https://sputniknews.com.tr/20230616/-kilicdaroglu-imamoglundan-sonra-kaftancioglu-ile-de-gorustu-1072527995.html

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan sonra Kaftancıoğlu ile de görüştü

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan sonra Kaftancıoğlu ile de görüştü

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştükten bir gün sonra genel merkezde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu kabul etti. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T12:10+0300

2023-06-16T12:10+0300

2023-06-16T12:10+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

canan kaftancıoğlu

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Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çarşamba günü Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesislerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.Yaklaşık 2 saat süren görüşmede İmamoğlu, değişim talebini yineledi, Kılıçdaroğlu da olumlu yanıt verdi.İmamoğlu görüşmesinden bir gün sonra CHP Genel Başkanı, genel merkezde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir araya geldi. Perşembe akşamı gerçekleşen görüşmede, değişim tartışması ve kurultay süreci ele alındı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye dair herhangi bir duyuru ya da içerik paylaşımı da olmadı.Görüşmenin İmamoğlu görüşmesi ve tüm danışmanların görevden alınmasından hemen sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

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Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, canan kaftancıoğlu