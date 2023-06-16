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Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan sonra Kaftancıoğlu ile de görüştü
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan sonra Kaftancıoğlu ile de görüştü
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştükten bir gün sonra genel merkezde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu kabul etti. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T12:10+0300
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politika
kemal kılıçdaroğlu
canan kaftancıoğlu
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Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çarşamba günü Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesislerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.Yaklaşık 2 saat süren görüşmede İmamoğlu, değişim talebini yineledi, Kılıçdaroğlu da olumlu yanıt verdi.İmamoğlu görüşmesinden bir gün sonra CHP Genel Başkanı, genel merkezde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir araya geldi. Perşembe akşamı gerçekleşen görüşmede, değişim tartışması ve kurultay süreci ele alındı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye dair herhangi bir duyuru ya da içerik paylaşımı da olmadı.Görüşmenin İmamoğlu görüşmesi ve tüm danışmanların görevden alınmasından hemen sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.
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kemal kılıçdaroğlu, canan kaftancıoğlu
kemal kılıçdaroğlu, canan kaftancıoğlu

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan sonra Kaftancıoğlu ile de görüştü

12:10 16.06.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı açılışında konuştu. Sarnıç içerisinde incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra müzik dinletisine katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı açılışında konuştu. Sarnıç içerisinde incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra müzik dinletisine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştükten bir gün sonra genel merkezde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu kabul etti.
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çarşamba günü Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesislerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.
Yaklaşık 2 saat süren görüşmede İmamoğlu, değişim talebini yineledi, Kılıçdaroğlu da olumlu yanıt verdi.
İmamoğlu görüşmesinden bir gün sonra CHP Genel Başkanı, genel merkezde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir araya geldi. Perşembe akşamı gerçekleşen görüşmede, değişim tartışması ve kurultay süreci ele alındı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye dair herhangi bir duyuru ya da içerik paylaşımı da olmadı.
Görüşmenin İmamoğlu görüşmesi ve tüm danışmanların görevden alınmasından hemen sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.
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