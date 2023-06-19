https://sputniknews.com.tr/20230619/imamoglu-fatih-altayliya-konustu-genel-baskan-degisimine-isaret-etti-1072611324.html
İmamoğlu, Fatih Altaylı'ya konuştu: 'Genel başkan değişimine' işaret etti
İmamoğlu, Fatih Altaylı'ya konuştu: 'Genel başkan değişimine' işaret etti
Fatih Altaylı'ya açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'genel başkan değişiminden' söz ederek, "Gerekiyorsa o da dahil" dedi. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T12:03+0300
2023-06-19T12:03+0300
2023-06-19T12:03+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
chp
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0d/1072398636_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_047db818276fa44a4fb4de70df923aa3.jpg
14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası 'değişim' mesajı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazeteci Fatih Altaylı'ya değerlendirmelerde bulundu.İmamoğlu, 28 Mayıs seçimlerinin ardından "Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız" dedi.Seçimi yüzde 48 oran ile kaybettiklerini ve bu oranın kötü olmadığı değerlendirmesinde bulunan İBB Başkanı, "Biz seçimi kaybettikten sonra, üstelik de seçim kampanyası süresince bu seçimi kazanmanın Türkiye’nin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu vurguladıktan sonra seçimi kaybetmemize rağmen hiçbir şey olmamış gibi davranamayız” diye konuştu.'Genel başkan' sorusuna yanıtCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve bu görüşmede sahada gördüklerini anlattığını dile getiren İmamoğlu, "Söylediğim hiçbir şeye hayır demedi. Olmaz demedi. Haksızsın demedi. Hep onayladı" dedi.Değişim için "Neyi gerektiriyorsa onu, ne gerekiyorsa onu kapsamalı" diyen İmamoğlu, genel başkan değişim için ise "Gerekiyorsa o da dahil" açıklamasında bulundu.Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin çok olumlu geçtiğini de söyleyen İmamoğlu, "Bir değişimin önünü açacağını zannediyorum. Bu mesele İmamoğlu’nun ya da başka birinin şahsi meselesi değil. Bu bir toplumsal mesele. Biz gidişattan memnun olmayan geniş bir halk kitlesine yeniden umut vermek zorundayız. Bu hayal kırıklığını yerel seçimlere kadar tamir etmemiz şart" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230616/kilicdaroglu-ile-gorusen-imamoglu-ortak-akilla-dogru-kararlar-alacagiz-1072551028.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0d/1072398636_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_958523b3336aecee9936d82fe4890d5d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ekrem imamoğlu, chp, seçim
ekrem imamoğlu, chp, seçim
İmamoğlu, Fatih Altaylı'ya konuştu: 'Genel başkan değişimine' işaret etti
Abone ol
Fatih Altaylı'ya açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'genel başkan değişiminden' söz ederek, "Gerekiyorsa o da dahil" dedi.
14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası 'değişim' mesajı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazeteci Fatih Altaylı'ya değerlendirmelerde bulundu.
İmamoğlu, 28 Mayıs seçimlerinin ardından "Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız" dedi.
Seçimi yüzde 48 oran ile kaybettiklerini ve bu oranın kötü olmadığı değerlendirmesinde bulunan İBB Başkanı, "Biz seçimi kaybettikten sonra, üstelik de seçim kampanyası süresince bu seçimi kazanmanın Türkiye’nin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu vurguladıktan sonra seçimi kaybetmemize rağmen hiçbir şey olmamış gibi davranamayız” diye konuştu.
'Genel başkan' sorusuna yanıt
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve bu görüşmede sahada gördüklerini anlattığını dile getiren İmamoğlu, "Söylediğim hiçbir şeye hayır demedi. Olmaz demedi. Haksızsın demedi. Hep onayladı" dedi.
Değişim için "Neyi gerektiriyorsa onu, ne gerekiyorsa onu kapsamalı" diyen İmamoğlu, genel başkan değişim için ise "Gerekiyorsa o da dahil" açıklamasında bulundu.
Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin çok olumlu geçtiğini de söyleyen İmamoğlu, "Bir değişimin önünü açacağını zannediyorum. Bu mesele İmamoğlu’nun ya da başka birinin şahsi meselesi değil. Bu bir toplumsal mesele. Biz gidişattan memnun olmayan geniş bir halk kitlesine yeniden umut vermek zorundayız. Bu hayal kırıklığını yerel seçimlere kadar tamir etmemiz şart" dedi.