https://sputniknews.com.tr/20230619/imamoglu-fatih-altayliya-konustu-genel-baskan-degisimine-isaret-etti-1072611324.html

İmamoğlu, Fatih Altaylı'ya konuştu: 'Genel başkan değişimine' işaret etti

İmamoğlu, Fatih Altaylı'ya konuştu: 'Genel başkan değişimine' işaret etti

Fatih Altaylı'ya açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'genel başkan değişiminden' söz ederek, "Gerekiyorsa o da dahil" dedi. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T12:03+0300

2023-06-19T12:03+0300

2023-06-19T12:03+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

chp

seçim

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14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası 'değişim' mesajı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazeteci Fatih Altaylı'ya değerlendirmelerde bulundu.İmamoğlu, 28 Mayıs seçimlerinin ardından "Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız" dedi.Seçimi yüzde 48 oran ile kaybettiklerini ve bu oranın kötü olmadığı değerlendirmesinde bulunan İBB Başkanı, "Biz seçimi kaybettikten sonra, üstelik de seçim kampanyası süresince bu seçimi kazanmanın Türkiye’nin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu vurguladıktan sonra seçimi kaybetmemize rağmen hiçbir şey olmamış gibi davranamayız” diye konuştu.'Genel başkan' sorusuna yanıtCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve bu görüşmede sahada gördüklerini anlattığını dile getiren İmamoğlu, "Söylediğim hiçbir şeye hayır demedi. Olmaz demedi. Haksızsın demedi. Hep onayladı" dedi.Değişim için "Neyi gerektiriyorsa onu, ne gerekiyorsa onu kapsamalı" diyen İmamoğlu, genel başkan değişim için ise "Gerekiyorsa o da dahil" açıklamasında bulundu.Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin çok olumlu geçtiğini de söyleyen İmamoğlu, "Bir değişimin önünü açacağını zannediyorum. Bu mesele İmamoğlu’nun ya da başka birinin şahsi meselesi değil. Bu bir toplumsal mesele. Biz gidişattan memnun olmayan geniş bir halk kitlesine yeniden umut vermek zorundayız. Bu hayal kırıklığını yerel seçimlere kadar tamir etmemiz şart" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230616/kilicdaroglu-ile-gorusen-imamoglu-ortak-akilla-dogru-kararlar-alacagiz-1072551028.html

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