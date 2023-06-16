https://sputniknews.com.tr/20230616/kilicdaroglu-ile-gorusen-imamoglu-ortak-akilla-dogru-kararlar-alacagiz-1072551028.html

Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu: Ortak akılla doğru kararlar alacağız

Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu: Ortak akılla doğru kararlar alacağız

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin, "Şu anda yapılan hamlelerin, toplum için yeterli gelmediğini biliyoruz. Bu yeterli gelmeyen ama yeterli olması... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T16:56+0300

2023-06-16T16:56+0300

2023-06-16T16:56+0300

politika

ekrem imamoğlu

kemal kılıçdaroğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB tarafından ocak ayında teslim alınarak Londra'dan İstanbul'a getirilen Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in madalyonunun, Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde sergilenmeye başlaması nedeniyle düzenlenen törene katıldı.'Ortak akılla doğru kararlar alacağız'Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:'Pozitif anlamda uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşma'İmamoğlu, bu bakımdan seçimin ilk gününden itibaren Kılıçdaroğlu ile telefonla yazışarak ve baş başa konuşarak defalarca sohbetleri ve paylaşımlarının olduğunu ifade ederek, "Çarşamba günü yaptığımız buluşma da elbette ki yine benim kendilerine birtakım hatırlatmalarım, önerilerim ve yazılarım doğrultusundaki talebimden ötürü bir araya geldik. Düşüncelerimi, değişim yönündeki parametreleri, neler olması noktasındaki aşamaları yine kendisiyle paylaştım. Çok makul, çok güzel, çok değerli hatta pozitif anlamda uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşmayı yaptık kendileriyle. Tabii ki bunun bir zaman dilimi vardır. Benim bu sohbetten değişim ve dönüşüm adına aktarabileceğim şimdilik bu kadar" diye konuştu.Kılıçdaroğlu'nun attığı adımları da takip ettiklerini dile getiren İmamoğlu, değişim ve dönüşümün içeriğinin geniş olduğunu söyledi.İmamoğlu, bu sürecin kıymetli olduğunu belirterek, "Ele alınması gereken ve kamuoyuna hissettirilmesi gereken tarafları oldukça fazladır. Şu anda yapılan hamlelerin, toplum için yeterli gelmediğini biliyoruz. Bu yeterli gelmeyen ama yeterli olması için yapılması gerekenlerle ilgili tüm fikirlerimi, süreçleri kendisiyle paylaştım" dedi.Parti içindeki meseleleri ve süreçleri bu seviyenin daha ötesinde paylaşmayı doğru bulmadığını belirten İmamoğlu, bu bahsedilen sorunların içerisinde kamuoyunun bilmesi gereken kısımların da olduğunu anlattı.İmamoğlu, "O kısımlarla ilgili ve nasıl olması gerektiği konusunda Genel Başkanımızın, umuyorum ki bayram öncesi yapabileceği bazı aktarımlar sonrasında belki farklı bir ortam, farklı bir buluşma ya da bireysel olarak benim de kamuoyunu bilgilendireceğim tarafları olabilecektir. Şimdilik Sayın Genel Başkanımla çok saygın, çok özenli ve çok değerli buluşmalarımızı sonuçlandırdık. Bu aşamadan sonra umuyorum ülkemizin önünü açacak, muhalefetin yeniden güçlenmesini sağlayacak, Cumhuriyet Halk Partisinin daha güçlü bir şekilde süreci tasarlayacağı, hem yerel yönetime, yerel yönetim seçimlerine, yerel seçimlere dönük en güçlü şekilde sadece İstanbul değil, Türkiye'nin her sathında en güçlü ve en iddialı şekilde girmesini sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.İmamoğlu yerel seçimlerde aday olacak mı?Yerel seçimlerde aday olup olmayacağı ile ilgili soruyu yanıtlayan İmamoğlu, “Bahsettiğim bu büyük çerçevenin içinde o da önemli bir detaydır. Ama önemli bir detaydır. Yani bu meselenin bütününü hallettikten ve o süreci tasarladıktan sonra bunların hepsi konuşulur, ortak mutabakatla, ortak akılla kararlar alınır ve kamuoyuyla paylaşılır” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230616/-kilicdaroglu-imamoglundan-sonra-kaftancioglu-ile-de-gorustu-1072527995.html

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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu