruları ve yanıtlarını köşesine taşıdı.

'Doğru bulmuyorum'

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in ‘değişim’ çağrısıyla ilgili İlgezdi, “Ben belediye başkanı olarak bu işi doğru bulmuyorum. SODEP'in kurucusu olarak doğru bulmuyorum. Partinin tabanından geliyorum. Şahıslara endeksli bir parti olmadığının altını çizmek istiyorum” dedi.
İlgezdi’nin yanıtlarından öne çıkanlar şöyle:
* Siyasetin hep içindeydim. Ayrıca bu değişim sadece kişilerin değişmesiyle olmaz. Sol, sosyal demokrat partilerde değişim sadece kişiler üzerinden olmaz. Program üzerinden konuşulur. Yani ‘Ben istedim parti değişsin. Ahmet gitsin Mehmet gelsin’ olmaz. Kendi içerisinde seçimle ilgili değerlendirme yapmadan değişim olmaz. Burası sosyal demokrat parti, bu unutulmasın. Arkadaşlar CHP tarihini iyi incelemeli.
* CHP sol ve program partisidir. Sağ partiyle özdeşleştiremezsiniz. Program, tüzük kurultayları olur. Ki genel merkez bunun hazırlıklarını yapıyor. Sayın Genel Başkan kendisi bırakırsa tamam… Ama ‘Ahmet gitsin ben geleyim' olmaz. Parti, kişilerin partisi değil. 70'li yıllara bakın. Rahmetli Bülent Ecevit hazırlık yaptı ve geldi. Uzun bir süre hazırlık yapmıştı. Bakın: parti kendi içinde daha değerlendirme yapmadan bazı arkadaşlarımız seçimden üç gün sonra “değişim” istedi. Peki siz bu değişimden önce kendi içinizde bir özeleştiri yaptınız mı? Değerlendirme yaptınız mı?
* Ben belediye başkanı olarak bu işi doğru bulmuyorum. SODEP'in kurucusu olarak doğru bulmuyorum. Partinin tabanından geliyorum. Şahıslara endeksli bir parti olmadığının altını çizmek istiyorum.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan İBB Spor Kulübü'nün sporcularıyla bir araya geldi. Emirgan Korusu Beyaz Köşk'te yapılan görüşmede İmamoğlu, sporcuları tebrik etti. İmamoğlu, burada açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
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İmamoğlu, Fatih Altaylı'ya konuştu: 'Genel başkan değişimine' işaret etti
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